The Sandman 2 confermato (finalmente) da Netflix

Netflix è già al lavoro su The Sandman 2, o meglio, sulla seconda stagione della serie ispirata alla graphic novel di Neil Gaiman. L’annuncio ufficiale pone fine alle indiscrezioni circolate nell’ultimo periodo, relative a una possibile cancellazione, nonostante la calorosa accoglienza riservata da pubblico e critica.

Nemmeno in occasione dell’evento Tudum 2022 andato in scena a fine settembre era stato fatto alcun cenno alla produzione. Questo ha spinto molti a ipotizzarne l’abbandono. Tutto smentito, grazie al post visibile qui sotto, appena condiviso dal profilo ufficiale Twitter della piattaforma.

Sì, è vero: The Sandman tornerà su Netflix! Ci sono alcune storie sorprendenti che attendono Morpheus e gli altri… Ora è il momento di tornare al lavoro. C’è all’orizzonte un pasto in famiglia… E lucifero sta aspettando che Morpheus torni all’inferno dice Neil Gaiman.

Yes, it’s true: The Sandman will return to Netflix!

"There are some astonishing stories waiting for Morpheus & the rest of them… Now it’s time to get back to work. There’s a family meal ahead… And Lucifer is waiting for Morpheus to return to Hell," says @neilhimself pic.twitter.com/TbA3hnD5f6

