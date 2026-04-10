 Come vedere Roma-Pisa in diretta streaming (Serie A, giornata 32)
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Come vedere Roma-Pisa in diretta streaming (Serie A, giornata 32)

La giornata 32 di Serie A si apre con il match dell'Olimpico: ecco come e dove vedere Roma-Pisa in diretta streaming sui tuoi dispositivi.
Come vedere Roma-Pisa in diretta streaming (Serie A, giornata 32)
Entertainment Sport
La giornata 32 di Serie A si apre con il match dell'Olimpico: ecco come e dove vedere Roma-Pisa in diretta streaming sui tuoi dispositivi.

Roma-Pisa è la partita che apre la giornata 32 della Serie A e la puoi vedere in streaming su DAZN. Si gioca nella cornice dello stadio Olimpico questa sera, venerdì 10 aprile, alle 20:45. Il campionato è entrato nella sua fase conclusiva, quella più calda e dei verdetti. È tempo di capire chi il prossimo anno andrà in Europa e chi retrocederà, questo match ci darà forti indizi su entrambi gli scenari.

Guarda Roma-Pisa in streaming

Roma-Pisa: come vedere in streaming la partita

I giallorossi sono alla ricerca di una vittoria per rimanere agganciati alla zona Champions, dopo le ultime prestazioni al di sotto delle aspettative. Al momento sono sesti in classifica a quota 54 punti, 3 meno della Juventus che li precede e a 4 distanza dal Como che occupa la quarta posizione. Situazione disperata invece per i toscani, ultimi a 18 punti insieme al Verona: questa è forse l’ultima occasione utile per continuare sperare in una salvezza miracolosa.

Se sei alla ricerca di informazioni su come vedere la partita in streaming, la soluzione è la diretta su DAZN, con telecronaca in italiano e accessibile da tutti i tuoi dispositivi. Scegli tu dove guardarla: sulla TV in salotto oppure sugli schermi di smartphone e tablet, anche in mobilità.

Guarda in streaming Roma-Pisa

Queste le probabili formazioni schierate all’ingresso in campo da Gasperini e Hiljemark.

  • Roma (3-4-2-1): Svilar; Ghilardi, Ndicka, Hermoso; Celik, Pisilli, El Aynaoui, Tsimikas; Soulé, Pellegrini; Malen;
  • Pisa (3-4-3): Semper; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli; Leris, Hojholt, Aebischer, Angori; Moreo, Durosinmi, Meister.

Inevitabilmente, il pronostico è a favore dei giallorossi, le quote dei bookmaker parlano chiaro. Occhio però agli strascichi del 5-2 subito solo qualche giorno fa dall’Inter.

Guarda Roma-Pisa in streaming

Roma-Pisa è una delle partite incluse nell’abbonamento Goal di DAZN, il più economico tra quelli che abbracciano la Serie A: attivalo subito e immergiti nell’atmosfera dell’Olimpico.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 10 apr 2026

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Come vedere Real Madrid-Bayern Monaco in streaming

Come vedere Real Madrid-Bayern Monaco in streaming
Inter-Roma e Napoli-Milan: un ponte di Pasqua infuocato in Serie A

Inter-Roma e Napoli-Milan: un ponte di Pasqua infuocato in Serie A
Francia, pirateria e blocchi DNS: Canal+ vince contro Big Tech

Francia, pirateria e blocchi DNS: Canal+ vince contro Big Tech
DAZN per cieli e mari: lo sport in streaming ovunque

DAZN per cieli e mari: lo sport in streaming ovunque
Come vedere Real Madrid-Bayern Monaco in streaming

Come vedere Real Madrid-Bayern Monaco in streaming
Inter-Roma e Napoli-Milan: un ponte di Pasqua infuocato in Serie A

Inter-Roma e Napoli-Milan: un ponte di Pasqua infuocato in Serie A
Francia, pirateria e blocchi DNS: Canal+ vince contro Big Tech

Francia, pirateria e blocchi DNS: Canal+ vince contro Big Tech
DAZN per cieli e mari: lo sport in streaming ovunque

DAZN per cieli e mari: lo sport in streaming ovunque
Davide Tommasi
Pubblicato il
10 apr 2026
Link copiato negli appunti