Come vedere TV 8 in diretta streaming dall’estero

Pietro Bruno Pubblicato il 23 apr 2024

Durante una vacanza o un soggiorno all’estero si possono riscontrare alcune difficoltà con la visione dei programmi televisivi italiani. Questi contenuti, in alcuni casi, vengono bloccati dalle restrizioni geografiche adottate in determinati paesi stranieri.

Per aggirare l’ostacolo e ripristinare la visione di TV8 in streaming è necessaria una VPN in grado di fornire un indirizzo IP italiano. In questa guida, pertanto, valuteremo le caratteristiche delle migliori VPN disponibili per guardare gli spettacoli più famosi e seguire le gare del Moto GP in streaming su TV8.

Perché TV 8 non si vede all’estero?

I blocchi geografici limitano l’accesso alle piattaforme italiane che trasmettono programmi televisivi, serie e competizioni sportive. Queste restrizioni vengono introdotte per tutelare le licenze dei prodotti multimediali e degli eventi dal vivo. Per rispettare i diritti di trasmissione e le licenze territoriali, quindi, alcuni contenuti televisivi possono essere disponibili solo per gli spettatori situati in determinati Paesi.

Anche le normative che regolano la protezione dei dati possono impedire ad un cittadino italiano la visione del palinsesto di TV8 in streaming all’estero. Inoltre, la tecnologia utilizzata per la trasmissione dei segnali televisivi può non essere progettata per raggiungere gli spettatori al di fuori del territorio nazionale.

TV 8 streaming dall’estero con una VPN

L’unico modo per superare i blocchi geografici e guardare i propri programmi preferiti in streaming su TV8 è usare una VPN. Le VPN vengono utilizzate per crittografare il traffico online e agevolare la connessione con qualunque server nazionale o internazionale. Una volta connessi al server VPN italiano, viene creato un tunnel cifrato sicuro tra il dispositivo e il server. Questo significa che tutte le attività online, comprese le richieste di accesso a TV8, vengono crittografate e protette da occhi indiscreti.

Il risultato del processo è un nuovo indirizzo IP: questo è ciò che i siti web e i servizi online vedono quando si accede a Internet tramite la VPN. Per TV8 sembrerà che l’utente sia in Italia, consentendogli di superare il blocco geografico e accedere ai contenuti come se fosse fisicamente nel Bel Paese.

In poche parole, utilizzando una VPN con un server in Italia si può creare una connessione sicura e crittografata che fornisce un indirizzo IP italiano. Questo consente di aggirare i blocchi geografici e di accedere a TV8 (e ad altri contenuti italiani, per esempio i programmi di Canale5 come il Grande Fratello, oppure per recuperare le puntate di Mare Fuori) ovunque ci si trovi nel mondo, garantendo al contempo privacy e sicurezza online.

Le VPN, infatti, proteggono anche le informazioni personali con dei tunnel crittografati che ostacolano i tentativi di intercettazione messi in atto da hacker e malintenzionati.

Le VPN consigliate

Queste risorse innovative tutelano la privacy e garantiscono l’accesso a tutti programmi disponibili in streaming di TV8 dall’estero. Per scegliere la VPN più appropriata per lo streaming si devono prendere in considerazioni alcuni fattori indispensabili per una connessione stabile e una navigazione sicura. L’esperienza accumulata negli anni dai provider rappresenta un background imprescindibile per ogni utente alla ricerca di un servizio affidabile e funzionale. Anche la velocità di connessione, la compatibilità con i dispositivi e la presenza di una considerevole rete di server in Italia può supportare la scelta tra le numerose opzioni disponibili.

NordVPN

NordVPN 4.7 Recensione 🇮🇹 Server in Italia: 60+ server a Roma e Milano 🌍 Server: 6200+ server in 104 paesi 📱 Massimo dispositivi: 10 📍 IP dedicato: ✔ 🆓 Versione Free: Garanzia rimborso di 30 giorni 💻 Compatibilità: Windows, macOS, Android, iOS 🔐 Sicurezza: IKEv2/IPsec, OpenVPN, NordLynx 👨‍💻 Assistenza 24/7: ✔ 🏢 Sede legale: Panama 🔥 Offerte attive: SCONTO fino al 63% PROVALA SUBITO

Il punto di riferimento per lo streaming internazionale è stato sviluppato da Nord Security per incrementare i livelli di sicurezza e agevolare l’accesso ai contenuti online in tutto il mondo. NordVPN propone delle funzionalità avanzate che garantiscono una maggiore flessibilità e una protezione superiore durante la navigazione all’estero. È una delle VPN più veloci sul mercato: la velocità di download supera con facilità i 200 Mbps.

L’efficiente rete di sicurezza protegge i dati anche quando si verificano delle interruzioni improvvise perché in alcuni Paesi la rete non è sempre stabile e sicura. Con un apposito servizio, inoltre, si possono cercare le proprie informazioni personali sul dark web, dove i dati rubati vengono venduti per finalità illecite.

Pro Assistenza clienti disponibile 24h su 24h

Antivirus integrato in tutti i piani tariffari

Numerosi server italiani per la visione di TV8 in streaming dall’estero Contro Nei momenti di maggiore carico i server possono diventare instabili

Kill-switch inutilizzabile per i dispositivi Android

Timestamp della connessione impostato solo per 15 minuti

Surfshark

Surfshark VPN 4.5 Recensione 🇮🇹 Posizioni server in Italia: Roma e Milano 🌍 Server: 3200+ in 100 paesi 📱 Massimo dispositivi: illimitati 🆓 Versione Free: Garanzia rimborso di 30 giorni 💻 Compatibilità: Windows, macOS, Android, iOS 🔐 Sicurezza: OpenVPN, IKEv2, Shadowsocks, Wireguard e L2TP 👨‍💻 Assistenza 24/7: ✔ 🏢 Sede legale: Isole Vergini britanniche 🔥 Offerte attive: SCONTO fino all’82% + 4 mesi gratis 🔥 PROVALA SUBITO

L’eccellente rapporto qualità-prezzo contraddistingue questa VPN affidabile e sicura. La sua velocità di download si aggira attorno ai 220 Mbps. Surfshark utilizza la crittografia AES 256-BIT per tutelare il traffico dati e impedire qualsiasi tentativo di decodifica. Le informazioni vengono criptate due volte per evitare il tracciamento della posizione e agevolare la visione dei contenuti.

I veri punti forti di questo provider sono l’assenza di un limite per le connessioni simultanee e la considerevole quantità di server disponibili in più di 65 Stati. Questa rete viene gestita interamente con delle memorie volatili che cancellano automaticamente tutte le informazioni raccolte quando vengono spente o ravviate.

Pro Processi di installazione e configurazione piuttosto semplici ed intuitivi

Piani economici e sostenibili per gli utenti con budget limitati

Copertura globale dei server ideale per lo streaming di TV8 dall’estero Contro Navigazione online senza pubblicità disponibile solo con una tariffa supplementare

La sede è in una nazione che aderisce al trattato internazionale per la condivisione dei dati

L’indirizzo IP dedicato non è previsto per nessun piano

Cyberghost

CyberGhost 4.4 Recensione 🇮🇹 Server in Italia: 333 server a Roma e Milano 🌍 Server: 10.000+ in 100 paesi 📱 Massimo dispositivi: 7 🆓 Versione Free: Garanzia rimborso di 45 giorni 💻 Compatibilità: Windows, macOS, Android, iOS 🔐 Sicurezza: OpenVPN, IKEv2, WireGuard® 👨‍💻 Assistenza 24/7: ✔ 🏢 Sede legale: Romania 🔥 Offerte attive: SCONTO fino all’82% + 2 mesi gratis PROVALA SUBITO

CyberGhost è il provider ideale per chi usa la VPN solo per lo streaming, visto che la velocità di download si aggira attorno ai 50 Mbps, come gli eventi sportivi in diretta come il Moto GP, il gaming e la condivisione dei file tramite reti peer-to-peer. I contenuti si possono guardare senza problemi perché i protocolli di sicurezza all’avanguardia proteggono i dispositivi con dei livelli crittografici avanzati, come IKEv2, OpenVPN e WireGuard.

Pro Interfaccia molto semplice da configurare e utilizzare

Sblocca numerose piattaforme di streaming

Impiego di appositi server no-spy per il no-log e la condivisione dei dati Contro Inutilizzabile nei Paesi che esercitano una maggiore censura dei contenuti online

Monitora i dispositivi utilizzati per evitare le connessioni simultanee

Le opzioni per il pagamento e il rinnovo degli abbonamenti sono insufficienti

PrivateVPN

PrivateVPN 4.4 Recensione 🇮🇹 Posizioni server in Italia: Milano 🌍 Server: 200+ in 100 paesi 📱 Massimo dispositivi: 10 🆓 Versione Free: Garanzia rimborso di 30 giorni 💻 Compatibilità: Windows, macOS, Android, iOS, Linux, Kodi, Router 🔐 Sicurezza: AES a 256 bit chiave DH a 2048 bit 👨‍💻 Assistenza 24/7: ✔ 🏢 Sede legale: Svezia 🔥 Offerte attive: SCONTO fino all’85% PROVALA SUBITO

Questa Virtual Private Network svedese ha registrato, negli ultimi anni, un notevole incremento degli abbonamenti grazie alla perfetta combinazione tra efficienza e facilità d’utilizzo. Il segreto di questo successo risiede principalmente nella semplicità dei passaggi previsti per la configurazione manuale e l’accesso ai contenuti streaming.

Non a caso, sono sufficienti pochi passaggi per avviare una connessione veloce (la velocità di download per i server italiani si aggira intorno ai 90 Mbps) e sicura con i server più vicini tra quelli disponibili in una determinata area geografica. L’indirizzo IP reale viene oscurato per superare qualunque restrizione, preservare l’anonimato e agevolare anche la visione dei programmi in diretta streaming all’estero.

Pro Gli utenti possono sfruttare la prova gratuita di sette giorni per valutare i servizi del provider

Le leggi svedesi supportano la rigida politica di no-log Contro La connessione subisce dei rallentamenti quando più utenti utilizzano il medesimo server

Il protocollo di sicurezza WireGuard non è compreso

Le prestazioni possono calare con i server geograficamente più vicini

ExpressVPN

ExpressVPN 4.4 Recensione 🇮🇹 Posizioni server in Italia: Napoli, Cosenza e Milano 🌍 Server: 5900 server in 105 paesi 📱 Massimo dispositivi: 8 🆓 Versione Free: Garanzia rimborso di 30 giorni 💻 Compatibilità: Windows, macOS, Android, iOS, Linux 🔐 Sicurezza: IKEv2, OpenVPN 👨‍💻 Assistenza 24/7: ✔ 🏢 Sede legale: Isole Vergini Britanniche 🔥 Offerte attive: SCONTO fino al 49% + 3 mesi GRATIS PROVALA SUBITO

La crittografia AES a 256 bit, il protocollo Lightway e lo split tunneling garantiscono un livello di protezione superiore anche nel caso di un’improvvisa perdita di connessione. Si possono seguire tutti gli eventi di TV8 in live streaming dall’estero senza particolari preoccupazioni e una maggiore fluidità. La velocità di connessione, che si aggira attorno agli 80 Mbps, è la prerogativa di questo provider particolarmente indicato per le attività in tempo reale.

Con l’introduzione dell’innovativa funzione ExpressVPN Keys, inoltre, si possono analizzare le password alla ricerca delle debolezze che possono compromettere la sicurezza delle informazioni personali.

Pro Performance eccellenti e senza buffering per i contenuti video

Server distribuiti in molti Paesi per una piacevole esperienza di visione

Tecnologia crittografica di livello militare Contro La prova gratuita non è prevista per nessuno dei piani tariffari disponibili

Impiego inadeguato per usi e scopi professionali

Accesso limitato ai server di Paesi con restrizioni maggiori

Come usare una VPN per lo streaming di TV8

Per installare una VPN si deve seguire una procedura molto semplice. I passaggi possono leggermente variare in base al provider scelto, ma l’iter di base è lo stesso. Facciamo un esempio guardando i passaggi per la configurazione di NordVPN:

innanzitutto, bisogna visitare il sito web ufficiale di NordVPN e acquistare il piano che si adatti meglio alle proprie esigenze. Una volta effettuato l’acquisto, va scaricato il software NordVPN dal sito del provider o dagli app store pertinenti, come Google Play Store per dispositivi Android o App Store per dispositivi iOS;

che si adatti meglio alle proprie esigenze. Una volta effettuato l’acquisto, NordVPN dal sito del provider o dagli app store pertinenti, come Google Play Store per dispositivi Android o App Store per dispositivi iOS; completato il download, va avviato il file di installazione, seguendo le istruzioni sullo schermo . Il processo di installazione varierà leggermente a seconda del sistema operativo del dispositivo su cui si effettua la procedura;

. Il processo di installazione varierà leggermente a seconda del sistema operativo del dispositivo su cui si effettua la procedura; dopo aver installato NordVPN, va avviato sul proprio dispositivo . I nuovi utenti dovranno effettuare l’accesso usando le credenziali fornite al momento dell’acquisto;

. I nuovi utenti dovranno effettuare l’accesso usando le credenziali fornite al momento dell’acquisto; fatto l’accesso, l’utente verrà portato alla dashboard principale, da cui potrà scegliere il server VPN a cui si desidera connettersi. NordVPN offre una vasta gamma di server in tutto il mondo, quindi si può selezionare il Paese o la posizione del server in base alle proprie esigenze specifiche. Per guardare in streaming i programmi di TV8 si dovrà selezionare un server in Italia;

a cui si desidera connettersi. NordVPN offre una vasta gamma di server in tutto il mondo, quindi si può selezionare il Paese o la posizione del server in base alle proprie esigenze specifiche. Per guardare in streaming i programmi di TV8 si dovrà selezionare un server in Italia; dopo aver selezionato il server VPN desiderato, fare clic sul pulsante “Connetti” o simile per avviare la connessione VPN. Una volta connesso con successo, ci sarà un’icona o un indicatore che conferma che si sta navigando protetti da NordVPN.

NordVPN offre anche opzioni avanzate per personalizzare la propria esperienza, per esempio si possono configurare funzionalità come la connessione automatica al server VPN al momento dell’avvio del dispositivo o la scelta dei protocolli VPN preferiti. Infine, terminata la visione del programma o comunque finito l’uso della VPN, ci si disconnette facilmente cliccando sul pulsante “Disconnetti” o chiudendo l’applicazione NordVPN.

Una rete privata virtuale utilizza la crittografia per camuffare l’indirizzo IP e stabilire dei collegamenti con i server di altri Paesi. Con questo meccanismo, quindi, gli italiani possono accedere ai contenuti di TV8 in streaming mentre si trovano all’estero per una vacanza o un viaggio di lavoro.

Le VPN gratis funzionano con TV8?

I servizi che vengono forniti gratuitamente utilizzano dei sistemi alternativi per garantire il corretto funzionamento dei propri server in Italia o nel resto del mondo. L’infrastruttura di una VPN, infatti, richiede delle spese di gestione e manutenzione che non si possono trascurare. Questi costi vengono ammortizzati con la raccolta, la registrazione e la cessione dei dati di navigazione ad altre società per finalità spesso poco trasparenti. In alcuni casi, le VPN gratuite veicolano annunci pubblicitari e malware in aperto contrasto con le politiche di privacy che sono alla base dei servizi offerti all’utente.

Inoltre, per stimolare l’acquisto dei servizi premium vengono imposti dei limiti al traffico dati che rallentano la navigazione e impediscono l’accesso ai contenuti video. Per non correre nessun rischio si possono utilizzare i periodi di prova gratuiti che le principali VPN offrono ai nuovi utenti. I viaggiatori possono sfruttare queste promozioni per collegarsi ad un server italiano e guardare i programmi di TV8 in streaming dall’estero gratis. I provider che abbiamo visto in questa guida, quindi NordVPN, Surfshark, Atlas VPN, CyberGhost, Private VPN ed Express VPN propongono una prova gratuita per mostrare agli eventuali abbonati le potenzialità dei servizi e dei protocolli di sicurezza.

I programmi di TV8 da vedere

Il palinsesto, ricco e variegato, dedicato agli appassionati di serie tv, show ed eventi sportivi rappresenta il vero punto di forza di questo canale televisivo. Gli appassionati di cucina, ad esempio, non si perdono neanche una puntata di MasterChef Italia, Cucine da incubo o 4 ristoranti, il programma condotto da Alessandro Borghese. Durante una vacanza si possono sfruttare le VPN per vedere Antonino Cannavaciuolo mentre giudica gli ultimi piatti o dispensa consigli ai ristoratori che affrontano un brutto periodo, oppure le nuove avventure dei partecipanti a Pechino Express.

Gli utenti che pianificano un nuovo viaggio possono guardare 4 Hotel con Bruno Barbieri in cui vengono valutate le migliori strutture ricettive italiane, oppure rimanere aggiornati su cosa succede sui palchi di X Factor e Italia’s Got Talent. Il palinsesto comprende anche numerosi contenuti sportivi come l’Europa League, la Conference League e il Moto GP disponibili in streaming con TV8 all’estero. La programmazione del motomondiale, in particolare, prevede ben 21 Gran Premi, scanditi da gare e qualifiche, con due tappe italiane al Mugello e a Misano.

Conclusioni

I contenuti di TV8 in streaming all’estero richiedono una connessione a una VPN con server in Italia, così da poter aggirare i blocchi geografici. Le piattaforme italiane, infatti, non sono sempre disponibili negli altri Paesi a causa delle restrizioni, della censura o di altre limitazioni imposte per motivi differenti. Per superare questi ostacoli si utilizzano delle VPN che crittografano e deviano il traffico online verso un server remoto di un altro Stato. Questa tecnologia consente ad ogni viaggiatore di seguire film, serie e competizioni sportive dei palinsesti italiani anche dall’estero.

Domande frequenti su TV8 in diretta streaming dall’estero Su quale app si vede TV8? Questo canale non possiede un’applicazione apposita per iOS e Android, ma sul sito ufficiale si possono visualizzare dirette, speciali e contenuti on demand. Per accedere ai contenuti del palinsesto si devono utilizzare i browser che reindirizzano l’utente verso la pagina desiderata. Come rivedere i programmi di TV8? I programmi in diretta sono disponibili online sul sito ufficiale, mentre alcune repliche si possono guardare sulla piattaforma di streaming a pagamento Now. La maggior parte dei contenuti presenti sul sito sono solo dei brevi estratti delle puntate, delle gare e degli show andati in onda precedentemente.