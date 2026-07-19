 Mondiali 2026, oggi è il giorno della finale, come vederla dall'estero
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Mondiali 2026, oggi è il giorno della finale, come vederla dall'estero

Ecco come vedere la finale dei Mondiali tra Argentina e Spagna in diretta streaming in Italia e dall'estero. Il match è in programma oggi 19 luglio.
Mondiali 2026, oggi è il giorno della finale, come vederla dall'estero
Entertainment Sport
Ecco come vedere la finale dei Mondiali tra Argentina e Spagna in diretta streaming in Italia e dall'estero. Il match è in programma oggi 19 luglio.
Aggiungi Punto Informatico come Fonte preferita su Google

Nella serata di oggi 19 luglio (dalle 21 ora italiana) si giocherà la finale dei Mondiali 2026 con il match Spagna – Argentina che arriva dopo circa un mese di sfide e match ad alta tensione. Si tratta dell’evento sportivo dell’anno che sarà visibile praticamente in tutto il mondo.

Come vedere i Mondiali 2026 dall’estero

Per vedere la finale dei Mondiali 2026 dall’estero è necessario verificare l’emittente televisiva che trasmette l’evento nel Paese. Basterà una breve ricerca online per trovare la risposta.

Per chi preferisce vedere la finale con commento in italiano, invece, è sufficiente ricorrere a una VPN, andando a selezionare un server italiano per avviare la connessione.

A questo punto bisognerà raggiungere Rai Play oppure accedere a DAZN (per chi ha un abbonamento attivo) in modo da poter seguire la diretta streaming del match con commento in italiano.

La VPN da utilizzare è NordVPN, disponibile con varie promo e con anche 30 giorni di garanzia di rimborso. L’offerta migliore riguarda il piano di 24 mesi con 4 mesi extra (utilizzando il codice BLAZE4MO).

In questo modo, il servizio ha un costo di 3,37 euro al mese per un totale di 28 mesi di utilizzo. Per accedere all’offerta è sufficiente raggiungere il sito ufficiale di NordVPN, tramite il link qui di sotto.

Attiva qui NordVPN

Le probabili formazioni

Ecco le probabili formazioni del match in programma questa sera:

  • Argentina (4-1-3-2): Dibu Martinez; Molina, Romero, Lisandro Martinez, Tagliafico; Paredes; De Paul, Enzo Fernandez, MacAllister; Messi, Alvarez. All. Scaloni
  • Spagna (4-3-2-1): Unai Simon; Pedro Porro, Cubarsì, Laporte, Cucurella; Rodri, Fabian Ruiz; Lamine Yamal, Dani Olmo, Alex Baena; Oyarzabal. Ct: Luis De La Fuente.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 19 lug 2026

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Canali spariti sul satellitare? Niente paura, devi solo aggiornare la numerazione TivùSat

Canali spariti sul satellitare? Niente paura, devi solo aggiornare la numerazione TivùSat
Disney+ ripropone l'offerta di 3 mesi a prezzo scontato (scade il 28 luglio)

Disney+ ripropone l'offerta di 3 mesi a prezzo scontato (scade il 28 luglio)
Quando esce Odissea in streaming e dove vederlo

Quando esce Odissea in streaming e dove vederlo
Aggiornamenti per 2 canali su Digitale Terrestre e TivùSat

Aggiornamenti per 2 canali su Digitale Terrestre e TivùSat
Canali spariti sul satellitare? Niente paura, devi solo aggiornare la numerazione TivùSat

Canali spariti sul satellitare? Niente paura, devi solo aggiornare la numerazione TivùSat
Disney+ ripropone l'offerta di 3 mesi a prezzo scontato (scade il 28 luglio)

Disney+ ripropone l'offerta di 3 mesi a prezzo scontato (scade il 28 luglio)
Quando esce Odissea in streaming e dove vederlo

Quando esce Odissea in streaming e dove vederlo
Aggiornamenti per 2 canali su Digitale Terrestre e TivùSat

Aggiornamenti per 2 canali su Digitale Terrestre e TivùSat
Davide Raia
Pubblicato il
19 lug 2026
Link copiato negli appunti