Come vedere Wimbledon 2023 in diretta TV e streaming

Il torneo più antico della storia del tennis, il terzo del Grande Slam in ordine cronologico annuale e l’unico ad essere giocato sull’erba. Semplicemente Wimbledon, pronto a tornare con l’edizione del 2023, in programma da lunedì 3 luglio a domenica 16, quando terminerà con la finale singolare maschile.

Dopo le vittorie all’Australian Open e al Roland Garros, il numero 1 del ranking Atp, Novak Djokovic, cerca un tris che gli permetterebbe di entrare nella storia. Il serbo, fresco di sorpasso su Rafa Nadal in termini di Slam conquistati, ha vinto le ultime quattro edizioni dei Championships, trionfando ininterrottamente dal 2018.

La detentrice del torneo singolare femminile è, invece, la kazaka Elena Rybakina, che tenterà di ripetersi anche quest’anno, dopo il ritiro dal Roland Garros per problemi fisici.

Wimbledon rappresenta un appuntamento da non perdere per gli appassionati di tennis, che avranno diverse opzioni per seguire il terzo torneo del Grande Slam in streaming o in tv.

Wimbledon 2023: favoriti e possibili outsider

Il favorito per la vittoria sull’erba non può che essere Novak Djokovic, il tennista più vincente della storia del Grande Slam con i suoi 23 successi. Nole non perde una partita sull’erba dal 24 giugno 2018, quando venne sconfitto da Marin Cilic nella finale del Queen’s. Da quel momento in poi, il serbo ha vinto i 28 match successivi.

A insidiare Djokovic saranno il numero 2 del ranking, Carlos Alcaraz, e il russo Daniil Medvedev, che torna ai Championships dopo l’esclusione dello scorso anno a causa dell’invasione di Mosca ai danni dell’Ucraina.

Rafa Nadal è assente per infortunio, mentre è più difficile che possano vincere tennisti non molto efficaci sull’erba come Stefanos Tsitsipas, Andrey Rublev e Taylor Fritz, o talentuosi ma ancora un po’ inesperti, come Holger Rune e Jannik Sinner.

A proposito di italiani, grande curiosità è rivolta nei confronti di Matteo Berrettini, reduce dalla sconfitta a Stoccarda contro il connazionale Lorenzo Sonego (anche lui partecipante al torneo inglese, al pari di Lorenzo Musetti e Marco Cecchinato). Il tennista romano ha vissuto il suo momento più alto con la finale di Wimbledon persa nel 2021 contro Djokovic.

Lo scorso anno, invece, è stato costretto a saltare il torneo a causa della positività al Covid-19 e nel 2023 è stato frenato dai continui infortuni. Se dovesse riacquistare un buono stato di forma sarebbe sicuramente un outsider per la vittoria finale, al pari di Nick Kyrgios, finalista nella scorsa edizione del torneo.

Per quanto riguarda il tabellone femminile, i fari sono puntati su Elena Rybakina, ma anche su Iga Swiatek, numero 1 del ranking WTA. Da segnalare anche il ritorno sui campi inglesi della bielorussa Aryna Sabalenka dopo l’assenza forzata dello scorso anno. Chiudono il pool delle favorite Caroline Garcia, Jessica Pegula e Ons Jabeur, finalista lo scorso anno.

Il calendario di Wimbledon 2023

Tra pochi giorni i pronostici lasceranno spazio all’erba di Wimbledon. Il terzo torneo del Grande Slam avrà inizio lunedì 3 luglio e terminerà domenica 16. Il 3 e martedì 4 luglio saranno i giorni del primo turno dei tornei singolari maschile e femminile, che si disputeranno a partire dalle ore 11:30 sui campi esterni e dalle 13 sul campo numero 1 e sul Centre Court.

Gli orari saranno gli stessi anche per tutti gli altri turni del torneo, ad eccezione delle finali. Mercoledì 5 e giovedì 6 saranno i giorni del secondo turno, venerdì 7 e sabato 8 quelli del terzo, mentre domenica 9 e lunedì 10 toccherà al quarto turno.

Da martedì 11, invece, il tabellone maschile e quello femminile non andranno più avanti in contemporanea: l’11 sarà il momento dei quarti di finale per le donne, mentre mercoledì 12 toccherà agli uomini. Giovedì 13 sono in programma le semifinali femminili, venerdì 14 quelle maschili.

Gli ultimi atti del torneo, infine, sono previsti sabato 15 alle ore 14 (finale singolare femminile) e domenica 16 allo stesso orario (finale singolare maschile). Quattordici giorni densi di match a Wimbledon, che gli appassionati di tennis potranno vedere in tv e streaming.

Wimbledon 2023: gli appuntamenti

Lunedì 3 e martedì 4 luglio , dalle ore 11:30 sui campi esterni e dalle ore 13 sul campo numero 1 e sul Centre Court: Primo turno – Singolare maschile e femminile;

, dalle ore 11:30 sui campi esterni e dalle ore 13 sul campo numero 1 e sul Centre Court: Primo turno – Singolare maschile e femminile; Mercoledì 5 e giovedì 6 luglio , dalle ore 11:30 sui campi esterni e dalle ore 13 sul campo numero 1 e sul Centre Court: Secondo turno – Singolare maschile e femminile;

, dalle ore 11:30 sui campi esterni e dalle ore 13 sul campo numero 1 e sul Centre Court: Secondo turno – Singolare maschile e femminile; Venerdì 7 e sabato 8 luglio , dalle ore 11:30 sui campi esterni e dalle ore 13 sul campo numero 1 e sul Centre Court: Terzo turno – Singolare maschile e femminile;

, dalle ore 11:30 sui campi esterni e dalle ore 13 sul campo numero 1 e sul Centre Court: Terzo turno – Singolare maschile e femminile; Domenica 9 e lunedì 10 luglio , dalle ore 11:30 sui campi esterni e dalle ore 13 sul campo numero 1 e sul Centre Court: Quarto turno – Singolare maschile e femminile;

, dalle ore 11:30 sui campi esterni e dalle ore 13 sul campo numero 1 e sul Centre Court: Quarto turno – Singolare maschile e femminile; Martedì 11 luglio , dalle ore 11:30 sui campi esterni e dalle ore 13 sul campo numero 1 e sul Centre Court: Quarti di finale – Singolare femminile;

, dalle ore 11:30 sui campi esterni e dalle ore 13 sul campo numero 1 e sul Centre Court: Quarti di finale – Singolare femminile; Mercoledì 12 luglio , dalle ore 11:30 sui campi esterni e dalle ore 13 sul campo numero 1 e sul Centre Court: Quarti di finale – Singolare maschile;

, dalle ore 11:30 sui campi esterni e dalle ore 13 sul campo numero 1 e sul Centre Court: Quarti di finale – Singolare maschile; Giovedì 13 luglio , dalle ore 11:30 sui campi esterni e dalle ore 13 sul campo numero 1 e sul Centre Court: Semifinali – Singolare femminile;

, dalle ore 11:30 sui campi esterni e dalle ore 13 sul campo numero 1 e sul Centre Court: Semifinali – Singolare femminile; Venerdì 14 luglio , dalle ore 11:30 sui campi esterni e dalle ore 13 sul campo numero 1 e sul Centre Court: Semifinali – Singolare maschile;

, dalle ore 11:30 sui campi esterni e dalle ore 13 sul campo numero 1 e sul Centre Court: Semifinali – Singolare maschile; Sabato 15 luglio , ore 14: Finale – Singolare femminile;

, ore 14: Finale – Singolare femminile; Domenica 16 luglio, ore 14: Finale – Singolare maschile.

Wimbledon in streaming e tv: ecco dove vederlo

Gli appassionati di tennis hanno a disposizione diverse possibilità per vedere in diretta il torneo di Wimbledon, sia in live streaming, che in tv, mentre non esistono opzioni che permettano di vederlo in modalità free (cioè gratis).

Per essere sicuri di poter seguire tutti i match dello Slam, basta essere abbonati a un solo servizio di streaming tra Sky Go e NOW, poiché entrambi consentono di seguire integralmente il torneo, al pari di Sky, la soluzione perfetta per coloro che vogliono seguire i match in tv.

Vediamo nel dettaglio, dunque, quali sono le piattaforme che permettono di vedere Wimbledon in streaming.

Prodotto Caratteristiche Qualità A/V Prezzo mensile Sky Caratteristiche: Fino a 4 dispositivi (Sky Go)

Sottotitoli inclusi

Possibilità di download

Prova gratuita 30 giorni Qualità A/V: 4K

FullHD Prezzo mensile: da 24,90€ al mese Vedi l'offerta Recensione NOW Caratteristiche: Fino a 2 dispositivi

Sottotitoli inclusi

Possibilità di download

Prova gratuita 14 giorni Qualità A/V: FullHD Prezzo mensile: da 9,99€ al mese Vedi l'offerta Recensione

NOW

Cominciamo con NOW, la piattaforma di streaming di Sky, che offre l’accesso ai contenuti della pay tv, sia in diretta che on demand. È un servizio disponibile su smart tv, console, pc, tablet e smartphone, che mette a disposizione diversi tipi di abbonamento, a seconda delle esigenze.

Per chi vorrà seguire Wimbledon in streaming, la scelta ricadrà sul “Pass Sport”, al costo di 14,99 € al mese. La soluzione alternativa è rappresentata da un pagamento di 9,99 € al mese, con un vincolo contrattuale di un anno. NOW trasmetterà tutti i match dei Championships, con telecronaca e, in alcuni casi, commento tecnico in italiano.

Pro Trasmissione di tutti i match di Wimbledon

Abbonamento senza vincoli contrattuali Contro Non è possibile utilizzare il servizio allo stesso tempo su due dispositivi

Non è possibile utilizzare funzioni come “Pausa”, “Riprendi” e “Torna indietro”

Sky Go

Sky Go, il servizio di streaming di Sky accessibile agli abbonati da almeno un anno, trasmetterà tutti i match del torneo di Wimbledon. Anche in questo caso sarà presente la telecronaca e, per alcune sfide, anche il commento tecnico in italiano.

Sky Go è scaricabile su pc, tablet e smartphone, non su smart tv. Per utilizzare la piattaforma, gli abbonati Sky che soddisfano le condizioni richieste dovranno soltanto attivare il servizio tramite la sezione Fai da te del sito di Sky.

Pro Trasmissione di tutti i match di Wimbledon

Utilizzo senza costi aggiuntivi per determinati clienti Sky Contro Necessità di un abbonamento attivo a Sky

Mancata disponibilità su smart tv

Sky

Chi preferisce seguire l’intero torneo in televisione potrà vederlo direttamente su Sky. Come NOW e Sky Go, la pay tv rende visibili tutti i match dello Slam. Per godere dello spettacolo del tennis servirà abbonarsi al pacchetto Tv+Sport di Sky, al costo di 30,90€ al mese per i primi 18 mesi.

Grazie alla presenza del satellite i contenuti vengono trasmessi anche nella risoluzione 4K HDR. In alternativa si può scegliere la fibra ottica, che consente di evitare l’utilizzo della parabola sfruttando la propria connessione Internet (da almeno 30 Mega). In questo caso, però, gli incontri sono mandati in onda al massimo in HD.

Dove vedere Wimbledon 2023 gratis

Queste erano le opzioni per guardare il torneo di Wimbledon in streaming e in tv, mentre non sarà possibile vedere i match dei Championships in modalità “free streaming”, e dunque gratis.

Infatti non esistono piattaforme legali che le trasmettono senza alcun costo. Per essere abilitati alla visione su NOW e Sky Go in streaming, o su Sky in tv, è obbligatorio sottoscrivere un abbonamento.

Come vedere Wimbledon 2023 in italiano dall’estero

Nel caso in cui ci trovassimo all’estero e volessimo vedere ugualmente il torneo di Wimbledon avremmo più di qualche problema. Le piattaforme analizzate in precedenza, infatti, non permettono di accedere ai loro contenuti live al di fuori dell’Italia.

Per seguire gli incontri del terzo torneo del Grande Slam in diretta su NOW e Sky Go, dunque, bisognerà usufruire di una VPN. Quest’ultima permetterà agli spettatori di accedere ai server italiani anche all’estero. Grazie all’uso delle VPN, infatti, i server italiani delle piattaforme non possono capire se chi si sta connettendo si trova all’estero e non hanno la facoltà di negargli la visione dell’evento.

Nel nostro Paese le VPN sono legali, mentre in alcuni stati il loro utilizzo è vietato. Esistono diversi servizi VPN, tutti a pagamento, come ad esempio NordVPN, che permette di connettersi a più di 5400 server in 60 Paesi.

Conslusioni

Manca davvero poco all’inizio di Wimbledon. Come sempre sarà un torneo molto combattuto, in grado di unire gli appassionati di tennis di tutto il mondo. C’è grande attesa per capire se Novak Djokovic riuscirà a dare continuità all’eccezionale periodo che sta vivendo o se a trionfare sarà un outsider.

In ogni caso, potrete seguire l’intera manifestazione sportiva optando per una delle soluzioni viste all’interno della nostra guida. Dovrete solamente capire se la vostra preerenza ricadrà su una piattaforma streaming o sulla classica televisione.

Domande frequenti su Wimbledon Chi ha vinto Wimbledon lo scorso anno? Il detentore del torneo singolare maschile di Wimbledon è Novak Djokovic, vincitore delle ultime quattro edizioni dei Championships, dal 2018 al 2022 (esclusa quella del 2020, annullata a causa della pandemia). Lo scorso anno, il serbo ha trionfato in finale battendo Nick Kyrgios con il punteggio di 4-6, 6-3, 6-4, 7-6. Per quanto riguarda il singolare femminile, a vincere il torneo lo scorso anno fu Elena Rybakina, superando Ons Jabeur con il punteggio di 3-6, 6-2, 6-2. Chi ha vinto Wimbledon più volte? Il tennista che ha vinto più volte il torneo di Wimbledon è Roger Federer, ritiratosi lo scorso settembre con all’attivo otto successi nei Championships nell’arco di 15 anni (primo trionfo nel 2003, ultimo nel 2017). A una sola lunghezza di distanza dallo svizzero si attesta Novak Djokovic, che condivide quota sette vittorie con Pete Sampras e William Renshaw. Qual è il tennista più vincente della storia? Il tennista più vincente della storia, per quanto riguarda i tornei singolari del circuito Atp, è Jimmy Connors, con 109 vittorie. Lo statunitense è seguito da Roger Federer a quota 103 e dalla coppia formata da Ivan Lendl e Novak Djokovic con 94 successi. Il serbo guida la classifica dei vincitori del Grande Slam con 23 trionfi, di cui l’ultimo al Roland Garros decisivo per staccare Rafa Nadal. Se si contano, invece, anche i tornei in doppio e doppio misto, il tennista più vincente della storia è John McEnroe con 160 titoli. Chi detiene i diritti televisivi di Wimbledon? A detenere i diritti televisivi di Wimbledon in Italia, ormai da qualche anno e almeno fino al 2026, è Sky, che trasmette in diretta tutti i match dei Championships. Tramite le sue piattaforme, NOW e Sky Go, la pay tv permette la visione del torneo anche in streaming.

