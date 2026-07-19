 Canali spariti sul satellitare? Niente paura, devi solo aggiornare la numerazione TivùSat
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Canali spariti sul satellitare? Niente paura, devi solo aggiornare la numerazione TivùSat

Se non trovi più alcuni canali dal tuo decoder satellitare non preoccuparti perché devi solo aggiornare la numerazione canali di TivùSat.
Canali spariti sul satellitare? Niente paura, devi solo aggiornare la numerazione TivùSat
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Se non trovi più alcuni canali dal tuo decoder satellitare non preoccuparti perché devi solo aggiornare la numerazione canali di TivùSat.
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Se in questi giorni sono spariti dei canali dal tuo decoder o televisore satellitare non preoccuparti. Infatti, proprio come con il digitale terrestre, anche con TivùSat è importante aggiornare ogni tanto la numerazione ufficiale dei canali. Il procedimento è tanto semplice quanto veloce, richiede solo pochi minuti. Segui passo passo questo percorso:

  1. accedi al menù del tuo decoder o televisore satellitare;
  2. seleziona le impostazioni dal tuo telecomando;
  3. cerca e seleziona “Installazione” o “Ricerca Canali“;
  4. vai alla voce Hotbird 13°E e selezionala;
  5. avvia l’opzione per la Ricerca Automatica impostando la sintonizzazione sui canali TivùSat (spesso indicata come TivùSat o Tivùon);
  6. scarica la numerazione ufficiale.

La numerazione ufficiale TivùSat

Ecco qui la numerazione ufficiale TivùSat che puoi consultare per verificare che la lista canali e la numerazione del tuo televisore o decoder siano le stesse.

  1. Rai 1 HD
  2. Rai 2 HD
  3. Rai 3 HD
  4. Rete 4 HD
  5. Canale 5 HD
  6. Italia 1 HD
  7. La7 HD
  8. Tv8 HD
  9. Nove HD
  10. Rai 4 HD
  11. Iris HD
  12. La 5 HD
  13. Rai 5 HD
  14. Rai Movie HD
  15. Rai Premium HD
  16. Italia 2 HD
  17. Mediaset Extra HD
  18. TV2000 HD
  19. Cielo HD
  20. Mediaset 20 HD
  21. Rai Sport HD
  22. Focus HD
  23. Rai Storia HD
  24. Rai News 24 HD
  25. TgCom 24 HD
  26. Rai Scuola HD
  27. TwentySeven HD
  28. Dmax HD
  29. La7 Cinema HD
  30. We Do Movies
  31. Real Time HD
  32. Food Network HD
  33. Cine 34 HD
  34. Radio Italia Tv HD
  35. RTL 102.5 Tv HD
  36. Discovery HD
  37. Giallo HD
  38. Top Crime HD
  39. Boing HD
  40. Cartoonito HD
  41. Rai Gulp HD
  42. Rai Yoyo HD
  43. Frisbee HD
  44. K2 HD
  45. Super!
  46. Arte HD
  47. Mezzo
  48. RDS Social TV HD
  49. Equ Tv HD
  50. ACI Sport Tv HD
  51. Sportitalia Solo Calcio HD
  52. Marcopolo Travel Tv
  53. HGTV HD
  54. Euronews Italian
  55. Discovery Turbo HD
  56. We Do Big Stories HD
  57. RTL 102.5 Caliente HD
  58. Radio Italia Live HD
  59. Radio Kiss Kiss Tv HD
  60. Radio Zeta Tv HD
  61. Radio Freccia Tv HD
  62. Radio Monte Carlo Tv HD
  63. Virgin Radio Tv HD
  64. France 24 HD English
  65. BBC News Europe
  66. Al Jazeera English HD
  67. TRT World HD
  68. NHK World HD
  69. Freedom
  70. France 24 HD Français
  71. Dim Tv
  72. Al Jazeera HD
  73. Sonlife Broadcasting Network
  74. CNBC Europe HD
  75. Bloomberg European Tv
  76. Daystar HD
  77. DW – Deutsche Welle HD
  78. Euronews HD English
  79. CGTN HD
  80. CGTN Documentary HD
  81. Senato Italiano HD
  82. Camera dei Deputati
  83. KBS World HD
  84. CCTV 4 HD
  85. Svoboda Tv
  86. Svoboda News
  87. Svoboda Plus
  88. Russia’s Future
  89. Belarus Tomorrow
  90. Gordon Live
  91. CGTN
  92. Rai Radio 2 Visual
  93. Rai 4K
  94. Museum 4K
  95. MyZen 4K
  96. Insight UHD
  97. TravelXP 4K
  98. Hot Bird 4k
  99. Rai 3 TGR Valle d’Aosta
  100. Rai 3 TGR Piemonte
  101. Rai 3 TGR Liguria
  102. Rai 3 TGR Lombardia
  103. Rai 3 TGR Veneto
  104. Rai 3 TGR Alto Adige
  105. Rai 3 TGR Trentino
  106. Rai Südtirol HD
  107. Rai 3 TGR Friuli Venezia Giulia
  108. Rai 3 TGR FVG Bis
  109. Rai 3 TGR Emilia Romagna
  110. Rai 3 TGR Toscana
  111. Rai 3 TGR Marche
  112. Rai 3 TGR Umbria
  113. Rai 3 TGR Lazio
  114. Rai 3 TGR Abruzzo
  115. Rai 3 TGR Molise
  116. Rai 3 TGR Campania
  117. Rai 3 TGR Puglia
  118. Rai 3 TGR Basilicata
  119. Rai 3 TGR Calabria
  120. Rai 3 TGR Sardegna
  121. Rai 3 TGR Sicilia
  122. Teleradio Pace HD
  123. Sender Neu Jerusalem
  124. People Tv – Rete 7 HD
  125. Telecupole
  126. Horse Tv HD
  127. Padre Pio Tv HD
  128. BeJoy Kids
  129. Parole di Vita
  130. Tivù La Guida
  131. TRM h24
  132. San Marino Rtv HD
  133. Rai Radio 1
  134. Rai Radio 2
  135. Rai Radio 3
  136. Rai Isoradio
  137. Rai GR Parlamento
  138. Rai Radio 1 Sport
  139. Rai Radio 3 Classica
  140. RDS
  141. DimSuono Roma
  142. RTL 102.5
  143. Radio Zeta
  144. Radio Freccia
  145. Radio 105
  146. Virgin Radio
  147. R101
  148. Radio Monte Carlo
  149. Rai Radio Südtirol
  150. Radio Italia s.m.i.
  151. M2O
  152. Radio Capital
  153. Radio DeeJay
  154. Radio 24
  155. DiscoRadio
  156. Radio Onda d’Urto
  157. Anni 60
  158. Radio Supersound
  159. Radio Margherita
  160. Radio Number One
  161. Radio Maria
  162. Radio Mater
  163. Popolare
  164. Rai No Name Radio
  165. Rai Radio Tutta Italiana
  166. Rai Radio Techetè
  167. Rai Radio Kids
  168. Rai Radio Live Napoli
  169. Rai Radio 1 L’Ora della Venezia Giulia
  170. Rai Radio Trst A
  171. Radio Kiss Kiss
  172. Radio Sportiva
  173. RVS Accendi la Speranza
  174. Canzoni Napoletane
  175. RFI Francais
  176. Swiss Pop
  177. Swiss Jazz
  178. Swiss Classica
  179. DW-FM02
  180. DW08
  181. DW09
  182. Uninettuno University Tv
  183. Vatican Media Europa HD
  184. Videolina HD
  185. Tele Sardegna HD
  186. TvA Vicenza
  187. Arte In Channel HD

Pubblicato il 19 lug 2026

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Osvaldo Lasperini
Pubblicato il
19 lug 2026
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