Come vedere la MotoGP in diretta TV e streaming

La settantacinquesima edizione del mondiale di MotoGP è pronta a entrare nel vivo. Archiviati i primi cinque Gran Premi, le due ruote torneranno tra il 9 e l’11 giugno con il GP d’Italia, che si correrà sul circuito del Mugello. La gara sul percorso toscano sarà solo la prima di quindici, al termine delle quali sarà proclamato il pilota campione del Mondo.

Tutti a caccia di Francesco Bagnaia, detentore del titolo e in testa alla classifica anche quest’anno. La sua Ducati è avanti di un punto rispetto a quella di un altro italiano: Marco Bezzecchi, volto della VR46 Racing Team.

I quindici Gran Premi che ci separano dal termine dell’edizione 2023 del Motomondiale rappresentano una serie di appuntamenti da non perdere per gli appassionati delle due ruote, che avranno diverse opzioni per seguire la MotoGP in streaming o in tv.

Il calendario delle gare di MotoGP

Sono tre le gare che ci separano dalla pausa estiva della MotoGP, che si fermerà nel mese di luglio per poi tornare con due Gran Premi ad agosto, tre a settembre e uno a cavallo tra questo mese e ottobre. Si correranno poi altre tre gare, prima degli altrettanti appuntamenti di novembre che concluderanno l’edizione. Sono cinque, invece, i Gran Premi disputati finora, con la stagione che è stata inaugurata tra il 24 e 26 marzo con il GP del Portogallo.

Ora, la MotoGP è pronta a tornare tra il 9 e l’11 giugno con il GP d’Italia. Sul circuito del Mugello si partirà venerdì 9 con le due sessioni di prove libere (ore 10:45 e 15), mentre sabato 10 sarà la giornata delle qualifiche (alle 10:50) e della Sprint Race (in programma alle ore 15). Domenica 11 alle ore 14 sarà, infine, il momento della gara.

Stessa conformazione di giorni e orari anche per quanto riguarda gli altri due GP di giugno, quello di Germania (tra il 16 e il 18) e quello d’Olanda (tra il 23 e il 25).

MotoGP: gli appuntamenti di giugno

GP Italia

venerdì 9 giugno , ore 10:45 e 15: Prove Libere 1 e 2

sabato 10 giugno , ore 10:50 e 15: Qualifiche e Sprint Race

domenica 11 giugno, ore 14: Gara

GP Germania

venerdì 16 giugno , ore 10:45 e 15: Prove Libere 1 e 2

sabato 17 giugno , ore 10:50 e 15: Qualifiche e Sprint Race

domenica 18 giugno, ore 14: Gara

GP Olanda

venerdì 23 giugno , ore 10:45 e 15: Prove Libere 1 e 2

sabato 24 giugno , ore 10:50 e 15: Qualifiche e Sprint Race

domenica 25 giugno, ore 14: Gara

MotoGP in streaming e tv: ecco dove vederla

Sono diverse le opzioni a disposizione degli appassionati delle due ruote per seguire in diretta i Gran Premi di MotoGP, sia in streaming che in tv, senza dimenticare la possibilità di guardare in chiaro, e dunque gratis, alcune gare.

Per essere certi di poter vedere tutte le gare del Motomondiale è sufficiente essere abbonati a un solo servizio di streaming tra Sky Go e NOW. Entrambi, infatti, offrono la possibilità di non perdersi nemmeno un Gran Premio, al pari di Sky. La pay tv inglese costituisce la soluzione ideale per coloro che vogliono seguire le corse in tv, visto che detiene i diritti del principale campionato motociclistico fino al 2025.

Prodotto Caratteristiche Qualità A/V Prezzo mensile Sky Caratteristiche: Fino a 4 dispositivi (Sky Go)

Sottotitoli inclusi

Possibilità di download

Prova gratuita 30 giorni Qualità A/V: 4K

FullHD Prezzo mensile: da 24,90€ al mese Vedi l'offerta NOW Caratteristiche: Fino a 2 dispositivi

Sottotitoli inclusi

Possibilità di download

Prova gratuita 14 giorni Qualità A/V: FullHD Prezzo mensile: da 9,99€ al mese Vedi l'offerta

Chi ha scelto di non rinnovarli per l’attuale edizione è invece Dazn. Il servizio di streaming, che lo scorso anno ha trasmesso tutti i Gran Premi, ha deciso di non renderli più disponibili sulla propria app durante l’attuale stagione.

Ma quali sono, dunque, le piattaforme che permettono di seguire la MotoGP in streaming?

Sky Go

Anche Sky Go, il servizio di streaming di Sky incluso per i clienti con abbonamento attivo da almeno un anno, renderà visibili tutti i quindici Gran Premi in programma nella loro interezza.

Sky Go è disponibile su pc, tablet e smartphone, ma non su smart tv. Per utilizzare la piattaforma basterà attivare il servizio tramite la sezione Fai da te del sito di Sky o scaricando l’applicazione gratuita Sky Fai da Te.

Pro Contro Pro Trasmissione di tutti i GP dell’edizione 2023

Utilizzo senza costi aggiuntivi per determinati clienti Sky Contro Necessità di un abbonamento attivo a Sky

Mancata disponibilità su smart tv

NOW

Si parte da NOW, il servizio di streaming offerto da Sky, che permette di accedere ai contenuti della pay tv sia in diretta che on demand. Si tratta di una piattaforma disponibile su smart tv, console, pc, tablet e smartphone, che offre diversi tipi di abbonamento, a seconda delle esigenze del telespettatore.

Nel caso di coloro i quali avranno intenzione di seguire la MotoGP in live streaming, la scelta ricadrà sul “Pass Sport”, in questo momento in offerta a 9,99 € per il primo mese, per poi passare a 14,99 € al mese. L’alternativa è rappresentata da un pagamento di 9,99 € al mese, con un vincolo contrattuale, però, di un anno. Dopo aver attivato l’offerta prescelta, basterà registrarsi alla piattaforma e selezionare l’evento che si intende guardare.

NOW ha offerto la visione dei cinque Gran Premi già disputati e renderà visibili i quindici rimanenti in quest’edizione della MotoGP, compresi i tre in programma a giugno. Il servizio di streaming di Sky trasmetterà le due prove libere, le qualifiche, la Sprint Race e, ovviamente, la gara.

Pro Contro Pro Trasmissione di tutti i Gran Premi dell’edizione 2023

Abbonamento senza vincoli contrattuali Contro Non c'è la possibilità di utilizzare il servizio contemporaneamente su due dispositivi

Impossibilità di utilizzare funzioni come “Pausa”, “Riprendi” e “Torna indietro”

Sky

Chi vuole restare fedele alla fruizione in televisione, senza passare allo streaming, può seguire la MotoGP su Sky. La pay tv offre tutti i Gran Premi del Motomondiale ancora in calendario, a partire da quello d’Italia del secondo weekend di giugno. Per seguirli, sarà necessario sottoscrivere un abbonamento al pacchetto Tv+Sport di Sky, in offerta fino all’11 giugno a 24,90€ al mese per 18 mesi. Per vedere la competizione sportiva si potrà utilizzare uno dei seguenti metodi: satellite, fibra ottica e digitale terrestre.

Il satellite permette di accedere ai contenuti (visibili anche nella risoluzione 4K HDR) e ai servizi di Sky utilizzando una parabola e il decoder. La fibra ottica, invece, consente di non utilizzare la parabola, sfruttando la propria connessione Internet (da almeno 30 Mega), ma fruendo di una qualità non superiore all’HD.

Dove vedere la MotoGP gratis

Queste erano le modalità per vedere la MotoGP in streaming e in tv ma, come si è accennato anche sopra, esistono delle possibilità per seguire alcuni Gran Premi del Motomondiale anche in chiaro e, dunque, gratis. Non si tratta di servizi di streaming, in quanto non esistono piattaforme legali che trasmettono tutta la MotoGP gratis.

La soluzione, per chi vuole seguire alcune gare senza pagare, si trova sintonizzandosi sul canale TV8 del digitale terrestre o collegandosi al sito tv8.it e guardando la diretta streaming del canale.

TV8

TV8 trasmetterà in chiaro, e dunque gratis, cinque delle quindici gare rimanenti dell’edizione 2023 della MotoGP. In particolare, verranno mandati in onda il Gran Premio d’Italia e d’Olanda (entrambe a giugno), la gara in Gran Bretagna (alla ripresa dopo la pausa di luglio) e quelle di San Marino e India (a settembre). Al momento, però, l’unico GP confermato da TV8 è quello che si correrà sul circuito del Mugello domenica 11 giugno.

Niente da fare, invece, per quanto riguarda le prove libere, che resteranno un’esclusiva di Sky, e dunque anche di Sky Go e NOW. Per vedere TV8, comunque, basterà disporre di un qualsiasi tv collegato via antenna o di un decoder digitale terrestre. Inoltre, come già anticipato, esiste anche un’alternativa in streaming, rappresentata dal sito tv8.it.

Come vedere MotoGP in italiano dall’estero

Gli appassionati italiani delle due ruote avrebbero le stesse possibilità di seguire la MotoGP in tv e in streaming se si trovassero all’estero? La risposta è no, in quanto alcuni dei servizi di streaming di cui si è parlato non consentono di vedere i propri contenuti live in diversi Paesi al di fuori dell’Italia.

Per guardare i Gran Premi in diretta e in lingua italiana, dunque, sarà necessario utilizzare una VPN, che permetterà di connettersi ai server del nostro Paese anche all’estero. Usando una di queste, infatti, i server italiani delle piattaforme non saranno in grado di capire se colui il quale sta richiedendo la connessione si trova al di fuori dell’Italia e non gli proibiranno di seguire la MotoGP.

Se avete un abbonamento attivo a una delle piattaforme elencate non ci sarà nessun problema, altrimenti dovrete procedere con il pagamento della quota d’iscrizione. Nel nostro Paese le VPN sono legali, mentre in alcuni stati il loro impiego è proibito. Ci sono diversi servizi VPN, tutti a pagamento, come ad esempio NordVPN, che permette di connettersi a più di 5400 server in 60 Paesi.

Quali sono i vantaggi delle piattaforme streaming a pagamento

Sono diversi i vantaggi offerti dai servizi di streaming a pagamento come NOW e Sky Go, rispetto alle pay tv. In primo luogo, consentono agli appassionati di MotoGP di vedere i Gran Premi live anche se si trovano in un posto in cui non possono disporre di una televisione. Per utilizzare queste piattaforme e guardare le gare in diretta streaming, infatti, non servono altro che uno smartphone e una connessione internet.

Tali servizi, inoltre, sono resi fruibili tramite app semplici da installare sui propri dispositivi e molto intuitive. Spesso, infatti, presentano eventi di cartello come i Gran Premi di MotoGP nella propria homepage.

A ciò si aggiungono gli standard qualitativi molto alti di queste piattaforme di streaming, che consentono agli appassionati di seguire le gare in HD e Full HD e danno loro anche la possibilità di scegliere la lingua che preferiscono e di impostare i sottotitoli. Soltanto raramente, però, possono trasmettere in 4K o HDR, qualità di visione utilizzata spesso da Sky.

Questo è uno dei pochi svantaggi delle piattaforme streaming rispetto alle pay tv, senza dimenticare le problematiche legate alla connessione. Quest’ultima, infatti, può costituire un ostacolo piuttosto importante, soprattutto in assenza di una rete Wi-Fi.

MotoGP: differenza tra streaming on demand e diretta

I Gran Premi di MotoGP sono eventi live, di conseguenza vanno seguiti in diretta in streaming o in tv. Sia NOW che Sky Go consentiranno la visione in tempo reale delle prove libere, delle qualifiche, della Sprint Race e della gara di ogni Gran Premio.

Oltre agli eventi live, però, le piattaforme offrono anche numerosi contenuti on demand, cioè disponibili in un periodo diverso dalla trasmissione in diretta. Gli utenti abbonati, infatti, possono rivedere ogni tipo di evento anche in un secondo momento, connettendosi semplicemente alla homepage della piattaforma.

In molti casi, i servizi di streaming consentono di guardare in differita le gare e gli highlights di tutti i Gran Premi. Tali contenuti vengono realizzati raggruppando in brevi clip i momenti salienti delle qualifiche, delle sprint race e delle gare di MotoGP.

Conclusioni

Sono tre le opzioni a disposizioni degli appassionati delle due ruote per seguire l’ intera edizione 2023 della MotoGP, tutte a pagamento. Due di queste sono rappresentate da servizi di streaming come NOW e Sky Go, mentre l’ultima riguarda la televisione, con l’abbonamento a Sky. Chi deciderà di vedere soltanto alcune gare, invece, potrà sfruttare il servizio gratuito di TV8 (in tv e in streaming sul sito tv8.it).

Domande frequenti su come vedere la MotoGP Chi ha vinto il mondiale di MotoGP 2022? Il vincitore dell’edizione 2022 del mondiale di MotoGP è stato Francesco “Pecco” Bagnaia, pilota della Ducati che ha chiuso la stagione motociclistica con 265 punti, diciassette in più rispetto a Fabio Quartararo. Dopo quello conquistato nel 2018 in Moto2, per Bagnaia si tratta del primo titolo in MotoGP, che l’ha reso il quarto pilota italiano nella storia a trionfare su una moto italiana nella classe regina del motomondiale. Qual è il pilota più vincente della storia della MotoGP? Sono due, a pari merito, i piloti più vincenti della storia della MotoGP: Valentino Rossi e Marc Marquez, entrambi con sei titoli. Il “Dottore” ha conquistato quattro mondiali consecutivi tra il 2002 e il 2005, per poi tornare a vincere anche nel 2008 e nel 2009. Lo spagnolo, invece, è stato il dominatore tra il 2013 e il 2019, esclusa l’edizione del 2015. Se, però, invece di restare nel terreno della MotoGP, estendiamo il conteggio parlando genericamente di classe regina del Motomondiale, il pilota più titolato è Giacomo Agostini. L’italiano è stato otto volte campione nella classe 500, con sette titoli di fila tra il 1966 e il 1972. Come funziona la Sprint Race della MotoGP? La Sprint Race è la più importante novità introdotta a partire dall’edizione 2023 nel format della MotoGP. Si tratta di una mini gara che viene corsa il sabato pomeriggio. Al contrario del campionato di F1, i risultati della Sprint Race della MotoGP non compongono la griglia di partenza della gara della domenica, decisa dalle classiche qualifiche. La Sprint Race, inoltre, assegna punti in ottica Mondiale e dura esattamente la metà dei giri previsti per la gara della domenica. Quali GP trasmette gratis TV8? TV8 trasmetterà gratis la gara del GP d’Italia, il prossimo in programma, tra il 9 e l’11 giugno sul circuito del Mugello. Secondo alcune indiscrezioni, TV8 dovrebbe poi offrire la visione anche della gara del GP d’Olanda, quella in Gran Bretagna e quelle in San Marino e India.

