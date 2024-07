Super offerta Sky: Wifi+TV+Sport a soli 39,90€ al mese

Sky la definisce un’offerta da standing ovation: è quella che propone il servizio Wifi per la connettività in fibra ottica, tutti i contenuti che fanno parte del pacchetto TV e quelli di Sport (inclusi i big match della Serie A e della Champions League), al prezzo mensile di soli 39,90 euro per i primi 18 mesi. Considerando quanto costa solitamente un accesso a Internet in banda ultralarga e gli extra compresi, si tratta effettivamente di un’ottima promozione.

Sky Wifi, Sky TV e Sky Sport: l’offerta da standing ovation

C’è anche il modem per navigare al massimo della velocità, fornito senza costi aggiuntivi. E puoi contare sull’attivazione gratuita (anziché a 49 euro) di Sky Wifi, oltre che sul decoder Sky Stream per lo streaming a soli 19 euro (invece di 99 euro). Ancora, grazie all’applicazione Sky Go, puoi vedere tutto da subito, fin dal momento dell’attivazione, direttamente sui tuoi dispositivi. Trovi le altre informazioni che cerchi nella pagina dedicata.

Tra i molti contenuti di Sky TV ci sono produzioni come House of the Dragon, il prequel de Il Trono di Spade che sta tenendo incollati al televisore milioni di spettatori in tutto il mondo. All’interno di Sky Sport, invece, troverai anche la nuova edizione della Champions League, con ben 185 incontri su 203 trasmessi in diretta e in esclusiva, per una stagione di grande calcio.

Ricapitolando, grazie alla promozione in corso, al prezzo di 39,90 euro al mese, per 18 mesi, puoi avere la connettività di Sky Wifi con tutta la velocità della fibra ottica, gli show e le serie di Sky TV, i big match della Serie A e tutti gli altri eventi sportivi del pacchetto Sky Sport. Visita il sito ufficiale per maggiori informazioni e per attivare l’offerta.