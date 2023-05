Come vedere la UEFA Europa League in diretta TV e streaming

Tre appuntamenti ci separano dalla consegna della coppa alla squadra che vincerà l’Europa League 2022-23. Stasera, infatti, andranno in scena le semifinali di ritorno della seconda competizione calcistica europea in ordine di importanza, che vedranno ancora impegnate, dopo le partite d’andata, Bayer Leverkusen, Roma, Siviglia e Juventus.

Su un lato del tabellone è in programma la seconda e ultima parte della sfida tra i tedeschi e la squadra di José Mourinho, che in Germania dovrà difendere la vittoria per 1-0 dell’andata, mentre sull’altro è prevista la gara tra gli andalusi e i bianconeri, che ripartiranno dal risultato di 1-1 maturato all’Allianz Stadium di Torino. Le due formazioni che avranno si incontreranno in finale alla Puskas Arena di Budapest.

Si tratta di una serie di appuntamenti da non perdere per gli appassionati di calcio, che avranno diverse opzioni per seguire gli ultimi atti dell’Europa League in streaming o in tv.

Il calendario delle partite di UEFA Europa League

Sono tre le partite che ci separano dal termine dell’edizione 2022-23 dell’Europa League. Dopo la fase a gironi, i playoff, gli ottavi, i quarti di finale e l’andata delle semifinali, la competizione europea tornerà oggi, giovedì 18 maggio, alle ore 21. Alla BayArena di Leverkusen andrà in scena Bayer Leverkusen-Roma e all’Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán di Siviglia ci sarà il fischio d’inizio di Siviglia-Juventus.

Al termine di questi due match sapremo, poi, quali saranno le due finaliste dell’Europa League 2022-23, che si affronteranno mercoledì 31 maggio alle ore 21 alla Puskas Arena di Budapest.

Siamo giunti, dunque, alle ultime tre partite della competizione, che i tifosi potranno vedere in tv e streaming, anche gratis.

Semifinali di ritorno e finale di Europa League: gli appuntamenti

Giovedì 18 maggio , ore 21.00: Bayer Leverkusen-Roma

, ore 21.00: Bayer Leverkusen-Roma Giovedì 18 maggio , ore 21.00: Siviglia-Juventus

, ore 21.00: Siviglia-Juventus Mercoledì 31 maggio, ore 21.00: Finale

Europa League in streaming e tv: ecco dove vederla

Sono molte le opzioni a disposizione degli appassionati di calcio per seguire in diretta le semifinali di ritorno e la finale di Europa League, sia in streaming che in tv. Non va poi dimenticata la possibilità di guardarle in chiaro e, dunque, gratis.

A differenza di quanto accade per la Champions League, che per poter essere vista nella sua interezza necessita di più di un abbonamento, per guardare tutte le partite di Europa League è sufficiente pagare il canone di un solo servizio di streaming tra Sky Go, NOW e Dazn, ciascuno dei quali offre la possibilità di non perdersi nemmeno una gara di Europa League.

Questi hanno offerto, durante la stagione, anche la cosiddetta “Diretta gol”, che ha consentito ai tifosi di seguire in tempo reale i gol di tutti i match in programma in contemporanea di Europa League e di Conference League. Questo strumento tornerà utile anche stasera a coloro i quali vorranno essere aggiornati sia su Bayer Leverkusen-Roma che su Siviglia-Juventus.

Ma quali sono, dunque, le piattaforme che permettono di seguire l’Europa League in streaming?

Prodotto Caratteristiche Qualità A/V Prezzo mensile NOW Caratteristiche: Fino a 2 dispositivi

Sottotitoli inclusi

Possibilità di download

Prova gratuita 14 giorni Qualità A/V: FullHD Prezzo mensile: da 14,98€ al mese Vedi l'offerta Sky Caratteristiche: Fino a 4 dispositivi (Sky Go)

Sottotitoli inclusi

Possibilità di download

Prova gratuita 30 giorni Qualità A/V: 4K

FullHD Prezzo mensile: da 14,90€ al mese Vedi l'offerta Dazn Caratteristiche: Fino a 7 dispositivi

Serie A TIM, LaLiga, basket, UFC, tennis, NFL Qualità A/V: FullHD Prezzo mensile: da 29,99€ al mese Vedi l'offerta

NOW

Si parte da NOW, il servizio di streaming offerto da Sky, che permette di accedere ai contenuti della pay tv, sia in diretta che on demand. Si tratta di una piattaforma disponibile su smart tv, console, pc, tablet e smartphone, che offre diversi tipi di abbonamento, a seconda delle esigenze del telespettatore.

Nel caso di coloro i quali avranno intenzione di seguire l’Europa League in live streaming, la scelta ricadrà sul “Pass Sport”, in questo momento in offerta a 5,99 € per il primo mese, per poi passare a 14,99 € al mese. L’alternativa è rappresentata da un pagamento di 9,99 € al mese, con un vincolo contrattuale, però, di un anno. Dopo aver attivato l’offerta prescelta, basterà registrarsi alla piattaforma e selezionare l’evento che si intende guardare.

NOW offre la visione di tutte le tre rimanenti partite dell’Europa League, a partire dalle due semifinali in programma stasera per poi finire con la finale del prossimo 31 maggio.

Pro Contro Pro Trasmissione di tutte le tre partite rimanenti

Abbonamento senza vincoli contrattuali Contro Non è possibile utilizzare il servizio contemporaneamente su due dispositivi

Non è possibile utilizzare funzioni come “Pausa” o “Torna indietro” durante l’evento

Sky Go

Sky Go, il servizio di streaming incluso per i clienti con abbonamento attivo da almeno un anno, renderà visibili tutte le tre partite di Europa League ancora da giocarsi. Quest’ultimo offrirà agli abbonati anche la possibilità di seguire la “Diretta Gol” di Bayer Leverkusen-Roma e Siviglia-Juventus, in programma in contemporanea.

Sky Go è disponibile su pc, tablet e smartphone, non su smart tv. Per utilizzare la piattaforma, agli abbonati Sky che soddisfano le condizioni richieste, basterà attivare il servizio tramite la sezione Fai da te del sito di Sky o scaricando l’applicazione gratuita Sky Fai da Te.

Pro Contro Pro Trasmissione di tutte le tre partite rimanenti

Utilizzo senza costi aggiuntivi per determinati clienti Sky Contro Necessità di un abbonamento attivo a Sky

Mancata disponibilità su smart tv

Dazn

Anche Dazn, dopo aver trasmesso tutte le partite stagionali di Europa League, manderà in diretta sia le semifinali di ritorno che la finale del 31 maggio. La piattaforma di streaming è disponibile su smart tv, console, pc, tablet e smartphone e offre tre diversi piani di abbonamento: Dazn Standard a 29.99 € al mese, Dazn Plus a 44.99 € al mese e Dazn Start a 12.99 € al mese. Quest’ultimo è l’unico dei tre a non permettere la visione delle partite di Europa League.

Per poter guardare in diretta i match della seconda competizione europea per importanza, sarà sufficiente registrarsi e abbonarsi a Dazn, accedendo al sito ufficiale del servizio e cliccando sul pulsante Attiva ora.

Pro Contro Pro Trasmissione di tutte le partite rimanenti

Unica piattaforma a trasmettere interamente anche Serie A e Serie B Contro Prezzi più elevati rispetto ai servizi di streaming concorrenti

Costo mensile più alto di 10 € se si vuole disdire con 30 giorni di preavviso

Sky

Chi vuole restare fedele alla fruizione in televisione, senza passare allo streaming, può seguire l’Europa League su Sky. Come si è già visto precedentemente con NOW e Sky Go, la pay tv offre tutte le tre partite rimanenti in calendario, oltre alla “Diretta Gol” per i due match di stasera.

Per vedere queste gare sarà necessario sottoscrivere un abbonamento ai pacchetti Tv+Calcio o Tv+Sport di Sky, utilizzando uno a scelta tra i seguenti metodi di visione: satellite, fibra ottica e digitale terrestre.

Attualmente, i pacchetti hanno un costo rispettivamente di 30,90 € al mese per 18 mesi e 14,90 € al mese per 18 mesi. Il satellite permette di accedere ai contenuti, visibili anche nella risoluzione 4K HDR, e ai servizi di Sky utilizzando una parabola e il decoder. In alternativa la fibra ottica consente di non utilizzare la parabola, sfruttando la propria connessione Internet (da almeno 30 Mega), ma fruendo di una qualità non superiore all’HD.

Dove vedere l’Europa League gratis

Queste erano le modalità per vedere l’Europa League in streaming e in tv ma, come abbiamo accennato sopra, esistono delle possibilità per seguirla anche in chiaro e, dunque, gratis.

Non si tratta di servizi di streaming, in quanto non esistono piattaforme legali che trasmettono l’Europa League gratuitamente. La soluzione, per chi vuole seguire due delle tre partite in streaming senza pagare, si trova collegandosi al sito di TV8 (tv8.it) e guardando la diretta streaming del canale, che offrirà in diretta una delle due semifinali e la finale.

TV8

TV8 trasmetterà in esclusiva in chiaro e, dunque, gratis due partite delle tre rimanenti in questa stagione di Europa League: la semifinale di ritorno Siviglia-Juventus e la finale di Budapest. Durante tutto l’arco dell’annata, infatti, il canale ha reso visibile ogni giovedì il match di una delle squadre italiane impegnate tra Europa League e Conference League.

Per godere della visione basterà disporre di un qualsiasi tv collegato via antenna o di un decoder digitale terrestre, che rendano possibile la sintonizzazione sul canale numero 8. Inoltre, come si è scritto sopra, esiste anche un’alternativa in streaming, rappresentata dal sito tv8.it. Collegandosi ad esso si potrà seguire in diretta le gare.

Rai

Per coloro i quali vorranno vedere gratis Bayer Leverkusen-Roma esiste una sola soluzione. Si tratta della Rai, che trasmetterà in esclusiva in chiaro la gara tra i tedeschi e la squadra di José Mourinho. Vista la presenza di una squadra italiana, la rete ammiraglia ha ottenuto i diritti della partita, disponibile su Rai 1.

Per guardare il match è sufficiente avere un tv collegato via antenna o un decoder digitale terrestre, i quali rendano possibile la sintonizzazione sul canale numero 1 o 501 (Rai 1 HD). Anche in questo caso, come già visto per TV8, esiste una possibilità anche in streaming rappresentata da RaiPlay. La piattaforma della tv pubblica offrirà la visione della sfida online senza richiedere un abbonamento o la registrazione.

Vantaggi delle piattaforme streaming a pagamento

Le piattaforme streaming a pagamento sopracitate (NOW, Sky Go e Dazn) offrono numerosi vantaggi rispetto alla fruizione tradizionale in televisione. Innanzitutto, permettono agli appassionati di seguire gli eventi live che non vogliono perdersi anche se non si trovano a casa.

Grazie a questi servizi, è sufficiente disporre di uno smartphone e di una connessione internet per vedere le partite in diretta streaming. Tutte le piattaforme, poi, dispongono di app facili da installare sui propri dispositivi e intuitive da utilizzare. Nella maggior parte dei casi, inoltre, presentano l’evento di cartello direttamente nella propria homepage.

Le piattaforme streaming disponibili su smart tv e console offrono anche standard qualitativi molto alti, permettendo agli appassionati di vedere i match in HD e Full HD. Soltanto in alcuni casi, invece, queste riescono a trasmettere in 4K o HDR, prerogativa di una pay tv come Sky.

Questo è uno dei pochi svantaggi delle piattaforme streaming, a cui si aggiungono i problemi di connessione che possono risultare alquanto fastidiosi. Se non si è collegati a una rete Wi-Fi si potrà notare una certa lentezza di alcuni servizi, che rischiano di far passare diversi secondi prima di rendere visibile l’evento.

Come vedere UEFA Europa League in italiano dall’estero

Abbiamo visto ed elencato le numerose possibilità offerte ai tifosi che vogliono seguire l’Europa League 2022-23. Ma le opzioni sarebbero le stesse se ci si trovasse all’estero?

Alcune delle piattaforme streaming sopracitate non permettono la visione dei propri contenuti in alcuni Paesi al di fuori dell’Italia. Come fare, dunque, per seguire comunque le partite in diretta? Nulla di complicato. Basterà, infatti, utilizzare una VPN, che consentirà di connettersi ai server italiani anche all’estero.

Tramite una di queste sarà possibile creare una rete privata all’interno di internet e localizzarla a proprio piacimento in tutto il mondo, mascherando il proprio indirizzo IP e la propria posizione corrente. Utilizzando una VPN, dunque, i server italiani non potranno sapere se chi sta cercando di connettersi si trova all’estero e non impediranno la visione degli eventi. In ogni caso, però, servirà essere abbonati a una delle piattaforme viste in precedenza. Senza il versamento della quota mensile o annuale, infatti, la fruizione dei contenuti verrà bloccata anche se si sta utilizzando una VPN.

Tra i servizi più affidabili troviamo senza alcun dubbio NordVPN, che dà la possibilità di connettersi a più di 5400 server in 60 Paesi.

UEFA Europa League: differenza tra streaming on demand e diretta

Le partite di Europa League sono eventi che vengono trasmessi live, quindi da seguire in diretta in streaming o in tv. Tutte le piattaforme sopracitate offriranno la possibilità di vederle in tempo reale.

La trasmissione di eventi live in streaming si presta benissimo al mondo dello sport. Tuttavia, all’interno dei cataloghi, sono numerosi anche contenuti on demand, disponibili anche dopo la trasmissione in tempo reale. È questa la differenza tra lo streaming on demand e quello in diretta: il primo non presuppone la contemporaneità dell’evento con la trasmissione dello stesso, il secondo invece sì.

Le piattaforme offrono la possibilità di vedere in differita le intere partite di Europa League, che possono essere guardate da coloro i quali non sono riusciti a farlo in tempo reale. Alcune di queste, inoltre, mettono a disposizione on demand gli highlights dei match, raggruppando in clip di breve durata tutti i gol e le azioni principali delle gare.

Conclusioni

Siamo giunti agli atti finali dell’Europa League. Con ogni probabilità questa competizione regalerà ancora molto spettacolo e divertimento. Per non perdersi neanche un minuto, perciò, vi consigliamo di scegliere una delle soluzioni viste all’interno della nostra guida.

Potrete optare per un servizio a pagamento o accontentarvi di vederla gratis su TV8 o sulla Rai. Come già sottolineato, però, i canali interamente gratuiti non daranno l’opportunità di godervi tutte le tre partite rimanenti. Starà solamente a voi decidere cosa fare per ammirare le prodezze dei migliori calciatori in circolazione.

Domande frequenti su come vedere l'Europa League Dove vedere tutta la stagione di Europa League in streaming? Gli appassionati di calcio che hanno voluto seguire tutta la stagione di Europa League in streaming hanno avuto tre possibilità: NOW, Dazn e Sky Go. Questi servizi di streaming hanno trasmesso tutte le partite giocate nella seconda competizione europea e renderanno visibili anche le tre gare che mancano: le due semifinali di ritorno e la finale di Budapest. A differenza di quanto accade per la Champions League, dunque, per vedere l’Europa League nella sua interezza è sufficiente essere abbonati a una sola piattaforma. Quali partite trasmette TV8? TV8 trasmetterà due delle tre partite ancora in programma dell’Europa League 2022-23. Si tratta della semifinale di ritorno tra Siviglia e Juventus e della finale, in programma il 31 maggio. Le due gare saranno visibili in chiaro e, dunque, gratis sul canale 8 del digitale terrestre. In alternativa gli incontri potranno essere seguite in streaming, sul sito tv8.it, dove basterà cliccare sul pulsante “Streaming”. Le due sfide sopracitate non sono le uniche di Europa League trasmesse da TV8 durante questa stagione, visto che ogni giovedì il canale ha reso visibile una tra le partite delle squadre italiane impegnate tra Europa e Conference League. Quante partite di Europa League trasmette Dazn? Dazn trasmetterà tutte le tre rimanenti partite dell’Europa League. Il servizio di streaming, infatti, detiene i diritti per rendere visibili tutti i match della seconda competizione europea, al pari di Sky, e dunque anche di NOW e Sky Go. Sulla piattaforma sarà possibile seguire sia Bayer Leverkusen-Roma che Siviglia-Juventus, senza dimenticare l’opzione “Zona Gol Europa”, la quale permetterà di rimanere sempre aggiornati sui due match e sulle semifinali di Conference League. Anche la finale di Budapest, infine, sarà trasmessa da Dazn. Dove vedere la diretta di Europa League? Sono numerose le opzioni a disposizione degli appassionati di calcio che vogliono seguire in diretta le ultime tre partite di Europa League. Per quanto riguarda le piattaforme, le possibilità sono tre: NOW, Dazn e Sky Go. Tutte trasmetteranno in diretta sia le due semifinali di ritorno che la finale di Budapest. Stesso discorso anche per Sky, che renderà visibili live in tv i tre match europei. Diversa, invece, l’offerta di TV8, che permetterà di guardare in chiaro, e dunque gratis, la semifinale di ritorno Siviglia-Juventus e la finale del 31 maggio, sia in tv (al canale 8 del digitale terrestre) che in streaming (sul sito tv8.it). Chiudiamo, infine, con la Rai, che trasmetterà in chiaro soltanto la sfida tra Bayer Leverkusen e Roma, visibile sul canale Rai 1 e su RaiPlay.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.