Galaxy Watch Ultra2 e Watch 9: leak prima del lancio

Insieme ai Galaxy Z Fold8, Z Fold8 Ultra e Z Flip8, Samsung annuncerà anche due nuovi smartwatch durante l’evento Unpacked del 22 luglio. Il noto leaker Evan Blass ha pubblicato le immagini promozionali dei Galaxy Watch Ultra2 e Galaxy Watch9 che svelano alcune caratteristiche hardware. I prezzi in Europa saranno più alti rispetto a quelli dei modelli attuali.

Galaxy Watch Ultra2 e Watch9: possibili specifiche

Il Galaxy Watch Ultra2 è ovviamente il modello di punta. Il design è piuttosto simile a quello del Galaxy Watch Ultra. La cassa è sempre in titanio con una forma quadrata e angoli arrotondati, ma lo spessore è stato ridotto del 12%. Lungo il lato destro ci sono tre pulsanti. Samsung ha migliorato anche la resistenza all’acqua e alla polvere. La certificazione è ora IP69K, invece di IP68.

Non è nota la diagonale dello schermo AMOLED (dovrebbe essere ancora 1,5 pollici). È stata però incrementata la luminosità massima a 5.000 nits, quindi 2.000 nits in più rispetto al Galaxy Watch Ultra. Il produttore coreano ha inoltre utilizzato una batteria di maggiore capacità (800 mAh), il 35% in più rispetto a quella del modello attuale (590 mAh).

Altra novità di rilievo è il processore. Il Galaxy Watch Ultra2 integra uno Snapdragon Wear Elite di Qualcomm. Lo smartphone supporta ovviamente la connettività LTE. Il sistema operativo sarà Wear OS 7 con One UI 9.0. Secondo un altro leaker (Roland Quandt), il prezzo in Europa sarà 749,00 euro.

Il Galaxy Watch9 integra lo stesso processore del “fratello maggiore”, quindi Samsung ha completamente abbandonato i suoi chip Exynos (almeno per quest’anno). Sarà disponibile in due versioni (40 e 44 millimetri) con Bluetooth e LTE. Anche per questo smartwatch si prevede un incremento della capacità della batteria: 390 mAh (40 millimetri) e 445 mAh (44 millimetri) rispetto a 325 e 435 mAh dei Galaxy Watch8.

Il sistema operativo sarà Wear OS 7 con One UI 9.0. Secondo Rolandt Quandt, i prezzi in Europa saranno questi: