 Zorin OS 18.1 anche in versione Lite: dopo il successo, l'update
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Zorin OS 18.1 anche in versione Lite: dopo il successo, l'update

Arriva la nuova versione di Zorin OS, anche Lite: tanti i miglioramenti inclusi per la distribuzione Linux che punta agli utenti Windows.
Zorin OS 18.1 anche in versione Lite: dopo il successo, l'update
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Arriva la nuova versione di Zorin OS, anche Lite: tanti i miglioramenti inclusi per la distribuzione Linux che punta agli utenti Windows.
Zorin OS

Zorin OS 18.1 fa il suo debutto spinto dal successo ottenuto dalla versione 18, scaricata oltre 3,3 milioni di volte negli ultimi sei mesi. È senza dubbio tra le distribuzioni Linux più apprezzate da chi cerca un’alternativa valida a Windows 10, dopo la fine del supporto ufficiale da parte di Microsoft. Questa nuova release introduce miglioramenti sui quali vale la pena soffermarsi.

È arrivato Zorin OS 18.1: le novità della distro

Uno dei cambiamenti più importanti è quello che riguarda il database integrato che individua i file di installazione delle applicazioni Windows più popolari, consigliando software equivalenti: è stato ampliato di oltre il 40%, superando la quota delle 240 app incluse. Ad esempio, se si prova a lanciare la versione Windows di Plex, suggerisce quella nativa per Linux, oppure invece di Outlook consiglia Evolution Mail. È una delle caratteristiche che rendono la piattaforma particolarmente adatta a chi approccia per la prima volta il mondo Linux.

L'interfaccia di Zorin OS 18.1

Un’altra novità riguarda la funzionalità Tiling per l’organizzazione delle finestre sul desktop: ora prevede più opzioni tra e quali scegliere (nello screenshot qui sotto). Ancora, è stata aggiunta la possibilità di scegliere quali icone delle app mostrare nella systray ed è stato migliorato il supporto alle lingue in cui si scrive da destra a sinistra. Tutto questo senza dimenticare le ottimizzazioni del codice, gli update dei driver e i bugfix, a beneficio di prestazioni e stabilità.

Le nuove opzioni di Tiling presenti in Zorin OS 18.1

In merito alla dotazione software, Zorin OS 18.1 ha preinstallato il pacchetto LibreOffice 26.2, l’ultima versione lanciata dalla Document Foundation. E, restando in tema, aggiorna parecchie delle applicazioni preinstallate.

Aggiornata anche la versione Lite

Buone notizie anche per chi preferisce la versione Lite: riceve il primo aggiornamento dai tempi della 17.3. È basata sull’ambiente desktop Xfce 4.20, ha un file manager ridisegnato, il supporto ai lettori di impronte digitali, un pacchetto temi rinnovato per la personalizzazione e migliora l’integrazione con le Web App.

La versione Lite di Zorin OS 18.1

Zorin OS 18.1 si basa sul kernel 6.17 di Linux (come Ubuntu 25.10). Sarà supportato da aggiornamenti e patch di sicurezza almeno fino al giugno 2029. L’update dalla versione 18 può essere eseguito direttamente dal Software Updater, in alternative le immagini per l’installazione sono disponibili gratuitamente sul sito ufficiale.

Fonte: Zorin

Pubblicato il 16 apr 2026

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Cristiano Ghidotti
Pubblicato il
16 apr 2026
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