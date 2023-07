Il segreto per vedere la TV Svizzera dall'Italia

Lo sapevi che oggigiorno è possibile vedere la TV Svizzera anche dall’Italia? Questa possibilità non è da prendere per scontata perché esistono diversi canali molto interessanti che trasmettono contenuti seguiti anche in Italia. Per riuscire ad accedere al sito web dove viene trasmessa in streaming la programmazione svizzera devi installare NordVPN sui tuoi dispositivi.

Grazie a questa VPN puoi superare qualsiasi blocco regionale imposto dalle piattaforme di questo tipo. Nonostante ti trovi in Europa, questo Paese non rientra tra quelli che beneficiano della portabilità transfrontaliera come: Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Repubblica di Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Islanda, Irlanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Olanda, Norvegia, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna e Svezia.

Quindi dovrai accedere a NordVPN e recarti alla sezione server. Lì dovrai scegliere un server svizzero prima di collegarti alla pagina del sito della TV Svizzera che trasmette in live streaming le sue trasmissioni. Questo perché la VPN ti permette di cambiare la tua posizione virtuale riuscendo così ad aggirare i blocchi regionali. Tieni conto che NordVPN ha circa 5700 server di proprietà sparsi in 60 Paesi di tutto il mondo.

TV Svizzera: perché vederla dall’Italia

Vediamo ora perché acquistare NordVPN per vedere la TV Svizzera può essere una buona idea. Prima di tutto perché vengono trasmessi contenuti sportivi e non che in Italia non sono accessibili. Perciò puoi guardare contenuti che vorresti trovare anche nel tuo Paese, ma che non ci sono o sono appannaggio solo per pochi. Ad esempio, potresti avere dei parenti in Svizzera e volerti informare sulle ultime notizie che vengono trasmesse solo tramite TV satellitare.

Oppure sei in Italia per lavoro o per vacanza, ma non vuoi rinunciare ai tuoi programmi preferiti. Con NordVPN hai libero accesso a tutti i contenuti del web grazie al suo sistema anti-censure che garantisce una piena libertà di navigazione. Inoltre, grazie a questa VPN, anche la qualità della connessione viene ottimizzata fornendo uno streaming senza buffering.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.