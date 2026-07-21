 Galaxy Watch Ultra2 e Watch 9: leak prima del lancio
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Galaxy Watch Ultra2 e Watch 9: leak prima del lancio

Samsung annuncerà i nuovi smartwatch il 22 luglio, ma già sono state divulgate le immagini e molte specifiche dei Galaxy Watch Ultra 2 e Galaxy Watch9.
Galaxy Watch Ultra2 e Watch 9: leak prima del lancio
Tecnologia Mobile
Samsung annuncerà i nuovi smartwatch il 22 luglio, ma già sono state divulgate le immagini e molte specifiche dei Galaxy Watch Ultra 2 e Galaxy Watch9.
SamMobile
Aggiungi Punto Informatico come Fonte preferita su Google

Insieme ai Galaxy Z Fold8, Z Fold8 Ultra e Z Flip8, Samsung annuncerà anche due nuovi smartwatch durante l’evento Unpacked del 22 luglio. Il noto leaker Evan Blass ha pubblicato le immagini promozionali dei Galaxy Watch Ultra2 e Galaxy Watch9 che svelano alcune caratteristiche hardware. I prezzi in Europa saranno più alti rispetto a quelli dei modelli attuali.

Galaxy Watch Ultra2 e Watch9: possibili specifiche

Il Galaxy Watch Ultra2 è ovviamente il modello di punta. Il design è piuttosto simile a quello del Galaxy Watch Ultra. La cassa è sempre in titanio con una forma quadrata e angoli arrotondati, ma lo spessore è stato ridotto del 12%. Lungo il lato destro ci sono tre pulsanti. Samsung ha migliorato anche la resistenza all’acqua e alla polvere. La certificazione è ora IP69K, invece di IP68.

Non è nota la diagonale dello schermo AMOLED (dovrebbe essere ancora 1,5 pollici). È stata però incrementata la luminosità massima a 5.000 nits, quindi 2.000 nits in più rispetto al Galaxy Watch Ultra. Il produttore coreano ha inoltre utilizzato una batteria di maggiore capacità (800 mAh), il 35% in più rispetto a quella del modello attuale (590 mAh).

Samsung Galaxy Watch Ultra2 leak

Altra novità di rilievo è il processore. Il Galaxy Watch Ultra2 integra uno Snapdragon Wear Elite di Qualcomm. Lo smartphone supporta ovviamente la connettività LTE. Il sistema operativo sarà Wear OS 7 con One UI 9.0. Secondo un altro leaker (Roland Quandt), il prezzo in Europa sarà 749,00 euro.

Il Galaxy Watch9 integra lo stesso processore del “fratello maggiore”, quindi Samsung ha completamente abbandonato i suoi chip Exynos (almeno per quest’anno). Sarà disponibile in due versioni (40 e 44 millimetri) con Bluetooth e LTE. Anche per questo smartwatch si prevede un incremento della capacità della batteria: 390 mAh (40 millimetri) e 445 mAh (44 millimetri) rispetto a 325 e 435 mAh dei Galaxy Watch8.

Samsung Galaxy Watch9 leak

Il sistema operativo sarà Wear OS 7 con One UI 9.0. Secondo Rolandt Quandt, i prezzi in Europa saranno questi:

  • Samsung Galaxy Watch9 (40 mm Bluetooth): 409,00 euro
  • Samsung Galaxy Watch9 (40 mm LTE): 459,00 euro
  • Samsung Galaxy Watch9 (44 mm Bluetooth): 439,00 euro
  • Samsung Galaxy Watch9 (44 mm LTE): 489,00 euro

Fonte: SamMobile

Pubblicato il 21 lug 2026

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Pixel 11 Pro compare per errore sul sito ufficiale di Google

Pixel 11 Pro compare per errore sul sito ufficiale di Google
Motorola edge 70 max: autonomia superiore a 3 giorni

Motorola edge 70 max: autonomia superiore a 3 giorni
Galaxy Z Fold8 e Z Flip8: nuovi dettagli prima del lancio

Galaxy Z Fold8 e Z Flip8: nuovi dettagli prima del lancio
Samsung Galaxy A27 5G: lo smartphone giusto per non spendere troppo

Samsung Galaxy A27 5G: lo smartphone giusto per non spendere troppo
Pixel 11 Pro compare per errore sul sito ufficiale di Google

Pixel 11 Pro compare per errore sul sito ufficiale di Google
Motorola edge 70 max: autonomia superiore a 3 giorni

Motorola edge 70 max: autonomia superiore a 3 giorni
Galaxy Z Fold8 e Z Flip8: nuovi dettagli prima del lancio

Galaxy Z Fold8 e Z Flip8: nuovi dettagli prima del lancio
Samsung Galaxy A27 5G: lo smartphone giusto per non spendere troppo

Samsung Galaxy A27 5G: lo smartphone giusto per non spendere troppo
Luca Colantuoni
Pubblicato il
21 lug 2026
Link copiato negli appunti