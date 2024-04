Come vedere Uomini e Donne in diretta streaming

Francesca Malacario Pubblicato il 23 apr 2024

Uomini e Donne è un programma che va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì; oltre a ciò, però, è disponibile anche in streaming tramite la piattaforma Witty TV, così da non rischiare di perdersi alcun episodio. Tramite questa piattaforma si possono recuperare le trasmissioni passate in qualsiasi momento, e persino guardarle in diretta nell’orario in cui vanno in onda. Il servizio è disponibile sia con una versione browser, e sia con un’applicazione per i dispositivi Android e iOS.

Witty TV, però, non è disponibile per chi si trova al di fuori dell’Italia. Il servizio, infatti, funziona soltanto sul suolo italiano, e non è accessibile dall’estero. Per aggirare questo limite e guardare comunque Uomini e Donne in streaming da un altro Paese, ossia fare uso di una VPN. Questo tipo di servizio, infatti, permette di camuffare il proprio indirizzo IP, in questo caso, con uno italiano, così da far credere alla piattaforma di stare effettuando l’accesso dall’Italia, e avere accesso ai contenuti.

Nel corso di questa guida, quindi, andremo a parlare nel dettaglio di cos’è una VPN e come utilizzarla al meglio per questo tipo di scopo. Andremo anche a proporre una lista dei migliori servizi che si possono trovare sul mercato al momento, tra i quali si dovrà scegliere quello che più fa al caso proprio.

Dove vedere Uomini e Donne: diretta streaming e repliche

Uomini e Donne viene trasmesso su diversi canali e servizi. Su alcuni di questi si possono guardare solo le repliche, mentre su altri è possibile guardare le puntate in diretta streaming. Di seguito lasciamo una lista di tutti i canali e servizi attuali:

su Canale 5 in TV si possono guardare le puntate in diretta;

su La5 in TV è possibile guardare le repliche;

su Witty TV si può visionare sia la diretta in streaming che recuperare le repliche delle puntate;

anche su Mediaset Infinity si possono vedere le puntate di Uomini e Donne in diretta streaming oppure recuperare le repliche in un secondo momento.

Come usare una VPN per lo streaming dall’estero

Come già spiegato in apertura, sfruttando una VPN è possibile ottenere un indirizzo IP italiano, utile a eludere limiti geografici come quello di Witty TV per guardare in streaming Uomini e Donne anche se ci si trova all’estero. Questo tipo di servizi, infatti, permettono di connettere l’utente a internet facendo uso di una rete privata virtuale tramite l’utilizzo di un tunnel cifrato , la quale può essere localizzata in diversi Paesi del mondo, a seconda della VPN che si sta utilizzando.

Inoltre, le VPN si rivelano uno strumento estremamente utile per proteggere la propria privacy online. Utilizzando questi servizi, infatti, è possibile camuffare la propria posizione geografica e il proprio indirizzo IP, così da non poter essere tracciati durante la propria navigazione sul web. A seconda della VPN sono disponibili diversi server tra i quali scegliere, di solito sparsi per tutto il mondo. Man mano che il numero dei server sale si ha garantita una maggiore sicurezza.

Quali VPN funzionano per vedere Uomini e Donne in streaming?

Si può usare pressoché qualsiasi VPN per guardare Uomini e Donne in streaming, a patto che queste soddisfino determinati requisiti. L’unico obbligatorio, però, è che il servizio sia dotato di almeno un server italiano; questo perché, appunto, la piattaforma dalla quale poter guardare il programma, ossia Witty TV, è accessibile soltanto dall’Italia.

Per il resto è ottimale che siano forniti di una buona velocità di download (più è alta e meglio è), e che i server siano abbastanza stabili. Ciò è necessario per garantire un’esperienza di visione fluida e senza interruzioni, per cui è bene affidarsi ai migliori servizi di VPN per potersi godere in diretta Uomini e Donne in tutta tranquillità e senza particolari insidie.

Nei prossimi paragrafi, quindi, andremo a proporvi le migliori VPN sul mercato che vi consigliamo di utilizzare per questo scopo.

NordVPN

NordVPN 4.7 Recensione 🇮🇹 Server in Italia: 60+ server a Roma e Milano 🌍 Server: 6200+ server in 104 paesi 📱 Massimo dispositivi: 10 📍 IP dedicato: ✔ 🆓 Versione Free: Garanzia rimborso di 30 giorni 💻 Compatibilità: Windows, macOS, Android, iOS 🔐 Sicurezza: IKEv2/IPsec, OpenVPN, NordLynx 👨‍💻 Assistenza 24/7: ✔ 🏢 Sede legale: Panama 🔥 Offerte attive: SCONTO fino al 63% PROVALA SUBITO

Apriamo questa lista con NordVPN, il quale è indiscutibilmente uno dei migliori servizi di questo tipo in circolazione. Si è fatto la sua nomea grazie alla sua velocità di download elevata, che stando ai vari test condotti sul web si aggira attorno ai 200 Mbps, e a ben 104 server italiani divisi tra Roma e Milano.

Un abbonamento su NordVPN può essere condiviso con un massimo di 6 dispositivi in contemporanea. Inoltre il servizio è compatibile con pressoché qualsiasi tipo di dispositivo, tra cui abbiamo computer Windows, Mac e Linux, telefoni con Android e iOS, TV smart e router.

NordVPN mette a disposizione ben quattro pacchetti diversi, che offrono vantaggi differenti e possono essere acquistati come abbonamenti mensili, annuali o persino biennali. Quello base è lo Standard, il quale ha un costo di 3,99€ al mese (piano biennale) e mette a disposizione le funzionalità basilari della VPN. Quello più avanzato di tutti, invece, è l’Ultra, che ha un costo di 7,59€ al mese (ossia 182,06€ ogni due anni) e include, assieme a tutti i vantaggi dei pacchetti precedenti, strumenti utili per rafforzare ancora di più la protezione online. Oltre a ciò, tutti gli abbonamenti sono soggetti a una garanzia soddisfatti o rimborsati di 30 giorni.

Pro Alta velocità di download

Molti server italiani tra cui scegliere

Utilizzabile su numerosi dispositivi allo stesso tempo Contro Prezzo leggermente elevato

Surfshark VPN

Surfshark VPN 4.5 Recensione 🇮🇹 Posizioni server in Italia: Roma e Milano 🌍 Server: 3200+ in 100 paesi 📱 Massimo dispositivi: illimitati 🆓 Versione Free: Garanzia rimborso di 30 giorni 💻 Compatibilità: Windows, macOS, Android, iOS 🔐 Sicurezza: OpenVPN, IKEv2, Shadowsocks, Wireguard e L2TP 👨‍💻 Assistenza 24/7: ✔ 🏢 Sede legale: Isole Vergini britanniche 🔥 Offerte attive: SCONTO fino all’82% + 4 mesi gratis 🔥 PROVALA SUBITO

Surfshark VPN è un’altra opzione di qualità, un servizio eccellente che offre una velocità di download elevata (circa 220 Mbps), insieme a diverse decine di server italiani situati a Roma e Milano.

Questa VPN consente l’utilizzo su un numero illimitato di dispositivi, che possono includere computer Windows, Mac e Linux, oltre a telefoni Android e iOS, e FireTV.

È possibile acquistare Surfshark VPN in soluzione mensile, annuale o biennale, ciascuna con vantaggi differenti. Il pacchetto base, Surfshark Starter, ha un costo di 59,54€ ogni due anni (corrispondente a 2,29€ al mese) ed è più che sufficiente per lo streaming. Il pacchetto più avanzato, Surfshark One+, al prezzo di 4,49€ al mese (piano biennale) fornisce accesso a tutte le caratteristiche avanzate volte a migliorare invece la sicurezza online. Anche in questo caso, tutti i piani sono coperti da una garanzia soddisfatti o rimborsati di 30 giorni.

Pro Ottima velocità di download

Utilizzabile su un numero illimitato di dispositivi in contemporanea

Prezzo vantaggioso Contro Assistenza clienti migliorabile

CyberGhost

CyberGhost 4.4 Recensione 🇮🇹 Server in Italia: 333 server a Roma e Milano 🌍 Server: 10.000+ in 100 paesi 📱 Massimo dispositivi: 7 🆓 Versione Free: Garanzia rimborso di 45 giorni 💻 Compatibilità: Windows, macOS, Android, iOS 🔐 Sicurezza: OpenVPN, IKEv2, WireGuard® 👨‍💻 Assistenza 24/7: ✔ 🏢 Sede legale: Romania 🔥 Offerte attive: SCONTO fino all’82% + 2 mesi gratis PROVALA SUBITO

Tra le migliori VPN per lo streaming abbiamo anche CyberGhost, consigliata soprattutto per la vasta disponibilità di server, anche se la velocità di download si attesta intorno ai 50 Mbps. Con un numero così elevato di server italiani però, che ammonta a 300 tra Roma e Milano, è estremamente facile trovare un server alternativo in caso di sovraffollamento, e proseguire con la visione senza problemi.

CyberGhost supporta fino a 7 dispositivi in contemporanea, inclusa una vasta gamma tra cui scegliere, come computer con Windows, Mac o Linux, telefoni Android o iOS, smart TV e console da gioco.

Gli abbonamenti di CyberGhost offrono tutti i medesimi vantaggi, e partono da 11,99€ al mese fino ad arrivare a 56,94€ ogni due anni (equivalente a 2,19€ al mese). È anche disponibile la garanzia soddisfatti o rimborsati: il piano mensile è coperto da una garanzia di 14 giorni, mentre quella biennale offre una garanzia estesa a 45 giorni.

Pro Centinaia di server italiani

Server stabili

Disponibile su una vasta gamma di dispositivi Contro Velocità di download migliorabile

PrivateVPN

PrivateVPN 4.4 Recensione 🇮🇹 Posizioni server in Italia: Milano 🌍 Server: 200+ in 100 paesi 📱 Massimo dispositivi: 10 🆓 Versione Free: Garanzia rimborso di 30 giorni 💻 Compatibilità: Windows, macOS, Android, iOS, Linux, Kodi, Router 🔐 Sicurezza: AES a 256 bit chiave DH a 2048 bit 👨‍💻 Assistenza 24/7: ✔ 🏢 Sede legale: Svezia 🔥 Offerte attive: SCONTO fino all’85% PROVALA SUBITO

Il prossimo candidato della lista è PrivateVPN, un’opzione affidabile che offre una velocità di download di circa 90 Mbps. Anche se ha solo un server in Italia, situato a Milano, è abbastanza stabile anche con un numero elevato di utenti, rendendolo adatto per un’attività che non ha bisogno di molte risorse come lo streaming.

È compatibile con una buona gamma di dispositivi, tra cui computer Windows, Mac e Linux, dispositivi Android e iOS, e router. Inoltre, può essere utilizzato contemporaneamente su fino a 10 dispositivi, un numero più che sufficiente per condividere il proprio abbonamento con più persone.

PrivateVPN offre tre piani di abbonamento: quello mensile a 10,39€, quello trimestrale a 18,59€ (equivalente a 6,20€ al mese), e quello triennale a 75€ (cioè 2,08€ al mese). Ogni piano è accompagnato anche da una garanzia soddisfatti o rimborsati di 30 giorni.

Pro Buona velocità di download

Utilizzabile su un grande numero di dispositivi in contemporanea Contro Ha soltanto un singolo server italiano

ExpressVPN

ExpressVPN 4.4 Recensione 🇮🇹 Posizioni server in Italia: Napoli, Cosenza e Milano 🌍 Server: 5900 server in 105 paesi 📱 Massimo dispositivi: 8 🆓 Versione Free: Garanzia rimborso di 30 giorni 💻 Compatibilità: Windows, macOS, Android, iOS, Linux 🔐 Sicurezza: IKEv2, OpenVPN 👨‍💻 Assistenza 24/7: ✔ 🏢 Sede legale: Isole Vergini Britanniche 🔥 Offerte attive: SCONTO fino al 49% + 3 mesi GRATIS PROVALA SUBITO

Chiudiamo questa lista con ExpressVPN, che è munita di una velocità di download di circa 80 Mbps sui suoi server italiani. Pur essendo fornita soltanto di 3 server su suolo italiano, questi sono distribuiti in modo strategico a Milano, Napoli e Cosenza per garantire una copertura efficiente in tutta Italia.

Questo servizio supporta fino a 8 dispositivi contemporaneamente, ed è compatibile con una vasta gamma di piattaforme, inclusi computer Windows, Mac e Linux, dispositivi Android e iOS, TV smart e router.

I prezzi di ExpressVPN variano a seconda della durata dell’abbonamento: partono da 12,19€ al mese, arrivando a 56,43€ ogni 6 mesi (equivalente a 9,40€ al mese), fino a 94,07€ all’anno (corrispondente a 6,28€ al mese). Tutti i piani inoltre includono anche una garanzia soddisfatti o rimborsati dalla durata di 30 giorni.

Pro Server distribuiti strategicamente in Italia

Velocità di download buona

Disponibile su un gran numero di dispositivi Contro Basso numero di server

Prezzi leggermente più alti della media

Istruzioni per configurare una VPN per guardare Uomini e Donne

Le istruzioni per installare una VPN variano leggermente in base al servizio scelto, ma le indicazioni di base da seguire sono pressoché le stesse. Ecco tutto ciò che c’è da fare per cominciare subito a usarne una:

dirigersi sul sito ufficiale della VPN;

acquistare l’abbonamento desiderato;

avviare il download e l’installazione per il dispositivo che si possiede;

durante il processo di installazione, potrebbe essere richiesto di accettare termini e condizioni o concedere alcune autorizzazioni all’applicazione per funzionare correttamente;

accedere all’applicazione VPN utilizzando le credenziali fornite dal provider;

aprire la VPN e connettersi a un server italiano.

Una volta effettuati tutti questi passaggi, il proprio indirizzo IP verrà camuffato, e sarà visto da qualsiasi sito che andremo a visitare come un IP italiano. A questo punto si può andare su Witty TV per vedere Uomini e Donne in diretta senza alcuna limitazione sullo streaming.

Conclusioni

n conclusione, l’utilizzo di una VPN per guardare in streaming programmi come Uomini e Donne offre numerosi vantaggi, tra cui la possibilità di accedere a contenuti geograficamente limitati, migliorare la sicurezza online e preservare la privacy degli utenti. Attraverso l’installazione di una VPN e la connessione a un server situato nel Paese desiderato, gli spettatori possono superare restrizioni geografiche e godersi i loro programmi preferiti da qualsiasi luogo nel mondo. Tuttavia, è fondamentale scegliere un provider VPN affidabile che offra velocità di connessione elevate e una vasta rete di server per un’esperienza senza interruzioni. Scelto un provider tra le decine e decine che il mercato mette a disposizione, in pochi istanti si avrà accesso a uno strumento che permette di guardare i propri programmi preferiti aggirando pressoché qualsiasi tipo di limite geografico.

Domande frequenti su come vedere Uomini e Donne in diretta streaming Dove trovare le anticipazioni di Uomini e Donne? Si possono visitare i profili social ufficiali del programma, i quali spesso pubblicano anticipazioni al riguardo. Inoltre, spesso vengono pubblicate notizie da giornali online, riguardanti anche i dietro le quinte dello show. Si può vedere Uomini e Donne su YouTube? Il programma ha un canale YouTube ufficiale omonimo, e pubblica gli spezzoni più importanti delle puntate man mano che vengono mandate online (ma non gli episodi interi). Dove si possono rivedere le vecchie puntate di Uomini e Donne? Si possono trovare sul canale La5 in TV, il quale trasmette la replica dell’ultimo episodio andato in onda, oppure su Witty TV, il servizio dal quale è possibile vedere Uomini e Donne sia in diretta streaming che in differita.