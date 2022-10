Cabinet of Curiosities: guardalo in streaming

Cabinet of Curiosities è la collezione di storie horror concepita dalla mente di Guillermo del Toro, maestro del genere e vincitore di due premi Oscar per La forma dell’acqua. Una nuova serie Netflix appena arrivata, composta da otto episodi, i primi quattro dei quali già disponibili sulla piattaforma per lo streaming, mentre gli altri debutteranno entro il 28 ottobre, giusto in tempo per Halloween: con GamsGo puoi risparmiare sull’abbonamento.

Immagina la tua mente come un armadietto dove rinchiudi i tuoi pensieri più oscuri e le paure più profonde. Cosa succederebbe, se aprissi quell’armadietto davanti a tutti? Stiamo per scoprirlo.

Guarda Cabinet of Curiosities in streaming

Tra i molti attori impegnati sul set ci sono anche Essie Davis, David Hwelett, F. Murray Abraham, Ben Barner, Ruper Grint, Nia Vardalos e Ismael Cruz Cordova. Riportiamo di seguito una breve introduzione al contenuto (c’è anche il trailer ufficiale).

Strani incubi si susseguono negli otto spaventosi racconti di questa collezione horror dalle immagini mozzafiato curata da Guillermo del Toro.

Sono questi i titoli degli otto episodi chiusi nei cassetti del Guillermo del Toro’s Cabinet of Curiosities, ovviamente senza alcuno spoiler in merito alla trama, per non rovinare l’esperienza di visione.

Lotto 36; I ratti del cimitero; L’autopsia; L’apparenza; Il modello di Pickman; I sogni nella casa stregata; La visita; Il brusio.

