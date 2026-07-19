Mondiali 2026, oggi è il giorno della finale, come vederla dall'estero

Nella serata di oggi 19 luglio (dalle 21 ora italiana) si giocherà la finale dei Mondiali 2026 con il match Spagna – Argentina che arriva dopo circa un mese di sfide e match ad alta tensione. Si tratta dell’evento sportivo dell’anno che sarà visibile praticamente in tutto il mondo.
Come vedere i Mondiali 2026 dall’estero
Per vedere la finale dei Mondiali 2026 dall’estero è necessario verificare l’emittente televisiva che trasmette l’evento nel Paese. Basterà una breve ricerca online per trovare la risposta.
Per chi preferisce vedere la finale con commento in italiano, invece, è sufficiente ricorrere a una VPN, andando a selezionare un server italiano per avviare la connessione.
A questo punto bisognerà raggiungere Rai Play oppure accedere a DAZN (per chi ha un abbonamento attivo) in modo da poter seguire la diretta streaming del match con commento in italiano.
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Le probabili formazioni
Ecco le probabili formazioni del match in programma questa sera:
- Argentina (4-1-3-2): Dibu Martinez; Molina, Romero, Lisandro Martinez, Tagliafico; Paredes; De Paul, Enzo Fernandez, MacAllister; Messi, Alvarez. All. Scaloni
- Spagna (4-3-2-1): Unai Simon; Pedro Porro, Cubarsì, Laporte, Cucurella; Rodri, Fabian Ruiz; Lamine Yamal, Dani Olmo, Alex Baena; Oyarzabal. Ct: Luis De La Fuente.