Un altro canale passa all'HD su digitale terrestre, TivùSat e Sky

In queste ore, su tutte le principali piattaforme di intrattenimento di scala nazionale, digitale terrestre, TivùSat e Sky, un canale è passato all’HD. Stiamo parlando di SUPER!, emittente ritornato di proprietà De Agostini, dedicata alla programmazione per bambini e ragazzi.

De Agostini Editore riprende la gestione di Super!; il canale torna a far parte del network De Agostini Editore dopo un periodo sotto il controllo di Paramount. Nato nel 2010 come DeA Super! e ridenominato Super! nel 2012, il canale è stato ideato e sviluppato da De Agostini Editore attraverso una joint venture con Paramount, diventando uno dei brand più riconosciuti dell’intrattenimento kids in Italia. L’attuale rilancio si inserisce nell’area Kids & Family del gruppo, che comprende già i canali DeAKids e DeAJunior, presenti in esclusiva su Sky. Super! sarà protagonista di un piano editoriale che affiancherà ai prodotti storici del canale nuovi contenuti, produzioni originali, iniziative digitali e progetti multipiattaforma.

Nello specifico il canale in questione, su tutte le piattaforme televisive, come riportato dai colleghi di Italia in Digitale, è passato dalla definizione standard a 720 x 576 pixel all’alta definizione con risoluzione video a 960 x 1080 pixel. Subito dopo il passaggio all’HD, il canale SUPER! ha anche cambiato logo. Ecco dove trovarlo sulle piattaforme:

LCN 47 nel MUX PERSIDERA 2 del digitale terrestre ;

nel MUX PERSIDERA 2 del ; LCN 47 della piattaforma satellitare TivùSat ;

della piattaforma satellitare ; LCN 625 della piattaforma Sky.

Il PERSIDERA MUX 2 si aggiorna con il canale SUPER! ora in HD

Vediamo quindi il MUX PERSIDERA 2 del digitale terrestre aggiornato dopo il passaggio del canale SUPER! alla definizione HD sulla piattaforma.

TV8 HD (LCN 8,108,508)

Cielo (LCN 26)

TV2000 (LCN 28,528)

K2 (LCN 41)

frisbee (LCN 44)

Super! HD (LCN 47)

Sky TG24 (LCN 50)

IlSole24ORE TV (LCN 63)

SUPERTENNIS (LCN 64)

RadioItaliaTV (LCN 70,570)

RADIO KISS KISS TV (LCN 158)

VH1 (LCN 167)

RADIO24TV (LCN 246)

inBlu2000 (LCN 728)

RADIO VATICANA ITALIA (LCN 733)

R Italia SMI (LCN 770)

TV8 News On Demand

Si aggiorna anche TivùSat

Il passaggio all’HD di questo canale ha aggiornato anche la lista canali di TivùSat, la piattaforma satellitare su territorio nazionale.