Disney+: le nuove uscite fino a domenica 18 maggio 2025

Sulla piattaforma streaming Disney+ sono in arrivo questa settimana due interessanti novità: da una parte la seconda parte della quarta stagione di Abbott Elementary, con al centro della scena una delle scuole più famose – televisivamente parlando – degli Stati Uniti d’America, dall’altra la seconda stagione della serie La vita segreta delle mogli mormoni (immagine di copertina).

Per guardare i nuovi episodi di entrambe le serie, oltre che avere accesso all’intero catalogo, è necessaria l’iscrizione a Disney+. I piani di abbonamento partono da 5,99 euro al mese, senza vincoli, se la scelta ricade su Standard con pubblicità. In alternativa ci sono i profili Standard e Premium, rispettivamente al prezzo annuale di 99,90 euro e 139,90 euro.

Abbott Elementary 4 – Seconda parte quarta stagione (dal 14 maggio 2025)

La Abbott è una scuola elementare di Philadelphia, in cui gli insegnanti devono vedersela con tagli ai fondi, genitori problematici e feste scolastiche sopra le righe. Vi ricorda qualcosa? Scritta e interpretata da Quinta Brunson, che nella serie è la sempre ottimista Janine, la serie tv statunitense ha già vinto quattro Emmy e tre Golden Globe. Quelli che andranno in onda nei prossimi giorni non saranno gli ultimi episodi della serie, che da poco è stata rinnovata per una quinta stagione, merito delle vicende ora esilaranti ora commoventi che hanno al centro della scena un gruppo di insegnanti ormai noto. Online a partire da mercoledì 14 maggio.

La vita segreta delle mogli mormoni – Seconda stagione (dal 15 maggio 2025)

La docuserie racconta la storia di otto mamme influencer, identificate nel gruppo MomTok. Tutte e otto seguono il mormonismo, e tutte loro vorrebbero avere maggiore potere all’interno della loro religione, che si distingue per la sua natura conservatrice. Divenuto un fenomeno mondiale in ambito social, il gruppo MomTok deve affrontare gelosie, scandali privati e quant’altro, con il serio rischio di implodere. La seconda stagione esordirà giovedì 15 maggio.