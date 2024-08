Dark Matter: confermata la seconda stagione della serie Apple TV+

Buone notizie per gli appassionati di serie TV perché Dark Matter, lo show ispirato all’omonimo romanzo di Blake Crouch, è stato rinnovato per una seconda stagione. Una notizia che arriva un po’ a sorpresa, dato che la prima stagione, disponibile su Apple TV+ in streaming, aveva di fatto raccontato tutto ciò che c’era da dire nel romanzo.

Dark Matter: di cosa parlerà la seconda stagione

Ci sarà lo stesso Blake Crouch a dirigere la scrittura dei nuovi episodi, che sarà chiamato a ideare storie inedite per la serie e, essendo l’autore originale, non ci potrebbe essere penna migliore.

La storia segue le vicende di Jason Dessen, interpretato da Joel Edgerton, un fisico e padre di famiglia che viene rapito da una versione alternativa di sé stesso. Questo doppio prende il suo posto nell’universo di Jason, mentre quest’ultimo viene trascinato in un universo parallelo.

Da qui, il protagonista inizia un tormentato viaggio tra dimensioni alternative per cercare di tornare dalla sua famiglia e salvarla dalla sua controparte che ha preso il suo posto. Uno show che ha rapidamente conquistato il pubblico globale e che mira di far altrettanto con la seconda stagione: nel frattempo, puoi recuperare la prima in streaming su Apple TV+.