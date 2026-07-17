 Aggiornamenti per 2 canali su Digitale Terrestre e TivùSat
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Aggiornamenti per 2 canali su Digitale Terrestre e TivùSat

Due canali tv nazionali si sono aggiornati con un'importante novità sia sul Digitale Terrestre che sulla piattaforma satellitare TivùSat.
Aggiornamenti per 2 canali su Digitale Terrestre e TivùSat
Entertainment
Due canali tv nazionali si sono aggiornati con un'importante novità sia sul Digitale Terrestre che sulla piattaforma satellitare TivùSat.
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Continuano ad aggiornarsi le offerte di intrattenimento gratuite in Italia. Infatti, proprio in questi giorni 2 canali tv nazionali si sono aggiornati sia sulla piattaforma del digitale terrestre che su quella satellitare di TivùSat.

Stiamo parlando di FRISBEE e K2 che, dopo il passaggio sotto la proprietà di Mediaset, come riportato dai colleghi di Italia in Digitale, hanno rimosso il marchio di Warner Bros. Discovery che era posizionato a sinistra dei loghi ufficiali. L’aggiornamento riguarda sia il MUX PERSIDERA 2, disponibili rispettivamente alle LCN 44 e 41 e la lista canali TivùSat, disponibili rispettivamente alle LCN 44 e 46.

Digitale Terrestre e TivùSat aggiornano il logo per FRISBEE e K2

Vediamo quindi come si presentano adesso il multiplex PERSIDERA 2 del digitale terrestre e la lista canali di TivùSat dopo l’aggiornamento dei loghi per FRISBEE e K2.

  • MUX PERSIDERA2 Ch 48 (Freq 690 Mhz) o Ch 42 (Freq 642 Mhz) – QAM64 I.G 1/4 Fec 5/6 — (Disponibili 24,88 Mbps)
    • TV8 HD (LCN 8,108,508)
    • Cielo (LCN 26)
    • TV2000 (LCN 28,528)
    • K2 (LCN 41)
    • frisbee (LCN 44)
    • Super! (LCN 47)
    • Sky TG24 (LCN 50)
    • IlSole24ORE TV (LCN 63)
    • SUPERTENNIS (LCN 64)
    • RadioItaliaTV (LCN 70,570)
    • RADIO KISS KISS TV (LCN 158)
    • VH1 (LCN 167)
    • RADIO24TV (LCN 246)
    • inBlu2000 (LCN 728)
    • RADIO VATICANA ITALIA (LCN 733)
    • R Italia SMI (LCN 770)
    • TV8 News On Demand
  • Lista canali TivùSat
    1. Rai 1 HD
    2. Rai 2 HD
    3. Rai 3 HD
    4. Rete 4 HD
    5. Canale 5 HD
    6. Italia 1 HD
    7. La7 HD
    8. Tv8 HD
    9. Nove HD
    10. Rai 4 HD
    11. Iris HD
    12. La 5 HD
    13. Rai 5 HD
    14. Rai Movie HD
    15. Rai Premium HD
    16. Italia 2 HD
    17. Mediaset Extra HD
    18. TV2000 HD
    19. Cielo HD
    20. Mediaset 20 HD
    21. Rai Sport HD
    22. Focus HD
    23. Rai Storia HD
    24. Rai News 24 HD
    25. TgCom 24 HD
    26. Rai Scuola HD
    27. TwentySeven HD
    28. Dmax HD
    29. La7 Cinema HD
    30. We Do Movies
    31. Real Time HD
    32. Food Network HD
    33. Cine 34 HD
    34. Radio Italia Tv HD
    35. RTL 102.5 Tv HD
    36. Discovery HD
    37. Giallo HD
    38. Top Crime HD
    39. Boing HD
    40. Cartoonito HD
    41. Rai Gulp HD
    42. Rai Yoyo HD
    43. Frisbee HD
    44. K2 HD
    45. Super!
    46. Arte HD
    47. Mezzo
    48. RDS Social TV HD
    49. Equ Tv HD
    50. ACI Sport Tv HD
    51. Sportitalia Solo Calcio HD
    52. Marcopolo Travel Tv
    53. HGTV HD
    54. Euronews Italian
    55. Discovery Turbo HD
    56. We Do Big Stories HD
    57. RTL 102.5 Caliente HD
    58. Radio Italia Live HD
    59. Radio Kiss Kiss Tv HD
    60. Radio Zeta Tv HD
    61. Radio Freccia Tv HD
    62. Radio Monte Carlo Tv HD
    63. Virgin Radio Tv HD
    64. France 24 HD English
    65. BBC News Europe
    66. Al Jazeera English HD
    67. TRT World HD
    68. NHK World HD
    69. Freedom
    70. France 24 HD Français
    71. Dim Tv
    72. Al Jazeera HD
    73. Sonlife Broadcasting Network
    74. CNBC Europe HD
    75. Bloomberg European Tv
    76. Daystar HD
    77. DW – Deutsche Welle HD
    78. Euronews HD English
    79. CGTN HD
    80. CGTN Documentary HD
    81. Senato Italiano HD
    82. Camera dei Deputati
    83. KBS World HD
    84. CCTV 4 HD
    85. Svoboda Tv
    86. Svoboda News
    87. Svoboda Plus
    88. Russia’s Future
    89. Belarus Tomorrow
    90. Gordon Live
    91. CGTN
    92. Rai Radio 2 Visual
    93. Rai 4K
    94. Museum 4K
    95. MyZen 4K
    96. Insight UHD
    97. TravelXP 4K
    98. Hot Bird 4k
    99. Rai 3 TGR Valle d’Aosta
    100. Rai 3 TGR Piemonte
    101. Rai 3 TGR Liguria
    102. Rai 3 TGR Lombardia
    103. Rai 3 TGR Veneto
    104. Rai 3 TGR Alto Adige
    105. Rai 3 TGR Trentino
    106. Rai Südtirol HD
    107. Rai 3 TGR Friuli Venezia Giulia
    108. Rai 3 TGR FVG Bis
    109. Rai 3 TGR Emilia Romagna
    110. Rai 3 TGR Toscana
    111. Rai 3 TGR Marche
    112. Rai 3 TGR Umbria
    113. Rai 3 TGR Lazio
    114. Rai 3 TGR Abruzzo
    115. Rai 3 TGR Molise
    116. Rai 3 TGR Campania
    117. Rai 3 TGR Puglia
    118. Rai 3 TGR Basilicata
    119. Rai 3 TGR Calabria
    120. Rai 3 TGR Sardegna
    121. Rai 3 TGR Sicilia
    122. Teleradio Pace HD
    123. Sender Neu Jerusalem
    124. People Tv – Rete 7 HD
    125. Telecupole
    126. Horse Tv HD
    127. Padre Pio Tv HD
    128. BeJoy Kids
    129. Parole di Vita
    130. Tivù La Guida
    131. TRM h24
    132. San Marino Rtv HD
    133. Rai Radio 1
    134. Rai Radio 2
    135. Rai Radio 3
    136. Rai Isoradio
    137. Rai GR Parlamento
    138. Rai Radio 1 Sport
    139. Rai Radio 3 Classica
    140. RDS
    141. DimSuono Roma
    142. RTL 102.5
    143. Radio Zeta
    144. Radio Freccia
    145. Radio 105
    146. Virgin Radio
    147. R101
    148. Radio Monte Carlo
    149. Rai Radio Südtirol
    150. Radio Italia s.m.i.
    151. M2O
    152. Radio Capital
    153. Radio DeeJay
    154. Radio 24
    155. DiscoRadio
    156. Radio Onda d’Urto
    157. Anni 60
    158. Radio Supersound
    159. Radio Margherita
    160. Radio Number One
    161. Radio Maria
    162. Radio Mater
    163. Popolare
    164. Rai No Name Radio
    165. Rai Radio Tutta Italiana
    166. Rai Radio Techetè
    167. Rai Radio Kids
    168. Rai Radio Live Napoli
    169. Rai Radio 1 L’Ora della Venezia Giulia
    170. Rai Radio Trst A
    171. Radio Kiss Kiss
    172. Radio Sportiva
    173. RVS Accendi la Speranza
    174. Canzoni Napoletane
    175. RFI Francais
    176. Swiss Pop
    177. Swiss Jazz
    178. Swiss Classica
    179. DW-FM02
    180. DW08
    181. DW09
    182. Uninettuno University Tv
    183. Vatican Media Europa HD
    184. Videolina HD
    185. Tele Sardegna HD
    186. TvA Vicenza
    187. Arte In Channel HD

     

Fonte: Italia in Digitale

Pubblicato il 17 lug 2026

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