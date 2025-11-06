Motorola edge 70: smartphone sottile e resistente

Motorola ha annunciato l’arrivo in Italia del nuovo edge 70. Lo smartphone di fascia media ha caratteristiche molto interessanti, tra cui lo spessore ridotto e la resistenza a condizione ambientali avverse. L’azienda statunitense (sussidiaria di Lenovo) ha inoltre svelato il moto g57 power con una batteria di elevata capacità. Saranno in vendita a partire da fine novembre.

Motorola edge 70

Il Motorola edge 70 ha un telaio in alluminio di qualità aeronautica. Ha ricevuto le certificazioni MIL-STD-810H e IP68/69, quindi resiste a polvere, acqua e altre condizioni ambientali avverse. Le dimensioni sono 159x74x5,99 millimetri, quindi è anche molto sottile (non considerando la sporgenza del modulo fotografico posteriore). Lo schermo pOLED da 6,67 pollici ha una risoluzione di 2712×1220 pixel, refresh rate fino a 120 Hz, luminosità fino a 4.500 nits e supporta la tecnologia HDR10+.

Queste sono le altre specifiche: processore Snapdragon 7 Gen 4, 12 GB di RAM LPDDR4X, 512 GB di storage, due fotocamere posteriori da 50 megapixel (principale e ultra grandangolare), fotocamera frontale da 50 megapixel, altoparlanti stereo, connettività Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4, GPS, Galileo, NFC e 5G, porta USB Type-C, lettore di impronte digitali in-display e batteria da 4.800 mAh con ricarica rapida da 68 Watt e wireless da 15 Watt.

Il sistema operativo è Android 16. Sono ovviamente presenti tutte le funzionalità AI di Google e quelle di Motorola (moto ai). Sarà in vendita da fine novembre. Il prezzo è 799,00 euro.

Motorola moto g57 power

Il Motorola moto g57 power è invece uno smartphone di fascia medio-bassa con schermo LCD da 6,72 pollici (2400×1080 pixel e refresh rate fino a 120 Hz), processore Snapdragon 6s Gen 4, 8 GB di RAM LPDDR4X e 256 GB di storage.

Queste sono le altre specifiche: fotocamere posteriori da 50 e 8 megapixel (principale e ultra grandangolare), fotocamera frontale da 8 megapixel, altoparlanti stereo, jack audio, connettività Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, GPS, Galileo, NFC e 5G, porta USB Type-C, lettore di impronte digitali laterale e batteria da 7.000 mAh con ricarica rapida da 30 Watt che offre un’autonomia fino a 70 ore.

Il sistema operativo è Android 16. Lo smartphone sarà in vendita da dicembre. Il prezzo è 249,90 euro.