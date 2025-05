Cosa c'è di nuovo su Disney Plus? Tutte le novità di maggio 2025

Disney Plus è, sempre di più, un punto di riferimento dell’intrattenimento domestico: la piattaforma di streaming, infatti, ha un catalogo ricco e completo che, di mese in mese, registra novità sempre molto interessanti. Non fa eccezione il mese di maggio 2025: in questo mese, infatti, sono in arrivo diversi nuovi contenuti su Disney Plus.

Ricordiamo che per accedere a tutto il catalogo della piattaforma è sufficiente attivare un abbonamento. Le opzioni sono tre. È possibile scegliere il piano Standard con pubblicità, disponibile con un costo di 5,99 euro al mese, oppure è possibile puntare sul piano Standard senza pubblicità, che costa 9,99 euro al mese oppure 99,90 euro per un anno.

A completare l’offerta c’è il piano Premium che prevede un costo di 13,99 euro al mese oppure 139,90 euro per un anno. Questo piano è anche l’unico che consente la visione di contenuti in 4K. Tutte le versioni del servizio sono attivabili tramite il sito ufficiale di Disney Plus, accessibile qui di sotto.

Le novità di maggio 2025

Nel corso del mese di maggio 2025 sono previste diverse novità per il catalogo di Disney Plus. Dallo scorso 2 maggio, ad esempio, è disponibile il nuovo documentario La scalata del Devils Thumb, una delle nuove produzioni di National Geographic.

Dallo scorso 4 maggio, inoltre, è disponibile la serie Tales of the Underworld. Si tratta di una nuova miniserie animata che va a espandere l’universo di Star Wars.

Dal 7 maggio, invece, il catalogo della piattaforma registrerà l’arrivo di A complete Unknown, film che racconta l’ascesa di un giovane Bob Dylan (interpretato da Timothée Chalamet). Nel cast ci sono anche e Edward Norton, Elle Fanning e Monica Barbaro.

Dal 14 maggio, inoltre, sarà disponibile la seconda parte della quarta stagione di Abbott Elementary (la prima parte della stagione è già disponibile sulla piattaforma).

Dal 15 maggio arriveranno gli episodi de La vita segreta delle mogli mormoni.

Per il 19 di maggio, invece, è previsto il debutto di Tucci in Italy, documentario che segue il viaggio dell’attore Stanley Tucci in Italia alla scoperta del nostro Paese e delle sue tradizioni.