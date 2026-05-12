I canali streaming del digitale terrestre si aggiornano: tante novità per te

L’offerta di intrattenimento sulla piattaforma digitale terrestre continua a crescere. Infatti, proprio in questi giorni si sono aggiornati tutti i canali streaming del digitale terrestre. Tantissime novità ti stanno aspettando solo se hai un televisore o un decoder compatibile con la tecnologia HbbTV, connesso a internet.

Tutti i canali streaming disponibili sul digitale terrestre

Vediamo quinti l’elenco aggiornato di tutti i canali streaming disponibili sul digitale terrestre con tecnologia HbbTV.