Your Friends and Neighbors: quando e dove esce in streaming?

Tra le nuove uscite in streaming più attese per il mese di aprile c’è la serie Your Friends and Neighbors. Arriverà tra pochi giorni, più precisamente venerdì 11 aprile, in esclusiva su Apple TV+. Per guardarla senza alcuna spesa puoi sfruttare la settimana di prova gratuita messa a disposizione dal servizio della mela morsicata.

Your Friends and Neighbors è in arrivo su Apple TV+

È composta da un totale di nove episodi e le aspettative sono talmente elevate che ancor prima di essere trasmessa è già stata rinnovata per una seconda stagione. Il genere è quello drammatico e le prime recensioni della critica, pubblicate da chi ha avuto modo di divorarla in anteprima, le hanno assegnato voti positivi, sottolineando soprattutto la qualità delle interpretazioni e della sceneggiatura, incentrata sulle storture di una comunità benestante in cui, tra ville sontuose e automobili di lusso, serpeggiano bugie e inganni. Questa la sinossi (senza spoiler) condivisa dalla piattaforma.

Dopo essere stato licenziato in tronco, un gestore di fondi speculativi ancora alle prese con il suo recente divorzio inizia a rubare nelle case dei vicini nel ricchissimo Westmont Village, solo per scoprire che i segreti e gli affari nascosti dietro quelle facciate sfarzose potrebbero essere più pericolosi di quanto abbia mai immaginato.

Nel cast di attori troveremo Jon Hamm (Mad Men) nei panni del protagonista principale Andrew Cooper insieme a Olivia Munn (The Newsroom), Amanda Peet, Mark Tallman e Hoon Lee.

Tra le altre nuove uscite su Apple TV+ ci sono anche le serie Side Quest e The Studio. Puoi vederle, insieme al resto del catalogo, iniziando la settimana di prova gratuita. Solo al termine deciderai se abbonarti o meno, senza alcun obbligo.