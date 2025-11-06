 Motorola edge 70: smartphone sottile e resistente
Motorola ha svelato il nuovo edge 70 con schermo pOLED da 6,67 pollici, insieme al moto g57 power con batteria da 7.000 mAh (entrambi con Android 16).
Tecnologia Mobile
Motorola ha annunciato l’arrivo in Italia del nuovo edge 70. Lo smartphone di fascia media ha caratteristiche molto interessanti, tra cui lo spessore ridotto e la resistenza a condizione ambientali avverse. L’azienda statunitense (sussidiaria di Lenovo) ha inoltre svelato il moto g57 power con una batteria di elevata capacità. Saranno in vendita a partire da fine novembre.

Motorola edge 70

Il Motorola edge 70 ha un telaio in alluminio di qualità aeronautica. Ha ricevuto le certificazioni MIL-STD-810H e IP68/69, quindi resiste a polvere, acqua e altre condizioni ambientali avverse. Le dimensioni sono 159x74x5,99 millimetri, quindi è anche molto sottile (non considerando la sporgenza del modulo fotografico posteriore). Lo schermo pOLED da 6,67 pollici ha una risoluzione di 2712×1220 pixel, refresh rate fino a 120 Hz, luminosità fino a 4.500 nits e supporta la tecnologia HDR10+.

Queste sono le altre specifiche: processore Snapdragon 7 Gen 4, 12 GB di RAM LPDDR4X, 512 GB di storage, due fotocamere posteriori da 50 megapixel (principale e ultra grandangolare), fotocamera frontale da 50 megapixel, altoparlanti stereo, connettività Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4, GPS, Galileo, NFC e 5G, porta USB Type-C, lettore di impronte digitali in-display e batteria da 4.800 mAh con ricarica rapida da 68 Watt e wireless da 15 Watt.

Il sistema operativo è Android 16. Sono ovviamente presenti tutte le funzionalità AI di Google e quelle di Motorola (moto ai). Sarà in vendita da fine novembre. Il prezzo è 799,00 euro.

Motorola moto g57 power

Il Motorola moto g57 power è invece uno smartphone di fascia medio-bassa con schermo LCD da 6,72 pollici (2400×1080 pixel e refresh rate fino a 120 Hz), processore Snapdragon 6s Gen 4, 8 GB di RAM LPDDR4X e 256 GB di storage.

Queste sono le altre specifiche: fotocamere posteriori da 50 e 8 megapixel (principale e ultra grandangolare), fotocamera frontale da 8 megapixel, altoparlanti stereo, jack audio, connettività Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, GPS, Galileo, NFC e 5G, porta USB Type-C, lettore di impronte digitali laterale e batteria da 7.000 mAh con ricarica rapida da 30 Watt che offre un’autonomia fino a 70 ore.

Motorola moto g57 power

Il sistema operativo è Android 16. Lo smartphone sarà in vendita da dicembre. Il prezzo è 249,90 euro.

