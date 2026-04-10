Come vedere Roma-Pisa in diretta streaming (Serie A, giornata 32)

Roma-Pisa è la partita che apre la giornata 32 della Serie A e la puoi vedere in streaming su DAZN. Si gioca nella cornice dello stadio Olimpico questa sera, venerdì 10 aprile, alle 20:45. Il campionato è entrato nella sua fase conclusiva, quella più calda e dei verdetti. È tempo di capire chi il prossimo anno andrà in Europa e chi retrocederà, questo match ci darà forti indizi su entrambi gli scenari.

Roma-Pisa: come vedere in streaming la partita

I giallorossi sono alla ricerca di una vittoria per rimanere agganciati alla zona Champions, dopo le ultime prestazioni al di sotto delle aspettative. Al momento sono sesti in classifica a quota 54 punti, 3 meno della Juventus che li precede e a 4 distanza dal Como che occupa la quarta posizione. Situazione disperata invece per i toscani, ultimi a 18 punti insieme al Verona: questa è forse l’ultima occasione utile per continuare sperare in una salvezza miracolosa.

Se sei alla ricerca di informazioni su come vedere la partita in streaming, la soluzione è la diretta su DAZN, con telecronaca in italiano e accessibile da tutti i tuoi dispositivi. Scegli tu dove guardarla: sulla TV in salotto oppure sugli schermi di smartphone e tablet, anche in mobilità.

Queste le probabili formazioni schierate all’ingresso in campo da Gasperini e Hiljemark.

Roma (3-4-2-1): Svilar; Ghilardi, Ndicka, Hermoso; Celik, Pisilli, El Aynaoui, Tsimikas; Soulé, Pellegrini; Malen;

Pisa (3-4-3): Semper; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli; Leris, Hojholt, Aebischer, Angori; Moreo, Durosinmi, Meister.

Inevitabilmente, il pronostico è a favore dei giallorossi, le quote dei bookmaker parlano chiaro. Occhio però agli strascichi del 5-2 subito solo qualche giorno fa dall’Inter.

Roma-Pisa è una delle partite incluse nell’abbonamento Goal di DAZN, il più economico tra quelli che abbracciano la Serie A: attivalo subito e immergiti nell’atmosfera dell’Olimpico.