 Samsung Galaxy A27 5G: lo smartphone giusto per non spendere troppo
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Samsung Galaxy A27 5G: lo smartphone giusto per non spendere troppo

Il Samsung Galaxy A27 5G, nella versione da 128 GB, è in offerta su Amazon ed è sicuramente lo smartphone giusto per non spendere troppo.
Samsung Galaxy A27 5G: lo smartphone giusto per non spendere troppo
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Il Samsung Galaxy A27 5G, nella versione da 128 GB, è in offerta su Amazon ed è sicuramente lo smartphone giusto per non spendere troppo.
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Sei anche tu alla ricerca di uno smartphone che abbia buone prestazioni e che non costi un patrimonio, ma non hai ancora trovato l’offerta giusta? Allora dai un’occhiata a questa che ti stiamo segnalando. Se vai su Amazon puoi mettere nel tuo carrello il Samsung Galaxy A27 5G a soli 279 euro, invece che 359,90 euro.

Anche se su Amazon il prezzo di listino non viene segnalato lo puoi vedere sullo store ufficiale di Samsung, ed è poi quello che ti abbiamo scritto sopra. Dunque ora potrai avvalerti di uno sconto che ti fa risparmiare più di 80 euro sul totale. E se preferisci puoi pagare in comode rate con Cofidis, selezionando l’opzione in pagina.

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Samsung Galaxy A27 5G: concreto e al giusto prezzo

Il Samsung Galaxy A27 5G riesce a migliorarsi sotto diversi aspetti rimanendo comunque a un prezzo contenuto e dunque con questo sconto è da prendere al volo. Monta l’ottimo processore Snapdragon 6 Gen 3 a 4 nm con 6 GB di RAM a supporto e, in questa versione, 128 GB di memoria interna.

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Ha un generoso display Super AMOLED da 6,7 pollici con refresh rate da 120 Hz, un peso di 200 grammi e la certificazione di grado IP64 per essere protetto dalla polvere e dall’acqua. Lo scomparto camera è composto da tre sensori posteriori con uno principale da 50 MP e zoom digitale fino a 10x, mentre la fotocamera anteriore per i selfie è da 12 MP. Non manca poi una generosa batteria da 5000 mAh con ricarica con cavo da 25 W.

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Insomma uno smartphone di tutto rispetto che potrai ottenere a un prezzo decisamente ragionevole. Dunque non fartelo scappare. Vai ora su Amazon e acquista il tuo Samsung Galaxy A27 5G a soli 279 euro, invece che 359,90 euro. Non dovrai nemmeno preoccuparti della spedizione. Se sei abbonato ai servizi Prime lo riceverai a casa entro pochi giorni senza costi aggiuntivi. Se non sei ancora iscritto fallo subito cliccando qui.

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Pubblicato il 19 lug 2026

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Michea Elia
Pubblicato il
19 lug 2026
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