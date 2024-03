Come vedere il Grande Fratello in diretta streaming dall'estero

Francesca Malacario Pubblicato il 27 mar 2024

Al giorno d’oggi, avere a portata di mano i propri programmi preferiti è più facile che mai. Basta una semplice connessione a internet per accedere a pressoché qualsiasi tipo di contenuto, eccetto per quelli bloccati in determinati Paesi. Ad esempio, per poter guardare il Grande Fratello diretta streaming dall’estero è necessario fare uso di una VPN, poiché il programma non è disponibile al di fuori dell’Italia.

Una VPN risolve questo problema in modo semplice e veloce, grazie alla possibilità di utilizzare un indirizzo IP italiano anche se non ci si trova nel nel Belpaese. Con questo strumento è possibile guardare il Grande Fratello in streaming dall’estero proprio come se si fosse effettivamente ubicati in Italia. In questo modo si può facilmente aggirare il blocco geografico, e non solo per questa trasmissione, bensì per qualsiasi altro tipo di sito che di solito è accessibile soltanto da località differenti dalle proprie.

Nei prossimi paragrafi quindi andremo a spiegare nel dettaglio come funzionano le VPN e quali sono le migliori per poter accedere a contenuti streaming in altri posti del mondo.

Dove vedere il Grande Fratello: tutte le opzioni

Il Grande Fratello può essere visto in vari modi:

in diretta su Canale 5 e Italia 1 ;

e ; le dirette vengono trasmesse anche sui canali Mediaset Extra (dalle 09:00 alle 06:00) e LA5 (dalle 12:30 all’01:00);

(dalle 09:00 alle 06:00) e (dalle 12:30 all’01:00); dal sito ufficiale del Grande Fratello sia in diretta 24/7 che in differita ;

; sempre sia live che in differita da Mediaset Infinity in streaming su PC, smartphone, tablet e smart TV.

Perché non si può vedere il Grande Fratello fuori dall’Italia?

Il Grande Fratello è un programma che viene trasmesso di puntata in puntata su Canale 5, un canale televisivo che appartiene a Mediaset. Quest’ultima possiede un servizio di streaming, Mediaset Infinity, attraverso il quale è possibile vedere le trasmissioni di tutti i canali appartenenti all’azienda, sia in diretta e sia in differita. Le trasmissioni, però, non sono visibili all’estero perché l’azienda rende disponibili i propri contenuti soltanto su suolo italiano. È per questo che è necessario utilizzare una VPN per poter aggirare questo blocco e poterli vedere anche in altri Paesi.

VPN consigliate per guardare il Grande Fratello

Prima di scegliere una VPN, è bene sapere quali sono i fattori importanti da ricercare in questo tipo di servizi. In questo caso, poiché si andrà a utilizzare la VPN per lo streaming, è essenziale che la velocità di download sia elevata, di modo tale che i video non vengano interrotti per caricare proprio mentre li si sta guardando.

Per lo stesso motivo, sarebbe bene tener d’occhio anche il numero di server disponibili; in particolare, più ce ne sono e meglio è, poiché se uno è troppo affollato (e di conseguenza troppo lento) si può facilmente passare a un altro con meno affluenza. È anche importante che i server siano stabili, e che non diano problemi quando ci sono troppe persone collegate nello stesso momento, altrimenti anche in questo caso lo streaming ne potrebbe risentire.

Altre funzionalità che possono tornare utili sono ad esempio il numero di dispositivi sui quali si può usare la VPN in contemporanea, così da poter guardare i propri programmi preferiti ovunque e senza alcun limite. Ovviamente, poi, anche il prezzo deve essere vantaggioso, e al pari con ciò che il servizio ha da offrire.

Alla luce di ciò, nei prossimi paragrafi andremo a parlare di alcune delle VPN migliori sul mercato per lo streaming, così da poter scegliere quello che è più adatto alle proprie esigenze.

1. NordVPN

NordVPN 4.7 Recensione 🇮🇹 Server in Italia: 60+ server a Roma e Milano 🌍 Server: 6200+ server in 104 paesi 📱 Massimo dispositivi: 10 📍 IP dedicato: ✔ 🆓 Versione Free: Garanzia rimborso di 30 giorni 💻 Compatibilità: Windows, macOS, Android, iOS 🔐 Sicurezza: IKEv2/IPsec, OpenVPN, NordLynx 👨‍💻 Assistenza 24/7: ✔ 🏢 Sede legale: Panama 🔥 Offerte attive: SCONTO fino al 63% PROVALA SUBITO

La prima opzione di questa lista è NordVPN, uno dei servizi VPN migliori sul mercato. In particolare è ben conosciuta per la sua connessione rapida, con una velocità di download che, dai vari test fatti online, si aggira attorno ai 200 Mbps. È anche dotata di numerosi server italiani — 104 per la precisione, divisi tra Roma e Milano.

Il proprio abbonamento di NordVPN può essere sfruttato su un massimo di 10 dispositivi contemporaneamente, un numero più che sufficiente per potersi godere i vantaggi di questo servizio senza interruzioni. Tra i dispositivi compatibili, invece, abbiamo pressoché tutti quelli necessari: computer (Windows/Mac/Linux), telefoni Android e iOS, diversi tipi di TV smart e persino i router.

I prezzi di NordVPN variano in base al pacchetto scelto tra i quattro piani presenti, i quali possono essere acquistati in soluzione mensile, annuale o biennale. Si parte da quello Base, il cui costo biennale è di 99,63€ (cioè 3,69€ al mese) e offre tutte le funzionalità base del servizio, e si arriva fino a quello Completo, il cui costo biennale è di 153,63€ (ossia 5,69€ al mese). Questo pacchetto, oltre agli strumenti base, ne offre altri più avanzati utili per la sicurezza online. Tutti gli abbonamenti, inoltre, sono coperti da una garanzia soddisfatti o rimborsati di 30 giorni.

Pro Velocità di download elevata

Utilizzabile su numerosi dispositivi contemporaneamente

Server italiani numerosi Contro Prezzo leggermente alto

2. Surfshark VPN

Surfshark VPN 4.5 Recensione 🇮🇹 Posizioni server in Italia: Roma e Milano 🌍 Server: 3200+ in 100 paesi 📱 Massimo dispositivi: illimitati 🆓 Versione Free: Garanzia rimborso di 30 giorni 💻 Compatibilità: Windows, macOS, Android, iOS 🔐 Sicurezza: OpenVPN, IKEv2, Shadowsocks, Wireguard e L2TP 👨‍💻 Assistenza 24/7: ✔ 🏢 Sede legale: Isole Vergini britanniche 🔥 Offerte attive: SCONTO fino all’82% + 4 mesi gratis 🔥 PROVALA SUBITO

La prossima proposta di questa lista è Surfshark VPN, un altro ottimo servizio che offre un’alta velocità di download, che si aggira attorno ai 220 Mbps, assieme a diverse decine di server italiani situati a Roma e a Milano.

Oltre a ciò, il servizio può essere utilizzato su un numero illimitato di dispositivi, i quali possono spaziare tra computer (Windows, Mac e Linux), telefoni Android e iOS, e FireTV.

Surfshark VPN può essere acquistato in soluzione mensile, annuale o biennale, e offre livelli differenti. Quello base, Surfshark Starter, ha un costo di 59,54€ ogni due anni (ossia 2,29€ al mese) e offre tutto ciò di cui si può aver bisogno per lo streaming; c’è poi quello più avanzato, Surfshark One+, che al costo di 116,74€ ogni due anni (4,49€ al mese) dà accesso a tutte le funzionalità del servizio atte ad aumentare la propria sicurezza online. Tutti i pacchetti, inoltre, sono coperti da una garanzia soddisfatti o rimborsati di 30 giorni.

Pro Ottima velocità di download

Buon prezzo

Utilizzabile su un numero illimitato di dispositivi contemporaneamente Contro Assistenza clienti non ottimale

3. PrivateVPN

PrivateVPN 4.4 Recensione 🇮🇹 Posizioni server in Italia: Milano 🌍 Server: 200+ in 100 paesi 📱 Massimo dispositivi: 10 🆓 Versione Free: Garanzia rimborso di 30 giorni 💻 Compatibilità: Windows, macOS, Android, iOS, Linux, Kodi, Router 🔐 Sicurezza: AES a 256 bit chiave DH a 2048 bit 👨‍💻 Assistenza 24/7: ✔ 🏢 Sede legale: Svezia 🔥 Offerte attive: SCONTO fino all’85% PROVALA SUBITO

PrivateVPN è un’altra buona soluzione per lo streaming, grazie alla sua velocità di download che si aggira intorno ai 90 Mbps. In Italia possiede soltanto un server a Milano, ma per uno streaming senza troppe pretese può andare bene, considerando anche che è piuttosto stabile anche con una grossa utenza.

Per quanto riguarda i dispositivi sui quali può essere utilizzato, PrivateVPN è disponibile per computer (Windows, Mac e Linux), dispositivi Android e iOS, e router. Oltre a ciò, può essere utilizzato contemporaneamente su 10 dispositivi contemporaneamente.

PrivateVPN è disponibile in tre soluzioni diverse: quella da 10,39,€ al mese, quella da 18,59€ ogni tre mesi (quindi 6,20€ al mese), e quella da 75€ ogni tre anni (ossia 2,08€ al mese). Per ognuna di queste soluzioni è anche disponibile la garanzia soddisfatti o rimborsati per 30 giorni.

Pro Buona velocità di download

Utilizzabile su un grande numero di dispositivi contemporaneamente Contro Un solo server italiano

4. CyberGhost

CyberGhost 4.4 Recensione 🇮🇹 Server in Italia: 333 server a Roma e Milano 🌍 Server: 10.000+ in 100 paesi 📱 Massimo dispositivi: 7 🆓 Versione Free: Garanzia rimborso di 45 giorni 💻 Compatibilità: Windows, macOS, Android, iOS 🔐 Sicurezza: OpenVPN, IKEv2, WireGuard® 👨‍💻 Assistenza 24/7: ✔ 🏢 Sede legale: Romania 🔥 Offerte attive: SCONTO fino all’82% + 2 mesi gratis PROVALA SUBITO

La prossima opzione è CyberGhost, che consigliamo di utilizzare non tanto per la velocità di download, che si aggira attorno ai 50 Mbps, bensì per il suo numero di server. Quelli italiani infatti sono oltre 300 tra Roma e Milano, rendendo molto semplice trovare un altro server qualora quello che si sta utilizzando sia sovraffollato.

Questa VPN può essere usata su un massimo di 7 dispositivi in contemporanea, i quali possono essere computer con Windows, Mac o Linux, ma anche telefoni con Android o iOS, TV smart, o console da gioco.

I costi di CyberGhost iniziano da 11,99€ al mese, fino a 56,94€ ogni due anni (ossia 2,19€ al mese). La soluzione mensile è coperta da una garanzia soddisfatti o rimborsati di 14 giorni, mentre quella biennale dura 45 giorni.

Pro Moltissimi server italiani

Disponibile su pressoché qualsiasi tipo di dispositivo

Server stabili Contro Velocità di download non ottimale

5. ExpressVPN

ExpressVPN 4.4 Recensione 🇮🇹 Posizioni server in Italia: Napoli, Cosenza e Milano 🌍 Server: 5900 server in 105 paesi 📱 Massimo dispositivi: 8 🆓 Versione Free: Garanzia rimborso di 30 giorni 💻 Compatibilità: Windows, macOS, Android, iOS, Linux 🔐 Sicurezza: IKEv2, OpenVPN 👨‍💻 Assistenza 24/7: ✔ 🏢 Sede legale: Isole Vergini Britanniche 🔥 Offerte attive: SCONTO fino al 49% + 3 mesi GRATIS PROVALA SUBITO

L’ultima proposta di questa lista è ExpressVPN, una VPN che può contare su una velocità di download di circa 80 Mbps per i server italiani. Questi sono soltanto 3 e sono ubicati a Napoli, Milano e Cosenza, ma sono ben distribuiti in tutta Italia per offrire una copertura migliore.

ExpressVPN può essere usato su non oltre 8 dispositivi allo stesso momento, ed è compatibile con computer Windows, Mac e Linux, dispositivi Android e iOS, smart TV e i router.

Questa VPN può essere acquistata a 12,19€ al mese, 56,43€ ogni 6 mesi (dunque 9,40€ al mese), oppure 94,07€ all’anno (che equivale a 6,28€ al mese). Ognuna di queste soluzioni, inoltre, è munita di una garanzia soddisfatti o rimborsati di 30 giorni.

Pro Server ben distribuiti in Italia

Disponibile su una vasta gamma di dispositivi

Buona velocità di download Contro Pochi server

Prezzi leggermente alti

Perché usare una VPN

Una VPN può tornare utile per molteplici scopi. Uno di quelli più gettonati è la sicurezza, poiché questo tipo di strumento permette di camuffare il proprio indirizzo IP creandone uno virtuale, il quale permette di navigare su internet in modo anonimo e sicuro. Questo è grazie ai tunnel VPN, i quali, in breve, connettono l’utente a internet tramite l’uso di una rete privata virtuale. Oltre a ciò, però, una VPN può servire anche appunto per accedere a contenuti che altrimenti sarebbero bloccati nel proprio Paese.

Per quest’ultimo scopo, il funzionamento di una VPN è piuttosto semplice: per prima cosa è necessario scegliere uno dei tanti servizi VPN a disposizione sul web, in base alle proprie esigenze. Dopo averlo selezionato e scaricato sul proprio dispositivo, si dovrà accedere a uno dei tanti server messi a disposizione, solitamente ubicati in diverse parti del mondo. In questo caso, per poter guardare il Grande Fratello VIP diretta streaming estero, basterà connettersi a un server italiano, e in pochi secondi si avrà accesso a tutto il catalogo.

Come installare e configurare una VPN

Per iniziare subito a utilizzare una VPN, si devono seguire pochi semplici passaggi:

dirigersi sul sito della VPN che si vuole utilizzare;

acquistare l’abbonamento desiderato;

scaricare la VPN tramite la sezione dei download;

installare la VPN aprendo il file appena scaricato;

avviare la VPN e connettersi a un server.

A questo punto si verrà connessi alla VPN e la propria ubicazione verrà camuffata con quella del server scelto, e si potrà navigare sul web svincolando i contenuti precedentemente bloccati.

Conclusioni

Insomma, di soluzioni per poter guardare il Grande Fratello in live streaming dall’estero ce ne sono, e pure parecchio accessibili. Basta semplicemente fare uso di una VPN, e in un paio di click si potrà accedere al programma, anche per recuperare le puntate, pur trovandosi fuori dall’Italia.

Domande frequenti sul Grande Fratello in diretta streaming dall'estero Dove si può vedere Grande Fratello 24 ore su 24? Sulla piattaforma di streaming Mediaset Infinity o sul sito ufficiale del Grande Fratello. Come vedere il Grande Fratello in diretta sul cellulare? Si può sfruttare l’app della piattaforma di streaming Mediaset Infinity. Come vedere le repliche del Grande Fratello? Sia su Mediaset Infinity che sul sito ufficiale del Grande Fratello.