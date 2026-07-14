Un nuovo canale è stato aggiunto sul digitale terrestre per tutti

Come riportato dai nostri colleghi di Italia in Digitale, sempre sul pezzo e aggiornati in merito alle novità legate all’intrattenimento gratuito italiano, un nuovo canale è stato aggiunto all’interno dell’offerta proposta dalla piattaforma digitale terrestre. Si tratta di una novità già disponibile in tutta Italia. Per ottenerla avvia ora una ricerca automatica dei canali.

Questa volta il protagonista è RADIO CLASSICA TV, ora sintonizzabile alla LCN 824 appartenente al MUX PERSIDERA 3. “Un’offerta ricca di contenuti musicali specifici. Programmi tematici caratterizzati da interviste, esclusive discografiche e concerti. Qualità e ricercatezza per una radio di alto profilo con appuntamenti di musica classica e jazz e un’ampia copertura dell’informazione economico-finanziaria“, spiega l’emittente radiotelevisiva.

Arriva Radio Classica TV, il nuovo canale del digitale terrestre

Sul digitale terrestre arriva il nuovo canale RADIO CLASSICA TV sul MUX PERSIDERA 3. Al momento lo slot è nero e le programmazioni non sono ancora state avviate. In attesa che le trasmissioni prendano il via, diamo un’occhiata al MUX PERSIDERA 3 aggiornato con quest’ultima novità.

Real Time (LCN 31)

Food Network (LCN 33)

RTL 102.5 (LCN 36)

Discovery (LCN 37,537)

GIALLO (LCN 38)

DMAX (LCN 52)

DONNA SPORT TV (DONNA TV) (LCN 62,562)

TELECAMPIONE (LCN 138)

CANALE 163 (ODEON 24) (LCN 163)

WELCOME IN (LCN 226)

CANALE 227 (LCN 227)

MATCH MUSIC (LCN 232)

RTL 102.5 CALIENTE (LCN 233,533)

CANALE 235 (LCN 235)

Man-ga (LCN 236)

GAMBERO ROSSO (LCN 257)

RADIOFRECCIA (LCN 258,532)

BIKE (LCN 259)

URANIA (LCN 260)

DR PALMAS TV (LCN 261)

RADIO ZETA (LCN 266,531)

CANALE 268 (LCN 268)

MALPENSA 24 HD (LCN 410)

ITALIAN FISHING TV (LCN 441)

NOKEP TV HD (LCN 455)

AutoMoto (LCN 510)

RTL 102.5 (LCN 736)

RADIO ZETA (LCN 737)

RADIOFRECCIA (LCN 738)

RTL 102.5 TRAFFIC (LCN 739)

RTL 102.5 BEST (LCN 740)

RTL 102.5 NAPULE’ (LCN 741)

RTL 102.5 DISCO (LCN 742)

RTL 102.5 CALIENTE (LCN 743)

RTL 102.5 BRO&SIS (LCN 744)

RADIO CLASSICA TV (LCN 824)

CLASS CNBC (LCN 828)

CLASS TV MODA (LCN 883)

Rimani aggiornato a tutte le novità del digitale terrestre così da poter godere di un intrattenimento sempre più completo e gratuito direttamente dal tuo televisore e decoder. Aggiorna adesso i tuoi apparecchi per sintonizzare anche tu RADIO CLASSICA TV alla LCN 824.