Disney Plus: le nuove serie in arrivo ad aprile 2025 sulla piattaforma

Il mese di aprile 2025 sarà caratterizzato da tantissime novità per Disney Plus che si prepara ad arricchire ulteriormente il catalogo di contenuti da mettere a disposizione dei propri utenti. Sono in arrivo, infatti, diverse serie inedite da guardare in streaming.

Per chi non ha ancora un abbonamento alla piattaforma è possibile puntare sul piano Standard con pubblicità che costa appena 5,99 euro al mese. In alternativa, c’è il piano Standard senza pubblicità, disponibile al prezzo di 9,99 euro al mese oppure nella versione annuale con un costo di 99,90 euro.

La terza opzione è rappresentata dal piano Premium, disponibile con un prezzo di 13,99 euro al mese oppure a 139,90 euro per un anno, con la possibilità di accedere ai contenuti in 4K.

Per accedere subito all’offerta e attivare un nuovo abbonamento basta visitare il sito ufficiale di Disney Plus, tramite il link qui di sotto.

Cosa guardare su Disney Plus ad aprile 2025

Ci sono tanti nuovi contenuti da guardare su Disney Plus nel corso del mese di aprile 2025. Dallo scorso 4 aprile, ad esempio, sono arrivati i primi episodi di Dying for Sex, una nuova serie con Michelle Williams, composta da un totale di 8 episodi, già disponibili sulla piattaforma.

Da non perdere, inoltre, è l’arrivo dei nuovi episodi di Doctor Who, con la seconda stagione del nuovo corso della popolarissima serie. La data da cerchiare sul calendario è quella del prossimo 12 aprile.

Su Disney Plus, inoltre, è in arrivo la seconda stagione di Andor, seguito di una delle serie più apprezzate tra le produzioni ambientate nell’universo di Star Wars (la serie rappresenta un vero e proprio prequel dell film Rogue One). Gli episodi inizieranno ad arrivare sulla piattaforma da 23 aprile.

Per guardare tutti i nuovi contenuti in arrivo su Disney Plus basta raggiungere la piattaforma, tramite il link qui di sotto. Gli abbonamenti partono da 5,99 euro al mese.