Le Migliori Alternative a Netflix 2024 (Gratis e a Pagamento)

Netflix è la prima piattaforma di streaming che viene in mente quando si pensa a una serie TV o a un film da guardare comodamente dai propri dispositivi. Nel tempo il servizio si è costruito una community mondiale che conta più di 200 milioni di utenti attorno al globo, di cui circa 9 milioni sono soltanto in Italia. Tutto ciò, però, non significa che non ci siano delle alternative a Netflix valide, anzi; sono ormai tantissimi i servizi di streaming disponibili, e i motivi per sceglierne uno piuttosto di un altro sono molteplici.

Come parleremo più nel dettaglio nei prossimi paragrafi, ricorrere a un’alternativa a Netflix può essere necessario per diversi motivi: prezzi più accessibili, funzionalità più utili, qualità di streaming migliore o, più comunemente, un catalogo di contenuti d’intrattenimento differente.

È per queste ragioni che in questo articolo abbiamo fatto una lista dei servizi di streaming più gettonati per chi è alla ricerca di piattaforme come Netflix alternative, ma altrettanto valide e ricche di contenuti interessanti.

Alternative a Netflix (a pagamento)

Partiamo quindi dal consigliarvi delle piattaforme di streaming a pagamento, le quali offrono tutte il proprio catalogo, compreso anche di contenuti esclusivi. Nei paragrafi che seguono andremo a parlare nel dettaglio di:

Disney+

Now TV

Amazon Prime Video

Sky

Vediamo le caratteristiche, i prezzi e il catalogo di ciascuna piattaforma.

1. Disney+

Disney+ 4.7 🎦 Contenuti originali: ✔️ 💻 Possibilità di guardare offline: ✔️ 🗣️ Piano senza pubblicità: Standard e Premium 🎬 Titoli disponibili: +2.500 🎨 Qualità video: 4K UHD 🎵 Qualità audio: Dolby Atmos 📺 Visioni in contemporanea: massimo 4 💰 Prova gratis: ❌

Disney+ è un’ottima piattaforma di streaming, la quale mette a disposizione un catalogo molto vasto e pregno di esclusive. Il servizio offre centinaia e centinaia di ore di intrattenimento sui mondi di Disney, Star Wars, Pixar, Marvel Star Wars, National Geographic e molti altri. Per citarne alcuni, nel catalogo possiamo trovare tutti i vari contenuti (film e serie TV) dell’universo Marvel, un vasto numero di film storici di animazione e non, e diverse decine di pellicole di successo recenti come Luca, Alla ricerca di Dory o Soul. Oltre a ciò, non mancano anche contenuti differenti come documentari e docuserie, cortometraggi, o reality.

Al momento tra i contenuti in arrivo più interessanti troviamo la stagione 3 di Star Wars: The Bad Batch, diversi contenuti appartenenti al mondo Marvel, e la prima serie TV di Pixar intitolata Win or Lose.

Sono presenti 3 tipi di abbonamento per Disney+:

Standard con pubblicità al costo di €5,99 al mese;

al costo di €5,99 al mese; Standard al costo di €8,99 al mese oppure €89,90 all’anno;

al costo di €8,99 al mese oppure €89,90 all’anno; Premium al costo di €11,99 al mese oppure €119,90 all’anno.

Ciascuno di questi abbonamenti offre dei vantaggi diversi. In primis, l’abbonamento Standard con pubblicità permette di accedere al servizio con un prezzo più accessibile, mostrando però, appunto, interruzioni pubblicitarie durante le trasmissioni. Oltre a ciò, permette di usufruire della piattaforma su un massimo di 2 dispositivi differenti allo stesso momento, e offre una qualità video massima di 1080p Full HD.

L’abbonamento Standard, invece, offre tutte le funzionalità di quello precedente (tolte le pubblicità), e in più dà la possibilità di scaricare i contenuti per visualizzarli offline. Il Premium, infine, è quello più vantaggioso: oltre a includere le funzionalità degli abbonamenti appena citati, permette di usare il servizio su un massimo di 4 dispositivi contemporaneamente, offre una qualità streaming massima di 4K UHD e HDR, e supporta il Dolby Atmos.

Pro Prezzi accessibili

Enorme catalogo pieno di esclusive interessanti

Disponibile su diversi tipi di piattaforme Contro Periodo di prova non disponibile

Alcuni contenuti nuovi possono essere sbloccati soltanto pagando una somma aggiuntiva

2. Now TV

NowTV 4.7 🎦 Contenuti originali: ✔️ 💻 Possibilità di guardare offline: ✔️ 🗣️ Piano senza pubblicità: Premium 🎬 Titoli disponibili: +2.200 🎨 Qualità video: HD 🎵 Qualità audio: Dolby Digital 5.1 solo col piano Premium 📺 Visioni in contemporanea: massimo 2 💰 Prova gratis: ❌

Un’altra piattaforma alternativa a Netflix è Now TV, una specie di versione in streaming di Sky (di cui parleremo tra poco). Il servizio mette quindi a disposizione centinaia di contenuti originali Sky, tra film e serie TV come Cucine da incubo o Gomorra, ma anche documentari, sport, e persino contenuti live.

Gli abbonamenti principali offerti dalla piattaforma sono due, che si suddividono in più sottocategorie con offerte e vantaggi a seconda del pacchetto scelto.

Per chi è interessato allo sport ci sono due opzioni:

Pass Sport al costo di €14,99 al mese oppure €119,88 all’anno;

al costo di €14,99 al mese oppure €119,88 all’anno; Pass Sport + Premium al costo di €19,99 al mese oppure €191,88 all’anno.

Il Pass Sport dà accesso alle coppe europee UEFA, Serie A Tim, Serie BKT e Serie C, assieme ad altri sport come la Formula 1, MotoGP, tennis, basket e altro. Abbinato al Premium, l’abbonamento permette la visione in contemporanea con un massimo di 2 dispositivi, rimuove le pubblicità e mette a disposizione il Dolby Digital 5.1.

Per chi invece è interessato all’intrattenimento, le opzioni sono le seguenti:

Pass Entertainment al costo di €8,99 al mese oppure €83,88 all’anno;

al costo di €8,99 al mese oppure €83,88 all’anno; Pass Entertainment + Pass Cinema al costo di €11,99 al mese oppure €119,88 all’anno;

al costo di €11,99 al mese oppure €119,88 all’anno; Pass Entertainment + Pass Cinema + Premium al costo di €14,99 al mese oppure €143,88 all’anno.

Il Pass Entertainment dà accesso a tutto il catalogo di serie TV del servizio, mentre il Pass Cinema, acquistabile soltanto in abbinamento al primo, dà accesso anche a tutti i film. Il Premium, infine, aggiunge la possibilità di sfruttare Now TV su 2 dispositivi diversi nel contempo, rimuove le pubblicità e permette di usare il Dolby Digital 5.1.

Pro Catalogo molto variegato

Contenuti live

Diversi abbonamenti a prezzi accessibili Contro Periodo di prova non disponibile

L'app per dispositivi mobili presenta diversi problemi

3. Amazon Prime Video

Amazon Prime Video 4.7 🎦 Contenuti originali: ✔️ 💻 Possibilità di guardare offline: ✔️ 🗣️ Piano senza pubblicità: Premium (a breve in Italia) 🎬 Titoli disponibili: +5.000 🎨 Qualità video: 4K Ultra HD 🎵 Qualità audio: Dolby Atmos 📺 Visioni in contemporanea: massimo 3 💰 Prova gratis: ✔️

La prossima piattaforma streaming di questa lista è Amazon Prime Video, inclusa nel servizio di Amazon Prime. La piattaforma include centinaia di contenuti originali interessanti e di successo: per menzionare alcuni dei più famosi, abbiamo The Boys, LOL – Chi ride è fuori, Hazbin Hotel e molti altri. Anche le novità in arrivo si prospettano interessanti: alcune di queste sono la stagione 4 di The Boys, Fallout e Invincible.

Per quanto riguarda la varietà di contenuti, invece, anche qui Prime Video non delude. Tra film e serie TV di qualsiasi genere sia animati che non, contenuti per bambini, documentari e concerti, il servizio è adatto per qualsiasi utente, poiché sarà facile trovare pane per i suoi denti e nel frattempo scoprire anche qualcosa di nuovo.

L’abbonamento ad Amazon Prime è disponibile come formula mensile (€4,99 al mese) oppure annuale (€49,90 all’anno), ed entrambi offrono gli stessi vantaggi, ossia l’accesso ai vari di servizi di Amazon tra cui non solo Prime Video, bensì anche Amazon Music, Prime Reading, Prime Gaming e molto altro. Per quanto riguarda Prime Video, l’abbonamento darà subito accesso a tutti i suoi contenuti, eccezion fatta per alcuni di questi che possono essere sbloccati soltanto noleggiandoli o acquistandoli a parte. Inoltre, il servizio può essere utilizzato su un massimo di 3 dispositivi diversi contemporaneamente.

Pro Un singolo abbonamento per accedere a (quasi) tutto

Ottimi prezzi

Grande varietà di contenuti

Periodo di prova di 30 giorni Contro Alcuni contenuti sono accessibili solo con un acquisto aggiuntivo

Interfaccia migliorabile

4. Sky

Sky 4.7 🎦 Contenuti originali: ✔️ 💻 Possibilità di guardare offline: On Demand 🗣️ Piano senza pubblicità: ✔️ 🎬 Titoli disponibili: +2.000 🎨 Qualità video: 4K HDR 🎵 Qualità audio: Dolby Digital Plus 📺 Visioni in contemporanea: massimo 2 💰 Prova gratis: ❌

Infine abbiamo Sky, un servizio pensato in primo luogo per la TV, ma usufruibile anche su altri dispositivi. Il catalogo è pressoché lo stesso di Now TV, con la differenza maggiore che sta nel fatto che quest’ultimo funziona soltanto via internet, mentre Sky ha bisogno di una connessione via parabola satellitare. Considerando che nasce come un servizio per le TV, però, offre il vantaggio di poter mettere in pausa i propri programmi, di registrarli per vederli in un secondo momento, e di scaricarli, quasi come un normale servizio di streaming.

Gli abbonamenti disponibili per Sky sono i seguenti (e a ognuno di questi vanno aggiunti €19 una tantum per l’acquisto del decoder):

Sky TV e Netflix al costo di €30 al mese;

al costo di €30 al mese; Sky TV e Netflix + Sky Cinema al costo di €44 al mese;

al costo di €44 al mese; Sky TV e Netflix + Sky Sport al costo di €50 al mese;

al costo di €50 al mese; Sky TV e Sky Calcio al costo di €14,90 al mese.

Ciascun pacchetto mette a disposizione contenuti differenti: Sky TV offre l’accesso ai vari contenuti d’intrattenimento, mentre Netflix viene incluso nell’abbonamento (ove presente) con il pacchetto Base. Sky Cinema, invece, include tutti i contenuti cinematografici originali di Sky e quelli di Paramount. Per quanto riguarda Sky Sport, infine, è inclusa tutta la Formula 1 e la MotoGP in diretta esclusiva, coppe europee, tennis, basket e molti altri sport, mentre Sky Calcio include 3 partite su 10 a turno della Serie A TIM, tutte le partite della Serie BKT e quelle della Serie C.

Pro Ottima interfaccia e facile da usare

Programmi originali di qualità

Servizio on-demand Contro Prezzi proibitivi

Abbonamenti non gestiti in modo ottimale

Poca varietà nei singoli pacchetti

Alternative a Netflix gratis

Nel caso in cui invece si fosse alla ricerca di un’alternativa Netflix gratis, allora anche in questo caso ci sono diverse opzioni da considerare. Nei prossimi capitoli andremo a parlare più nel dettaglio delle piattaforme che seguono:

RaiPlay

Mediaset Play

Rakuten TV

Pluto TV

VVVVID

CrunchyRoll

1. RaiPlay

Questa piattaforma di streaming mette a disposizione gratuitamente tutte le trasmissioni Rai sul proprio portale e sull’app per dispositivi Android e iOS. È possibile vedere in streaming tutti i programmi senza alcun tipo di limite, e tra questi sono inclusi anche tutti i contenuti esclusivi, tra cui ad esempio Sanremo e Mare Fuori.

Il servizio è disponibile sia come sito web, e sia come app su dispositivi Android e iOS, e i tipi di contenuti spaziano tra il semplice intrattenimento con film e serie TV, lo sport, la musica e il teatro.

Pro Disponibile su diversi dispositivi

Centinaia e centinaia di contenuti originali

Possibilità di guardare contenuti in diretta Contro Presenza di pubblicità

Interfaccia migliorabile

2. Mediaset Play

Un’altra alternativa gratuita a Netflix è l’offerta di Mediaset, ossia Mediaset Infinity (prima conosciuta come Mediaset Play). Il servizio è disponibile gratuitamente e offre l’accesso a una gamma limitata dei contenuti presenti nella piattaforma, tra le quali sono anche presenti diverse esclusive come il Grande Fratello.

Il tipo di contenuti è piuttosto vasto: include film e serie TV, animazioni, news, sport, documentari e molto altro. È inoltre possibile usare il servizio anche tramite la comoda app per smartphone, oltre che alla sua versione web.

Nonostante il servizio possa essere utilizzato gratis, è anche possibile sottoscrivere un abbonamento al costo di €7,99 al mese, €39 ogni 6 mesi, oppure €69 all’anno. La sottoscrizione a Infinity+ comprende l’accesso a tutti i contenuti della piattaforma, la possibilità di guardare le dirette TV dall’inizio, e altre funzionalità atte a migliorare l’esperienza di utilizzo.

Pro Buona quantità di programmi disponibili nella versione gratuita

Possibilità di guardare contenuti in diretta

Grande varietà di contenuti esclusivi Contro Presenza di pubblicità

Funzionalità estremamente limitate nella versione gratuita

3. Rakuten TV

Tra le prossime alternative gratis a Netflix abbiamo poi Rakuten TV, un altro servizio a costo zero per chi vuole intrattenersi con film, serie TV e altri contenuti di questo tipo. Non ci sono particolari contenuti esclusivi da segnalare, ma la piattaforma offre comunque un’ampia selezione di programmi interessanti di pressoché qualsiasi genere.

Questa piattaforma di streaming non presenta la possibilità di acquistare un abbonamento; è però possibile noleggiare o acquistare i contenuti non disponibili gratuitamente, spendendo quindi soltanto per i contenuti singoli ai quali si è interessati. È inoltre usufruibile non solo tramite la versione web, bensì anche con l’app per dispositivi Android e iOS, su Smart TV e su console di gioco.

Pro Sezione dedicata a tutti i contenuti gratuiti

Grande assortimento di contenuti

Offerte e promozioni frequenti Contro Presenza di pubblicità

Non ci sono contenuti esclusivi

4. Pluto TV

Proseguiamo in questa lista di alternative a Netflix gratis con la prossima opzione, ossia Pluto TV. Si tratta di una piattaforma di streaming del tutto gratuita che vanta centinaia di contenuti disponibili per chiunque, senza alcun tipo di commissione. Il servizio mette a disposizione sia una sezione di programmi on-demand che una dedicata ai propri canali TV, attraverso i quali è possibile vedere contenuti provenienti da diverse reti televisive, come MTV, Nickelodeon, Comedy Central e molti altri.

Sono anche presenti alcuni contenuti esclusivi, tra cui ad esempio serie web e interviste, ma anche trasmissioni live esclusive per concerti, festival, competizioni sportive e altri eventi di questo tipo. È possibile accedere a tutti questi contenuti sia tramite la versione web del servizio, e sia tramite l’app per Android, iOS e Smart TV.

Pro Grande varietà di contenuti originali

Disponibilità di numerosissimi canali differenti

Si può usare senza creare un account Contro Presenza di pubblicità

Interfaccia confusionaria

5. VVVVID

Ci sono anche servizi di streaming gratuiti concentrati soprattutto sugli anime, e tra i più gettonati abbiamo VVVVID e Crunchyroll.

Nel caso di VVVID, si tratta di una piattaforma gratuita che offre diverse serie e film animati, anche in simulcast. Non è munito di molte esclusive sotto questo punto di vista, ma è fornito di un grande numero di produzioni interessanti. È inoltre dotato anche di contenuti non animati, tra cui film, serie TV e live action.

Il servizio è disponibile sia su PC tramite la sua versione web, e sia come app per dispositivi Android e iOS.

Pro Ampia gamma di contenuti

Pochi contenuti originali, ma interessanti Contro Pubblicità invadenti

Interfaccia scomoda e spesso problematica

6. Crunchyroll

Crunchyroll, invece, è una piattaforma del tutto concentrata sul mondo degli anime. Offre centinaia di opere interessanti, di cui alcune sono disponibili esclusivamente su questa piattaforma. Per citarne alcuni, abbiamo ad esempio l’Attacco dei Giganti, Frieren, Jujutsu Kaisen e Chainsaw Man. Oltre a ciò, è anche disponibile un piccolo numero di giochi originali.

La versione gratuita del servizio permette di accedere a grande parte del catalogo, ma con pubblicità in mezzo agli episodi. Riguardo questi ultimi, inoltre, gli episodi possono essere visualizzati soltanto una volta a settimana. Per quanto riguarda la fruibilità del servizio, invece, questo è disponibile solo su browser e come app su dispositivi Android e iOS.

La versione a pagamento della piattaforma, invece, offre diversi tipi di abbonamento. Il pacchetto Fan, al costo di €4,99 al mese, rimuove tutte le pubblicità, conferisce l’accesso a tutto il catalogo e permette la visione dei programmi in simulcast. Il pacchetto Mega Fan, invece, al costo di €6,49 al mese oppure €64,99 all’anno, oltre alle funzionalità di quello precedente permette anche di usare il servizio su un massimo di 4 dispositivi contemporaneamente, vedere gli episodi offline e di accedere a un catalogo di giochi esclusivi di Crunchyroll. Ognuno dei piani è inoltre dotato di un periodo di prova di 14 giorni.

Pro Varietà di contenuti ineguagliabile

Presenza di commenti sotto gli episodi per interagire con la community

Ottima qualità streaming Contro Pubblicità invadenti

Sito e app spesso non funzionano a dovere

Sbloccare i cataloghi Netflix esteri con una VPN

Se il problema che si aveva con Netflix riguardava l’impossibilità di accedere a nuovi contenuti, allora in tal caso c’è una soluzione per la quale non è necessario cambiare piattaforma. Basta, infatti, utilizzare un servizio di VPN, grazie al quale è possibile camuffare il proprio indirizzo IP e far credere ai server che ci stiamo connettendo da un Paese piuttosto che un altro.

Il funzionamento è piuttosto semplice: basta scegliere una VPN e selezionare un Paese differente dal proprio (ad esempio gli Stati Uniti), e dopodiché fare l’accesso a Netflix. In questo modo il catalogo verrà aggiornato, e anziché vedere i soliti programmi di sempre, sarà possibile visualizzare quelli appartenenti al Paese scelto, e cominciare subito a vederli.

È importante però affidarsi a una buona VPN, così da non avere problemi di alcun tipo. Facendo utilizzo di questo tipo di servizi, infatti, è importante selezionarne uno che sia abbastanza veloce da non interferire con lo streaming, altrimenti la propria esperienza potrebbe risentirne.

Ci sono diversi servizi di VPN validi disponibili sul mercato, ognuno con caratteristiche differenti. Quelli che consigliamo personalmente sono NordVPN, Surfshark VPN e AtlasVPN, poiché sono al momento tra le migliori in circolazione. Lasciamo comunque qui di seguito la nostra guida alle migliori VPN, nel caso in cui quelle appena menzionate non siano adatte alle esigenze di chi ne sta cercando una.

Piattaforme streaming estere

In alternativa, se le piattaforme streaming disponibili in Italia non sono abbastanza soddisfacenti, si può sempre ricorrere a quelle estere. Se queste non sono disponibili nel proprio Paese, anche in questo caso basta fare utilizzo di una VPN e localizzarsi in una zona dove il servizio in questione è disponibile. Nei prossimi paragrafi vi parleremo più nel dettaglio di alcune delle opzioni più interessanti, ossia Peacock e Hulu.

Peacock

Questa piattaforma americana ospita numerosi programmi gettonati, che spaziano tra film, serie TV, contenuti per bambini, notizie e sport, e non mancano diverse opere originali. Il servizio è disponibile sia su browser che tramite app per dispositivi Android e iOS, ed è accessibile con due piani differenti di abbonamento:

Peacock Premium al costo di $5,99 al mese oppure $59,99 all’anno;

al costo di $5,99 al mese oppure $59,99 all’anno; Peacock Premium Plus al costo di $11,99 al mese oppure $119,99 all’anno.

Peacock Premium dà accesso a tutti i contenuti del servizio e alle funzionalità base, mentre Peacock Premium Plus rimuove tutte le pubblicità e offre la possibilità di scaricare gli episodi.

Per sbloccare Peacock, quindi, ci sarà bisogno di utilizzare una VPN per lo streaming. Dopo averla scaricata e installata sul proprio dispositivo, sarà necessario impostare la localizzazione del proprio indirizzo IP negli Stati Uniti (l’unico luogo in cui il servizio è attivo), e dopodiché aprire il servizio di streaming sul web o sullo smartphone. Il sito diventerà subito disponibile, e si potrà subito creare un account per poi cominciare a utilizzare la piattaforma.

Hulu

Un’altra ottima piattaforma di streaming estera è Hulu, la quale mette a disposizione diverse centinaia di contenuti (anche originali) come serie TV, film, documentari e molto altro. Il servizio si può usare su browser, su dispositivi mobili Android e iOS, TV Smart e console da gioco, rendendolo molto facilmente accessibile.

Ci sono diversi tipi di abbonamenti, combinati anche con Disney+ e altri servizi di questo tipo, ma quello principale costa $7,99 al mese e offre l’accesso a tutto il catalogo, offre la possibilità di creare fino a un massimo di 6 profili utente e può essere utilizzato su 2 dispositivi nello stesso momento. In alternativa, c’è la versione a $17,99 al mese che, oltre a tutte le funzionalità appena menzionate, rimuove anche tutte le pubblicità e permette di scaricare gli episodi.

Anche in questo caso è necessario ricorrere a una VPN per usufruire di Hulu. Si dovrà quindi aprire la VPN che si è scelta, e dopodiché impostare la localizzazione del proprio indirizzo IP negli Stati Uniti, ossia l’unico Paese in cui la piattaforma è attualmente disponibile. Fatto ciò, basterà andare su Hulu tramite la versione web o l’app e creare il proprio account e accedere a tutti i contenuti.

I codici Netflix

Un altro metodo per sbloccare contenuti aggiuntivi su Netflix è fare ricorso ai codici. Questi non sono nient’altro che delle sequenze numeriche da aggiungere nella barra di ricerca su una determinata pagina di Netflix, e a seconda del codice che si utilizza dovrebbero venir sbloccate delle categorie prestabilite che non sottostanno all’algoritmo dell’utente, e che quindi non mostreranno soltanto contenuti che potrebbero piacere, filtrando quindi tutto il resto.

Ad esempio, ci sono codici che mostrano le uscite più recenti, oppure film di un minutaggio specifico, o ancora altri che suddividono i vari contenuti in diversi sottogeneri. Sfruttando questo metodo alternativo per suddividere i programmi presenti su Netflix, è appunto possibile visualizzare l’intero catalogo senza che questo sia influenzato da ciò che l’utente ha visto in precedenza.

Usarli è piuttosto semplice: per prima cosa è necessario aprire il proprio browser e digitare “netflix.com/browse/genre/1234”. La parte “1234” sarà quella che dovrà essere modificata con un codice a totale discrezione dell’utente; ad esempio, per visualizzare contenuti riguardanti gli sport, il codice è “4370”, quindi il link da digitare sarà “netflix.com/browse/genre/4370”. In questo modo si potrà subito vedere il nome della categoria in alto a sinistra, e tutti i contenuti mostrati saranno inerenti a essa.

I codici sono condivisi dagli utenti man mano che vengono scoperti e non da Netflix stessa, per cui non esiste una vera e propria lista ufficiale che li racchiude tutti. Il nostro consiglio, quindi, è quello di spulciare il web alla ricerca delle categorie alle quali si è più interessati, e dopodiché seguire le istruzioni che abbiamo fornito poco più sopra.

Conclusione

Traendo le conclusioni, di alternative a Netflix ce ne sono a bizzeffe, e ognuna di esse è valida a modo suo. Non mancano poi anche diverse alternative gratis per chi vuole risparmiare, e anche in questo caso è possibile trovare opzioni interessanti e degne di essere provate. Prima di provare piattaforme streaming come Netflix alternative, però, se il problema è soltanto una mancanza di nuovi contenuti, si può comunque ricorrere ad altri metodi per risolverlo, come ad esempio l’utilizzo di una VPN o dei codici, altrimenti si può valutare l’idea di sfruttare servizi di streaming esteri.

Domande frequenti sulle migliori alternative a Netflix Qual è la migliore piattaforma per vedere film? Non ce n’è esattamente una che è migliore di altre, poiché si tratta di un giudizio molto soggettivo, dato che ogni piattaforma offre contenuti diversi. Tra le migliori, però, troviamo sicuramente Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ e Now TV. Quali sono le piattaforme streaming gratis? Quelle che abbiamo voluto menzionare in questa guida, poiché ritenute da noi alcune delle più valide, sono RaiPlay, Mediaset Infinity, Rakuten TV, Pluto TV, VVVVID e Crunchyroll. Quali sono le migliori pay TV? Anche in questo caso ci sentiamo di consigliare piattaforme come Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ e Now TV. Quale piattaforma streaming ha più abbonati? Ad oggi, la piattaforma streaming con più abbonati è Netflix, con circa 9 milioni di utenti soltanto in Italia, e circa 250 milioni in tutto il mondo.