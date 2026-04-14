Cosa sono i Canali HbbTV e come sintonizzarli sul tuo televisore

La piattaforma digitale terrestre sta arricchendo la sua offerta di intrattenimento con tantissimi Canali HbbTV che rivoluzionano l’interazione dell’utente. Infatti, si tratta di canali che vengono sintonizzati tramite segnale digitale terrestre, ma le cui trasmissioni e i cui contenuti sono accessibili in streaming solo tramite una connessione internet.

In pratica, per poter seguire i programmi e godere dei contenuti disponibili è necessario avere in dotazione un televisore o un decoder di ultima generazione, compatibile con la tecnologia HbbTV più recente e connesso a internet. Altrimenti verranno sintonizzati dall’apparecchio alla numerazione LCN nazionale stabilita, ma senza alcun contenuto disponibile.

Tutti i Canali HbbTV disponibili

Di seguito trovi la lista completa, salvo novità dell’ultima ora, dei Canali HbbTV del digitale terrestre disponibili.