Scarica la nuova suite LibreOffice 26.2: le novità che trovi

È disponibile LibreOffice 26.2, in download dalle pagine del sito ufficiale. La nuova versione della suite per ufficio gratuita e open source introduce novità significative in tutte le sue componenti, migliorando inoltre le prestazioni in generale. L’obiettivo dichiarato è quello di fare la differenza nel lavoro quotidiano .

LibreOffice 26.2 è disponibile da oggi

Florian Effenberger, Executive Director di The Document Foundation (che gestisce il progetto) dichiara che LibreOffice 26.2 mostra cosa succede quando il software è costruito attorno agli utenti, non ai modelli aziendali, e come il software open source può offrire una suite di produttività moderna e raffinata senza compromettere la libertà dell’utente , aggiungendo inoltre che Questa versione riguarda velocità, affidabilità e la possibilità per le persone di avere il controllo sui propri documenti . Ecco quali sono le novità più importanti, stando al changelog incluso nel contenuto che abbiamo ricevuto.

Prestazioni e reattività migliorate in tutta la suite, per aprire, modificare e salvare documenti di grandi dimensioni in modo più fluido;

maggiore compatibilità con i documenti creati con software per ufficio proprietari e open core, riducendo problemi di formattazione e imprevisti;

Interfaccia utente migliorata per un’esperienza utente più pulita e coerente;

supporto esteso per standard aperti, rafforzando l’accesso a lungo termine ai documenti;

centinaia di correzioni di bug e miglioramenti della stabilità apportati dalla comunità globale.

Di seguito, i cambiamenti più evidenti nei vari software che compongono il pacchetto. Per altre informazioni rimandiamo al changelog ufficiale.

Writer: miglior supporto alle tabelle fluttuanti, all’allineamento dei paragrafi, alla descrizione delle immagini inserite e agli oggetti ancorati.

Calc: aggiunto il supporto per i connettori, miglioramenti alla finestra di dialogo Ordina e al copia-incolla da Excel, prestazioni aumentate nella gestione delle forme e rimozione dei duplicati più veloce;

Impress: migliore riproduzione di video e audio con i codec Microsoft Media Foundation, miglioramenti nella gestione dei layout, nell’inserimento dei link ipertestuali e nel copia-incolla degli screenshot.

La suite è disponibile in download gratuito per Windows, macOS, and Linux, con supporto a oltre 120 lingue.