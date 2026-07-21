Pixel 11 Pro compare per errore sul sito ufficiale di Google

Mancano ancora più di tre settimane alla presentazione ufficiale dei nuovi smartphone Pixel 11 (l’evento Made by Google 2026 è in programma per il 12 agosto), ma si sa già praticamente tutto. Ci saranno il Pixel Glow con il suo LED RGB integrato sul retro e il chipset Tensor G6 sotto la scocca. Oggi possiamo dare uno sguardo da vicino al design della versione Pro.

Pixel 11 Pro per poco sul sito ufficiale di Google Fi

L’immagine di copertina che apre questo articolo e quella qui sotto sono tratte dal sito ufficiale di Google Fi, l’operatore virtuale di bigG. Per un breve periodo è andato online il box che recita Unisciti alla lista per avere il nuovo Google Pixel 11 Pro XL ad appena 100 dollari .

La redazione di Droid Life ha fatto in tempo a catturarla prima che finisse offline, per poi condividerla. Nonostante il messaggio, il sito ritiene che si tratti del modello Pixel 11 Pro (non Pro XL). È la colorazione Canyon, nota anche come Dune, una di quelle inedite per questo 2026.

Possibile un generale aumento dei prezzi

La brutta notizia (non confermata) per chi vuole allungare le mani su uno degli smartphone Google di prossima generazione è quella relativa al prezzo. È previsto un aumento importante, a parità di fascia e specifiche, fino a 100 euro per il Vecchio Continente.

La responsabilità sembra poter essere attribuita alla crisi delle memorie che, da ormai quasi un anno, tiene sotto scacco l’intero settore tecnologico, innescata dai giganti dell’AI (tra i quali c’è anche il gruppo di Mountain View) alla ricerca di moduli RAM e SSD per allestire nuovi data center. A farne le spese sono soprattutto gli utenti finali, chiamati a una spesa extra. Non è un caso se il mercato mobile ha fatto registrare una brusca frenata con spedizioni in calo dell’11% nel secondo trimestre, rispetto allo stesso periodo del 2025.