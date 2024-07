Intrattenimento plus: Sky TV e Netflix in offerta a soli 14,90€

Tutti i contenuti di Sky TV e l’intero catalogo di Netflix in streaming, insieme, a un prezzo davvero conveniente. È quanto propone oggi l’offerta Intrattenimento plus di Sky, mettendo a disposizione quanto ospitato dalle due piattaforme a chi non ne ha mai abbastanza di serie, film e show.

Cosa include la promozione Intrattenimento plus di Sky

Ci sono, ad esempio, tutti gli episodi di House of the Dragon, l’avvincente prequel de Il Trono di Spade ormai quasi giunto alla fine della sua seconda stagione e capace di tenere incollati allo schermo milioni di spettatori nel mondo. Oppure, le storie di Bridgerton, ambientate nell’alta società londinese all’inizio del XVIII secolo. Per saperne di più, dai uno sguardo alla pagina dedicata, tenendo conto che la promozione rimarrà valida ancora solo per pochi giorni.

Fanno parte dell’offerta anche show come Quattro Matrimoni, Hell’s Kitchen USA, Dream Team, Gomorra: 10 Anni Dopo, il film Atlas con Jennifer Lopez, la serie sul Tour de France e molto altro, sempre senza interruzioni pubblicitarie, senza dimenticare le Olimpiadi 2024 sui canali Eurosport, . Tutto questo al prezzo mensile di soli 18,90 euro (invece di 30,00 euro come da listino), per 18 mesi. Inoltre, con l’app Sky Go puoi vedere i programmi Sky fin da subito, già al momento dell’attivazione.

Ricapitolando, grazie a Intrattenimento plus di Sky hai accesso a tutti i contenuti del pacchetto Sky TV e all’intero catalogo di Netflix, in forte sconto. Potrai vedere tutto da ogni tuo dispositivo: smartphone, tablet, computer, televisori, lettori multimediali compatibili e così via.

Come già scritto, si tratta di un’offerta in scadenza: è possibile attivarla solo fino al 28 luglio. Non lasciarti sfuggire l’occasione e allunga le mano su un mondo di intrattenimento a un prezzo davvero vantaggioso.