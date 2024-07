Anticipazioni sul nuovo episodio di House of the Dragon (2x07)

Con l’arrivo del nuovo episodio 2×07, la seconda stagione di House of the Dragon (guarda tutta la serie in streaming su NOW) si avvicina ormai alla sua conclusione. Ricordiamo infatti che sono in totale 8 quelli previsti. Possiamo già anticipare la durata: sarà uguale a 67 minuti, più corta rispetto alla precedente. L’uscita, per il pubblico italiano, è fissata per lunedì 29 luglio.

House of the Dragon 2×07: l’approfondimento

In base a quanto trapelato da un trailer, possiamo azzardare la stesura di un primo approfondimento con alcune anticipazioni su cosa attendersi. Cerchiamo comunque di fare attenzione, per non svelare troppo e per non rovinare la visione. Possiamo affermare che sarà un’ora e più carica di azione e drama, condita da uno spettacolare scontro tra draghi nel finale. La guerra tra i Verdi e i Neri prosegue. Rhaenyra giocherà un ruolo importante in questa parte della storia. Se ti sei perso i capitoli precedenti, recuperali ora.

Alicent si trova a dover fare i conti con una situazione per lei inedita, svestita del suo potere e della sua influenza. Il suo terzo figlio, Dareon, potrebbe però cambiare le carte in tavola e indirizzare le sorti della battaglia. Chi se la sente, può guardare il video promo condiviso da Max per il pubblico d’oltreoceano (attenzione agli spoiler).

Puoi vedere in streaming tutti gli episodi delle due stagioni di House of The Dragon (e l’intera saga de Il Trono di Spade) con il pass Entertainment di NOW, sui tuoi dispositivi, dallo smartphone al tablet, fino al televisore. Inoltre, l’abbonamento include gli show più esclusivi e le produzioni del catalogo Sky Original. Attivalo insieme al pass Cinema con oltre 1.000 titoli on demand e nuove uscite, al prezzo di soli 6,99 euro al mese, grazie alla promozione in corso.