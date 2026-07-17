Aggiornamenti per 2 canali su Digitale Terrestre e TivùSat

Continuano ad aggiornarsi le offerte di intrattenimento gratuite in Italia. Infatti, proprio in questi giorni 2 canali tv nazionali si sono aggiornati sia sulla piattaforma del digitale terrestre che su quella satellitare di TivùSat.
Stiamo parlando di FRISBEE e K2 che, dopo il passaggio sotto la proprietà di Mediaset, come riportato dai colleghi di Italia in Digitale, hanno rimosso il marchio di Warner Bros. Discovery che era posizionato a sinistra dei loghi ufficiali. L’aggiornamento riguarda sia il MUX PERSIDERA 2, disponibili rispettivamente alle LCN 44 e 41 e la lista canali TivùSat, disponibili rispettivamente alle LCN 44 e 46.
Digitale Terrestre e TivùSat aggiornano il logo per FRISBEE e K2
Vediamo quindi come si presentano adesso il multiplex PERSIDERA 2 del digitale terrestre e la lista canali di TivùSat dopo l’aggiornamento dei loghi per FRISBEE e K2.
- MUX PERSIDERA2 Ch 48 (Freq 690 Mhz) o Ch 42 (Freq 642 Mhz) – QAM64 I.G 1/4 Fec 5/6 — (Disponibili 24,88 Mbps)
- TV8 HD (LCN 8,108,508)
- Cielo (LCN 26)
- TV2000 (LCN 28,528)
- K2 (LCN 41)
- frisbee (LCN 44)
- Super! (LCN 47)
- Sky TG24 (LCN 50)
- IlSole24ORE TV (LCN 63)
- SUPERTENNIS (LCN 64)
- RadioItaliaTV (LCN 70,570)
- RADIO KISS KISS TV (LCN 158)
- VH1 (LCN 167)
- RADIO24TV (LCN 246)
- inBlu2000 (LCN 728)
- RADIO VATICANA ITALIA (LCN 733)
- R Italia SMI (LCN 770)
- TV8 News On Demand
- Lista canali TivùSat
- Rai 1 HD
- Rai 2 HD
- Rai 3 HD
- Rete 4 HD
- Canale 5 HD
- Italia 1 HD
- La7 HD
- Tv8 HD
- Nove HD
- Rai 4 HD
- Iris HD
- La 5 HD
- Rai 5 HD
- Rai Movie HD
- Rai Premium HD
- Italia 2 HD
- Mediaset Extra HD
- TV2000 HD
- Cielo HD
- Mediaset 20 HD
- Rai Sport HD
- Focus HD
- Rai Storia HD
- Rai News 24 HD
- TgCom 24 HD
- Rai Scuola HD
- TwentySeven HD
- Dmax HD
- La7 Cinema HD
- We Do Movies
- Real Time HD
- Food Network HD
- Cine 34 HD
- Radio Italia Tv HD
- RTL 102.5 Tv HD
- Discovery HD
- Giallo HD
- Top Crime HD
- Boing HD
- Cartoonito HD
- Rai Gulp HD
- Rai Yoyo HD
- Frisbee HD
- K2 HD
- Super!
- Arte HD
- Mezzo
- RDS Social TV HD
- Equ Tv HD
- ACI Sport Tv HD
- Sportitalia Solo Calcio HD
- Marcopolo Travel Tv
- HGTV HD
- Euronews Italian
- Discovery Turbo HD
- We Do Big Stories HD
- RTL 102.5 Caliente HD
- Radio Italia Live HD
- Radio Kiss Kiss Tv HD
- Radio Zeta Tv HD
- Radio Freccia Tv HD
- Radio Monte Carlo Tv HD
- Virgin Radio Tv HD
- France 24 HD English
- BBC News Europe
- Al Jazeera English HD
- TRT World HD
- NHK World HD
- Freedom
- France 24 HD Français
- Dim Tv
- Al Jazeera HD
- Sonlife Broadcasting Network
- CNBC Europe HD
- Bloomberg European Tv
- Daystar HD
- DW – Deutsche Welle HD
- Euronews HD English
- CGTN HD
- CGTN Documentary HD
- Senato Italiano HD
- Camera dei Deputati
- KBS World HD
- CCTV 4 HD
- Svoboda Tv
- Svoboda News
- Svoboda Plus
- Russia’s Future
- Belarus Tomorrow
- Gordon Live
- CGTN
- Rai Radio 2 Visual
- Rai 4K
- Museum 4K
- MyZen 4K
- Insight UHD
- TravelXP 4K
- Hot Bird 4k
- Rai 3 TGR Valle d’Aosta
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- Rai 3 TGR Liguria
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- Rai 3 TGR Calabria
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- Rai 3 TGR Sicilia
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- Sender Neu Jerusalem
- People Tv – Rete 7 HD
- Telecupole
- Horse Tv HD
- Padre Pio Tv HD
- BeJoy Kids
- Parole di Vita
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- TRM h24
- San Marino Rtv HD
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- Rai Radio 2
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- RTL 102.5
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