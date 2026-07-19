Canali spariti sul satellitare? Niente paura, devi solo aggiornare la numerazione TivùSat

Se in questi giorni sono spariti dei canali dal tuo decoder o televisore satellitare non preoccuparti. Infatti, proprio come con il digitale terrestre, anche con TivùSat è importante aggiornare ogni tanto la numerazione ufficiale dei canali. Il procedimento è tanto semplice quanto veloce, richiede solo pochi minuti. Segui passo passo questo percorso:

accedi al menù del tuo decoder o televisore satellitare; seleziona le impostazioni dal tuo telecomando; cerca e seleziona “Installazione” o “Ricerca Canali“; vai alla voce Hotbird 13°E e selezionala; avvia l’opzione per la Ricerca Automatica impostando la sintonizzazione sui canali TivùSat (spesso indicata come TivùSat o Tivùon); scarica la numerazione ufficiale.

La numerazione ufficiale TivùSat

Ecco qui la numerazione ufficiale TivùSat che puoi consultare per verificare che la lista canali e la numerazione del tuo televisore o decoder siano le stesse.