Come vedere la F1 2023 in streaming in Italia e all'estero

Per tutti gli appassionati di motori è giunto il momento tanto atteso. Domenica 5 marzo ripartirà infatti il mondiale di Formula 1, appuntamento attesissimo in ogni parte del mondo. A inaugurare la nuova stagione automobilistica sarà il Gran Premio del Bahrain, che si disputerà sul circuito di Manama. Lo scorso anno, sulla pista asiatica, trionfò la Ferrari F1-75 di Charles Leclerc, che si piazzò davanti al compagno di scuderia Carlos Sainz e al primo pilota della Mercedes, Lewis Hamilton. I tifosi della Ferrari sperano di replicare il successo della scorsa stagione, ma sono consapevoli che non sarà affatto semplice.

Si prospetta una stagione davvero molto combattuta sotto ogni punto di vista. Il grande favorito resta Max Verstappen, campione in carica della Red Bull. L’olandese, però, se la dovrà vedere con una qualificatissima concorrenza. Le due Ferrari, guidate da Charles Leclerc e da Carlos Sainz, proveranno a sottrarre il titolo iridato al campione della Red Bull. Attenzione anche alla Mercedes di Lewis Hamilton che, dopo la deludente stagione passata, vorrà tornare in corsa per il titolo di F1. Ricordiamo che Max Verstappen ha vinto il mondiale dello scorso anno con 454 punti, dominando quasi ogni gara da inizio stagione. Secondo posto per Sergio Perez, terzo per Charles Leclerc.

Calendario F1 2023: gare e date di tutti i Gran Premi

Come già detto, la stagione prenderà il via sul circuito del Bahrain. La pista di Manama, realizzata nel deserto vicino alla capitale, è stata inaugurata nel 2004. Questo circuito è diventato il primo del Medio Oriente a ospitare un GP di Formula 1. La pista non è utilizzata solamente per il campionato mondiale di Formula 1, ma ospita anche altre manifestazioni sportive. In particolare, il tracciato di domenica 5 marzo ha una lunghezza di 5.412 metri ed è caratterizzato da 15 curve piuttosto impegnative.

Il GP del Bahrain è da sempre considerato uno degli appuntamenti più complicati della stagione a causa delle condizioni ambientali. Una delle principali difficoltà è rappresentata dal forte vento, atteso anche per questo weekend. Ma attenzione anche alle temperature elevate: le gomme posteriori, infatti, possono raggiungere picchi di ben 130 gradi in uscita di curva, temperatura che favorisce l’usura degli stessi pneumatici.

I piloti sono consapevoli delle difficoltà che incontreranno, ma si stanno già preparando al meglio. Il programma del weekend si aprirà venerdì 3 marzo con le prime prove libere alle ore 12:30, e proseguirà alle 16 con la seconda sessione. Sabato ci sarà la terza sessione di prove libere alle 12:30. Si procederà poi con le qualifiche, in programma alle ore 16. Il via al Gran Premio del Bahrain sarà domenica 5 marzo alle ore 16.

Il calendario della stagione di Formula 1 2023 prevede 23 gare totali, raccolte in poco meno di 9 mesi. Il campionato, infatti, si chiuderà sul circuito di Yas Marina (GP di Abu Dhabi) il prossimo 26 novembre. Grande novità del calendario è il ritorno del Gran Premio di Las Vegas, penultimo appuntamento della stagione. Inoltre, va segnalato il reintegro del Gran Premio del Qatar dopo un’assenza di un anno.

Le attenzioni dei tifosi della Ferrari sono tutte per i due Gran Premi che si disputeranno nel nostro Paese. Il 21 maggio sarà il turno di Imola, mentre il 3 settembre si disputerà la gara più attesa in assoluto: quella di Monza. I mesi più ricchi saranno proprio maggio, con Imola, Montecarlo e Montmelò, e ottobre, con Stati Uniti, Messico e Brasile in successione. Quest’anno saranno ben sei le gare sprint inserite nel calendario del sabato. In particolare, si tratta dei GP di Azerbaigian, Austria, Belgio, Qatar, Stati Uniti e Brasile.

Previsti alcuni cambiamenti per quanto riguarda gli orari delle qualifiche e dei Gran Premi. Restano invariate le gare europee, che si disputeranno alle ore 15 italiane. In Asia si correrà invece molto presto. In Giappone, in particolare, il GP si disputerà addirittura alle 7 di mattina. La gara di Las Vegas si correrà di sabato sera, in concomitanza della nottata italiana.

📅 DATA 🌎 PAESE 🏎️ NOME GP 🏁 GIRI 🚘 LUNGHEZZA 5 marzo Bahrain GP Bahrain 57 5.412 km 19 marzo Arabia Saudita GP Arabia Saudita 50 6.174 km 2 aprile Australia GP Australia 58 5.303 km 30 aprile Azerbaijan GP Azerbaijan 51 6.003 km 7 maggio Stati Uniti GP Miami 57 5.410 km 21 maggio Italia GP Emilia Romagna 63 4.909 km 28 maggio Monaco GP Monaco 78 3.337 km 4 giugno Spagna GP Spagna 66 4.655 km 18 giugno Canada GP Canada 70 4.361 km 2 luglio Austria GP Austria 71 4.318 km 9 luglio Gran Bretagna GP Gran Bretagna 52 5.891 km 23 luglio Ungheria GP Ungheria 70 4.381 km 30 luglio Belgio GP Belgio 44 7.004 km 27 agosto Olanda GP Olanda 72 4.259 km 3 settembre Italia GP Italia 53 5.793 km 17 settembre Singapore GP Singapore 63 5.063 km 24 settembre Giappone GP Giappone 53 5.807 km 8 ottobre Qatar GP Qatar 57 5.380 km 22 ottobre Stati Uniti GP Austin 56 5.513 km 29 ottobre Messico GP Messico 71 4.304 km 5 novembre Brasile GP Brasile 71 4.309 km 19 novembre Stati Uniti GP Las Vegas 50 6.120 km 26 novembre Emirati arabi GP Abu Dhabi 58 5.554 km

Come vedere la Formula 1 gratis in Italia e all’estero

TV8

Come ogni anno non è semplice capire dove verrà trasmessa l’intera stagione di Formula 1. In molti, infatti, si chiedono se sia obbligatorio possedere un abbonamento o se i contenuti possano essere visti anche gratuitamente. La curiosità per l’esordio in Bahrain è tanta e gli appassionati non vogliono perdersi lo spettacolo offerto dalle monoposto. La prima cosa da sottolineare è che le gare della stagione 2022/2023 si potranno vedere gratuitamente su TV8. Il canale è gestito direttamente da Sky Italia, che ne detiene la proprietà. TV8, negli ultimi anni, è diventato un vero e proprio punto di riferimento per gli appassionati di motori. Il canale, infatti, oltre a trasmettere parte dello scorso mondiale di F1, ha mandato in onda diverse gare di Moto GP. Va detto però che TV8 non trasmetterà tutte le gare della Formula 2022/2023 in diretta.

Il GP di domenica 5 marzo potrà essere visto live sul canale. Una bella soddisfazione per i tifosi che non possiedono un abbonamento a un’emittente privata. In questo modo, infatti, sarà necessario solo accendere la televisione per godersi lo spettacolo dell’esordio stagionale. Tuttavia, come già anticipato, TV8 non trasmetterà live tutte le gare della stagione. Infatti, sarà possibile guardare in diretta sul canale i GP di Imola, Spagna, Ungheria, Monza e Messico. Tutte le altre gare della stagione 2022/2023 verranno trasmesse in differita. L’accordo raggiunto dall’emittente televisiva, perciò, soddisfa solo in parte i tifosi di Formula 1. Per usufruire del pacchetto completo sarà necessario sovrascrivere un abbonamento a pagamento.

Se invece si vuole vedere il mondiale di F1 dall’estero il discorso cambia radicalmente. In questi casi, infatti, possedere una VPN sarà strettamente necessario. VPN è l’acronimo di Virtual Private Network, ossia “rete privata virtuale”. Si tratta di un servizio che protegge la connessione internet e la privacy online. In qualsiasi Paese ci si trovi, infatti, la VPN permetterà di connettersi alla rete italiana e di poter utilizzare le proprie app e i propri siti preferiti. Perciò, possedendo una VPN saremo in grado di guardare la Formula 1 anche fuori dall’Italia. TV8 offre un servizio di live streaming direttamente sul proprio sito. Connettendosi a esso tramite VPN, quindi, sarà possibile assistere a tutto il mondiale di Formula 1.

Dove guardare l’intera stagione di F1 in diretta e in streaming

Come già accennato, tramite l’emittente televisiva TV8 non sarà possibile vedere in diretta tutte le gare della prossima stagione. Il canale, infatti, trasmetterà live solamente 5 Gran Premi. Il resto delle gare verranno proposte in differita. Non certo una buona notizia per chi vuole godersi ogni momento del mondiale 2022/2023 in diretta. Sarà Sky Italia a trasmettere tutti GP di Formula 1 in diretta. La pay tv, infatti, ha prolungato il suo accordo con la F1 fino al 2027 e sarà autorizzata a trasmettere ogni singola gara. Da quest’anno, inoltre, Sky avrà una linea privilegiata con alcuni Team Principal che potranno intervenire direttamente dai propri muretti in pit lane. Un programma ancora più ricco in grado di conquistare tutti gli appassionati delle quattro ruote. Ancora una volta, perciò, per assistere alle gare in diretta sarà indispensabile abbonarsi a Sky.

Da ormai molti anni la Formula 1 non è più un’esclusiva della televisione pubblica e il suo rapporto con le pay tv si è andato a rafforzare progressivamente. Va ricordato però che la Formula 1 potrà essere vista anche su un’altra piattaforma. Stiamo parlando di NOW TV, che offrirà tutte le gare in diretta streaming. Anche in questo caso sarà però richiesto un abbonamento mensile per usufruire dei contenuti.

Guardare il mondiale di F1 in diretta non sarà un problema anche per chi si trova all’estero. Spesso, infatti, gli appassionati italiani che si trovano momentaneamente in un altro Paese, temono di non poter seguire un determinato evento sportivo. Non è facile trovare un’emittente locale che trasmetta la gara che si desidera vedere. Per ovviare al problema, tuttavia, esiste una soluzione molto facile. Tramite una semplice VPN, infatti, sarà possibile seguire tutti i GP della nuova stagione di Formula 1.

Tra i servizi più conosciuti ed efficienti troviamo NordVPN. Questo servizio di virtual private network consentirà di connettersi alla rete italiana e guardare la F1 in diretta attraverso Sky Sport o NOW TV, dove l’evento sportivo sarà trasmesso nella lingua italiana. Va ricordato che, per vedere i contenuti dall’estero, sarà comunque necessario abbonarsi a Sky Sport o a NOW TV. Senza la sottoscrizione, l’evento non potrà essere seguito in alcun modo.

Come configurare una VPN per poter guardare la F1

Se si ha intenzione di installare una VPN su un PC o su uno smartphone, che sia Android o iOS, non c’è alcun problema. Praticamente tutti i servizi VPN, infatti, offrono la compatibilità con PC e smartphone. NordVPN è probabilmente il servizio più utilizzato e conosciuto sul mercato e conta circa14 milioni di utenti. Per configurarlo basterà seguire alcuni semplici passaggi che troverete di seguito:

Scaricare NordVPN su PC o smartphone

Inserire le credenziali d’accesso

Cliccare sull’opzione Quick Connect (solo da cellulare)

Come configurare NordVPN su PC

L’app di NordVPN per Windows è piuttosto semplice da scaricare e configurare. Accedendo al sito di NordVPN, basterà cliccare sul tasto Download (in alto) o su uno dei link presenti nella pagina, in base al sistema operativo. Scaricata l’app, sarà sufficiente fare doppio clic sull’eseguibile e confermare dove necessario per avviare l’installazione. Una volta installata, basterà aprire l’app e fare l’accesso con l’account creato in fase di sottoscrizione dell’abbonamento.

Anche l’app di NordVPN per Mac può essere scaricata piuttosto velocemente. Per farlo basta andare sul sito di NordVPN e fare l’accesso con l’account usato in fase di iscrizione, procedendo poi con il download cliccando sul tasto “Download” accanto alla voce “macOS”. Al termine del download, sarà sufficiente fare doppio clic sul file e trascinarlo nella cartella indicata per installare il client NordVPN. Per utilizzare NordVPN basterà avviare l’app e inserire le credenziali dell’account.

Come configurare NordVPN su smartphone

Il servizio di NordVPN può essere utilizzato anche su dispositivi mobile come smartphone e tablet con sistema operativo Android o iOS. In entrambi i casi il procedimento da seguire è molto simile. Sarà necessario scaricare l’app sul proprio dispositivo e inserire i propri dati d’accesso. Per connettersi al server basterà poi cliccare sull’opzione “Quick Connect“. In questo modo lo smartphone si collegherà alla rete desiderata e permetterà di navigare senza alcun problema. L’applicazione risulta stabile e dispone di un utile blocco per pubblicità, phishing e malware.

Conclusioni

La stagione 2022/2023 di F1 sarà senza dubbio uno degli eventi sportivi più seguiti al mondo. Ogni anno, infatti, milioni di appassionati guardano ogni singola gara e seguono da vicino tutte le novità che ruotano attorno al mondo della Formula 1. Anche questa stagione si preannuncia ricca di emozioni, con i piloti pronti a dare battaglia fin dalla prima curva. Il duello principale sarà tra Max Verstappen e Charles Leclerc, ma non mancheranno di certo le sorprese.

Domande frequenti su come guardare la stagione di F1 Qual è il circuito più lungo della stagione di F1 2022/2023? Il GP più lungo della nuova stagione di Formula 1 è quello del Belgio. La pista, infatti, è lunga più di 7 Km, con i piloti che dovranno completare 44 giri. Dove posso guardare il GP del Bahrain in diretta? Il Gp del Bahrain sarà trasmesso live su TV8. In alternativa, si potrà guardare la gara su Sky Sport o su NOW TV. Quanti sono i GP di F1 della stagione 2022/2023? Il calendario della stagione di Formula 1 2022/2023 prevede 23 gare totali raccolte in poco meno di 9 mesi. Dove posso vedere il GP d'Italia? Il GP d’Italia sarà trasmesso live su TV8. In alternativa, si potrà guardare la gara su Sky Sport o su NOW TV.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.