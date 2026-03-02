 Motorola sceglie GrapheneOS: smartphone Android senza Google
Accordo tra Motorola e il team di GrapheneOS: in arrivo smartphone Android senza app e servizi Google, nel nome di sicurezza e privacy.
Motorola

Tra le prime notizie in arrivo dal Mobile World Congress 2026, una delle più interessanti è quella che annuncia la partnership tra Motorola e GrapheneOS. È una collaborazione di lungo termine che permetterà allo storico marchio (controllato da Lenovo) di portare sul mercato dispositivi con un sistema operativo basato su Android, ma senza i servizi di Google.

In arrivo smartphone Motorola con GrapheneOS

Per chi non ne sia a conoscenza, GrapheneOS è un sistema operativo mobile dalla natura open source, basato sul codice di Android. Al momento offre il supporto ufficiale solo per gli smartphone della famiglia Pixel (dalla generazione 6 alla 10). È particolarmente apprezzato per l’attenzione riposta ad aspetti come privacy e sicurezza.

Di default, le applicazioni di Google come il motore di ricerca o Gmail non sono presenti all’interno dei dispositivi GrapheneOS, ma gli utenti possono comunque decidere di scaricarle e installarle attraverso l’App Store presente (non Google Play). Tra le funzionalità implementate ci sono protezioni avanzate per la connettività e per la gestione dei dati personali.

Come parte della collaborazione annunciata, Motorola porterà alcune caratteristiche di GrapheneOS in altri prodotti, per ora non è dato sapere di più. Questo un estratto dal comunicato ufficiale.

Motorola inaugura una nuova era nella sicurezza degli smartphone, attraverso una partnership di lungo termine con la GrapheneOS Foundation, la principale organizzazione no-profit specializzata in sicurezza mobile avanzata e ideatrice di un sistema operativo avanzato basato sul progetto Android Open Source. Insieme, Motorola e la GrapheneOS Foundation lavoreranno per rafforzare la sicurezza degli smartphone e collaboreranno allo sviluppo di dispositivi futuri compatibili con GrapheneOS.

Tutto dipenderà dall’accoglienza del mercato

Questa è la premessa. Staremo a vedere come l’idea verrà accolta dal mercato. Molto dipenderà dalla tipologia di smartphone: saranno modelli entry level oppure top di gamma? La validità di una piattaforma come GrapheneOS è fuori discussione, ma Motorola sarà in grado di convincere il grande pubblico a rinunciare all’esperienza preconfezionata da Google per ottenere maggiori benefici in termini di sicurezza e privacy?

Fonte: Motorola

Pubblicato il 2 mar 2026

