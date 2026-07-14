Mondiali 2026, quando si giocano e dove vedere le semifinali

I Mondiali 2026 si avvicinano all’ultimo atto: nel corso delle prossime ore, infatti, si giocheranno le semifinali Francia – Spagna e Inghilterra – Argentina che decreteranno le squadre che, domenica prossima, andranno a giocarsi la finale per conquistare il titolo di campione del mondo.

Quando si giocano le semifinali dei Mondiali 2026

Le semifinali dei Mondiali 2026 si giocheranno nelle prossime ore:

Francia – Spagna : martedì 14 luglio alle 21

: martedì 14 luglio alle 21 Inghilterra – Argentina: mercoledì 15 luglio alle 21

La finale, invece, è fissata per domenica 19 luglio, sempre con calcio di inizio alle 21. Gli orari indicati si riferiscono alla trasmissione in Italia.

Dove vedere le semifinali dei Mondiali 2026

Le partite saranno trasmesse da Rai 1 e in streaming su Rai Play oltre che da DAZN, per tutti gli abbonati. Chi non ha un abbonamento, ci sono due modi per accedere alla piattaforma.

Il primo è il Pass Mondiali ora disponibile a 9,99 euro una tantum. Il secondo è l’offerta dedicata al piano Full, ora attivabile con un prezzo ridotto a 19,99 euro al mese per 4 mesi, poi 36,99 euro al mese.

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Francia – Spagna: le probabili formazioni

Ecco le probabili formazioni del match:

Francia (4-2-3-1) : Maignan; Kounde, Upamecano, Saliba, Digne; Kone, Rabiot; Dembele, Olise, Doue; Mbappe. Ct: Deschamps.

: Maignan; Kounde, Upamecano, Saliba, Digne; Kone, Rabiot; Dembele, Olise, Doue; Mbappe. Ct: Deschamps. Spagna (4-2-3-1): Simon; Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella; Rodri, Fabian; Yamal, Olmo, Baena; Oyarzabal, Ct: De La Fuente.

Inghilterra – Argentina: le probabili formazioni

Ecco le probabili formazioni del match:

Inghilterra (4-2-3-1) : Pickford; Konsa, Stones, Guehì, O’Reilly; Anderson, Rice; Saka, Bellingham, Gordon; Kane. CT : Tuchel.

: Pickford; Konsa, Stones, Guehì, O’Reilly; Anderson, Rice; Saka, Bellingham, Gordon; Kane. CT Tuchel. Argentina (4-1-3-2): E. Martinez; Molina, Romero, L. Martinez, Tagliafico; Paredes; De Paul, Fernandez, Mac Allister; Messi, J. Alvarez. CT: Scaloni.