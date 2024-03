Come vedere Canale 5 in diretta streaming dall'estero

Francesca Malacario Pubblicato il 28 mar 2024

Moltissimi contenuti che si trovano su internet, purtroppo, non sono disponibili in tutte le parti del mondo. Alcuni di questi, infatti, vengono resi disponibili soltanto in determinati Paesi e, provando ad accedervi altrove, non saranno accessibili. Un esempio riguarda i programmi della Mediaset, come Canale 5, i quali sono sì disponibili online per lo streaming, ma se ne può usufruire soltanto se ci si trova in Italia. Ciò significa che, di norma, se si volesse vedere Canale 5 in streaming dall’estero, questo non sarebbe possibile.

Ebbene, per aggirare questa limitazione basta utilizzare una VPN, ossia un servizio che permette di creare una connessione virtuale, senza sacrificare la propria privacy, e accedendo a contenuti che non sono disponibili nel proprio Paese. Ciò significa che questo tipo di servizio può essere usato anche per guardare Canale 5 in diretta streaming, per dirne una. Nei prossimi paragrafi, quindi, andremo a spiegare come funziona una VPN e quali sono le migliori alle quali affidarsi per questo specifico scopo.

Le migliori offerte VPN per lo streaming (marzo 2024):

Si può vedere Canale 5 in diretta streaming dall’estero?

Tutti i contenuti di Mediaset, tra cui anche le trasmissioni di Canale 5, si possono guardare su Mediaset Infinity, accessibile sia tramite browser che tramite app. Questo servizio, però, è disponibile soltanto per quegli utenti che dispongono di un IP italiano. Di norma, quindi, non è possibile vedere Canale 5 in streaming dall’estero senza VPN, uno strumento che può aggirare questo limite in pochi semplici passaggi.

Migliori VPN per guardare Canale 5 dall’estero

Il modo in cui funziona una VPN è piuttosto semplice: dopo averla installata sul proprio dispositivo (che sia un PC o un telefono), basterà avviare il servizio e scegliere un server tra quelli messi a disposizione, i quali variano da provider a provider. In questo caso, per accedere a Canale 5 dall’estero, tutto ciò che si dovrà fare sarà selezionare un server italiano e connettervisi. In pochi secondi il proprio IP verrà mostrato italiano ai siti che si visiteranno.

A questo punto non resta altro che aprire Mediaset Infinity, e tutti i contenuti saranno disponibili come se ci si trovasse a tutti gli effetti in Italia.

Nei prossimi capitoli andremo ad approfondire le nostre migliori scelte tra le VPN per poter guardare Canale 5 in streaming fuori dall’Italia. In particolare parleremo di quelle che seguono:

NordVPN

Surfshark

PrivateVPN

CyberGhost

ExpressVPN

Per ciascuno di questi provider vedremo le performance di velocità, i dettagli sull’ubicazione dei server e una panoramica dei prezzi.

NordVPN

NordVPN 4.7 Recensione 🇮🇹 Server in Italia: 60+ server a Roma e Milano 🌍 Server: 6200+ server in 104 paesi 📱 Massimo dispositivi: 10 📍 IP dedicato: ✔ 🆓 Versione Free: Garanzia rimborso di 30 giorni 💻 Compatibilità: Windows, macOS, Android, iOS 🔐 Sicurezza: IKEv2/IPsec, OpenVPN, NordLynx 👨‍💻 Assistenza 24/7: ✔ 🏢 Sede legale: Panama 🔥 Offerte attive: SCONTO fino al 63% PROVALA SUBITO

Nella scelta di una VPN per guardare contenuti in streaming, è importante dare priorità a quei servizi che possono garantire una velocità abbastanza elevata da poter visionare i propri programmi preferiti senza interruzioni dovute a una connessione lenta o instabile. Da questo punto di vista NordVPN è una garanzia: grazie all’alta velocità e ai diversi server italiani disponibili, questo servizio è una delle migliori opzioni per questo scopo, e senza dubbi una delle scelte preferibili per quanto riguarda la qualità.

I prezzi di questo provider variano in base al pacchetto scelto: ci sono quattro diversi pacchetti, e possono essere acquistati in formula mensile, annuale o biennale. I piani più vantaggiosi sono questi ultimi: quello Standard ha un costo di 81,36€ ogni due anni (cioè 3,39€ al mese), mentre il più completo, il piano Ultra, ha un costo di 167,66€ ogni due anni (ossia 6,99€ al mese). Offre, inoltre, una garanzia di rimborso di 30 giorni, così da poter testare il servizio a dovere.

Velocità di streaming

NordVPN si piazza tra le VPN più veloci sul mercato. Dai vari test che si trovano online, infatti, possiamo vedere che su server italiani la velocità di download supera tranquillamente i 200 Mbps.

Alcune delle altre piattaforme di streaming che diventano accessibili grazie a NordVPN, oltre a Canale 5, sono Netflix, Prime Video, Disney+, DAZN, Crunchyroll, Sky Go, YouTube e molte altre.

Server e posizioni in Italia

In Italia, NordVPN al momento conta 104 server, a scelta tra le località Roma e Milano.

Surfshark

Surfshark VPN 4.5 Recensione 🇮🇹 Posizioni server in Italia: Roma e Milano 🌍 Server: 3200+ in 100 paesi 📱 Massimo dispositivi: illimitati 🆓 Versione Free: Garanzia rimborso di 30 giorni 💻 Compatibilità: Windows, macOS, Android, iOS 🔐 Sicurezza: OpenVPN, IKEv2, Shadowsocks, Wireguard e L2TP 👨‍💻 Assistenza 24/7: ✔ 🏢 Sede legale: Isole Vergini britanniche 🔥 Offerte attive: SCONTO fino all’82% + 4 mesi gratis 🔥 PROVALA SUBITO

Anche Surfshark si piazza tra le migliori VPN sul mercato, grazie all’elevata quantità di server disponibili, alla velocità e ai prezzi vantaggiosi. Il servizio offre tre diversi piani, i quali possono essere scelti in formula mensile, annuale oppure biennale. Questi ultimi sono i più vantaggiosi, con il piano Starter che ha un costo di 59,76€ ogni due anni (ossia 2,49€ al mese), e il piano più alto, One+, che ha un costo di 119,28€ ogni due anni (o 4,97€ al mese). Tutti i piani disponibili, inoltre, possono essere testati con la garanzia soddisfatti o rimborsati di 30 giorni.

Velocità di streaming

Anche in questo caso ci troviamo davanti a un’ottima opzione per lo streaming. Tra i vari test che si possono trovare online, è possibile vedere che per i server italiani la velocità di download si aggira attorno ai 220 Mbps.

Server e posizioni in Italia

Surfshark possiede diverse decine di server in Italia, divisi tra Milano e Roma. Con questi è possibile sbloccare e utilizzare anche altri servizi di streaming, tra cui Netflix, Prime Video, Disney+, Sky Go, Crunchyroll, YouTube e DAZN.

CyberGhost

CyberGhost 4.4 Recensione 🇮🇹 Server in Italia: 333 server a Roma e Milano 🌍 Server: 10.000+ in 100 paesi 📱 Massimo dispositivi: 7 🆓 Versione Free: Garanzia rimborso di 45 giorni 💻 Compatibilità: Windows, macOS, Android, iOS 🔐 Sicurezza: OpenVPN, IKEv2, WireGuard® 👨‍💻 Assistenza 24/7: ✔ 🏢 Sede legale: Romania 🔥 Offerte attive: SCONTO fino all’82% + 2 mesi gratis PROVALA SUBITO

Questa VPN offre un grande quantitativo di server italiani, il che rende molto più difficile avere problemi di velocità, poiché gli utenti sono ben smistati tra un server e l’altro. I prezzi si aggirano tra gli 11,99€ al mese (con garanzia soddisfatto o rimborsato di 14 giorni), i 41,94€ ogni sei mesi, e i 56,94€ ogni due anni. Queste ultime hanno una garanzia soddisfatto o rimborsato di 45 giorni.

Velocità di streaming

La velocità di download media per i server italiani si aggira attorno ai 50 Mbps, un valore che può bastare se si utilizza il servizio soltanto per lo streaming.

Tra gli altri siti che vengono sbloccati da questo provider abbiamo anche Netflix, Prime Video, YouTube, Disney+ e molti altri.

Server e posizioni in Italia

CyberGhost offre ben oltre 300 server soltanto per l’Italia, i quali sono divisi tra Roma e Milano.

PrivateVPN

PrivateVPN 4.4 Recensione 🇮🇹 Posizioni server in Italia: Milano 🌍 Server: 200+ in 100 paesi 📱 Massimo dispositivi: 10 🆓 Versione Free: Garanzia rimborso di 30 giorni 💻 Compatibilità: Windows, macOS, Android, iOS, Linux, Kodi, Router 🔐 Sicurezza: AES a 256 bit chiave DH a 2048 bit 👨‍💻 Assistenza 24/7: ✔ 🏢 Sede legale: Svezia 🔥 Offerte attive: SCONTO fino all’85% PROVALA SUBITO

Un’altra valida opzione è PrivateVPN, la quale vanta prezzi piuttosto economici, riuscendo però a offrire la qualità necessaria per potersi godere i propri programmi in streaming senza problemi. I prezzi vanno da 10,39€ al mese, a 18,59€ ogni tre mesi, fino alla vantaggiosa offerta di 75€ ogni 3 anni (cioè 2,08€ al mese), ed è possibile usufruire della garanzia soddisfatti o rimborsati per 30 giorni.

Velocità di streaming

PrivateVPN può essere usato per lo streaming senza problemi: dai test online, si può vedere che la velocità di download per i server italiani si aggira intorno ai 90 Mbps, più che sufficienti per poter visualizzare contenuti online senza intoppi.

Ovviamente Canale 5 su Mediaset Infinity non è l’unico sito che viene sbloccato. Il servizio, infatti, può essere usato anche per visualizzare altri siti di streaming come Netflix, Prime Video, YouTube o Disney+.

Server e posizioni in Italia

Attualmente PrivateVPN conta soltanto un server in Italia, situato a Milano. Nonostante ciò, riesce comunque a garantire una buona stabilità e velocità, e a gestire bene il flusso di utenti che si connettono.

ExpressVPN

ExpressVPN 4.4 Recensione 🇮🇹 Posizioni server in Italia: Napoli, Cosenza e Milano 🌍 Server: 5900 server in 105 paesi 📱 Massimo dispositivi: 8 🆓 Versione Free: Garanzia rimborso di 30 giorni 💻 Compatibilità: Windows, macOS, Android, iOS, Linux 🔐 Sicurezza: IKEv2, OpenVPN 👨‍💻 Assistenza 24/7: ✔ 🏢 Sede legale: Isole Vergini Britanniche 🔥 Offerte attive: SCONTO fino al 49% + 3 mesi GRATIS PROVALA SUBITO

ExpressVPN mette a disposizione pochi server, ma veloci abbastanza da poterli usare per lo streaming. Il suo prezzo dipende dal pacchetto scelto, e parte da 12,29€ al mese fino ad arrivare a 94,82€ all’anno, con garanzia soddisfatti o rimborsati.

Velocità di streaming

I vari test online dimostrano che la velocità di download dei server italiani si aggira attorno agli 80 Mbps, più che buona per poter guardare contenuti in streaming.

Oltre a Canale 5, è possibile accedere anche ad altri siti, come Netflix, Prime Video, Disney+, YouTube eccetera.

Server e posizioni in Italia

A differenza degli altri provider citati, ExpressVPN in Italia conta 3 server divisi tra Milano, Napoli e Cosenza.

Come installare una VPN per lo streaming di Canale 5

Il procedimento per installare una VPN sul proprio dispositivo è semplice e veloce, e non richiederà più di una manciata di minuti.

Download e installazione

Per prima cosa, è necessario recarsi sul sito del provider scelto e acquistare un abbonamento. Dopo aver terminato la transazione, dovrebbero comparire sullo schermo le istruzioni per poter scaricare e installare la VPN, e sarà necessario seguire quelle adatte per il proprio dispositivo. Dopo aver scaricato il file d’installazione, bisognerà aprirlo per iniziare la procedura.

A installazione terminata, la VPN sarà pronta per l’utilizzo. A quel punto basterà avviare il programma per cominciare a usarlo.

Scelta del server

Dopo aver avviato la VPN, sarà necessario scegliere un server. In questo caso, per poter guardare Canale 5 in streaming dall’estero, si dovrà scegliere un server italiano. Occorre quindi aprire la lista dei server e poi scorrere finché non si trova quello italiano. A questo punto, basta cliccarci su e poi dare conferma per avviare la connessione. Dopo aver fatto ciò, nel giro di qualche istante il proprio IP verrà cambiato con uno italiano, e quindi Canale 5 sarà visibile senza problemi.

Avvio dello streaming di Canale 5

Tutto ciò che resta da fare poter visualizzare Canale 5, a questo punto, è aprire il sito. Occorre connettersi al sito ufficiale di Mediaset Infinity e aprire Canale 5, e questo sarà subito visibile (anche senza dover creare un account), poiché il proprio indirizzo IP è stato camuffato per sembrare italiano.

Si può vedere Canale 5 in streaming dall’estero gratis?

Se si volesse guardare online Canale 5 dall’estero, in live e gratis, è possibile ricorrere a metodi alternativi a quelli a pagamento, compromettendo però qualità e velocità di streaming. Si può, infatti, provare ad affidarsi a VPN gratuite oppure a siti di terze parti.

VPN gratuite

Alcune VPN gratuite che possono essere usate per lo streaming sono TunnelBear oppure Avira VPN. Sono perfettamente funzionanti, ma essendo a costo zero hanno molti limiti che non le rendono adatte a questo scopo, come ad esempio la velocità di download molto bassa rispetto ad altre opzioni a pagamento.

Canale 5 streaming estero senza VPN

In alternativa alle VPN ci sono anche siti non ufficiali che ricaricano le trasmissioni di Canale 5, i quali sono visibili anche al di fuori dell’Italia. C’è da tener conto, però, del fatto che spesso questi vengono chiusi per motivi di copyright, e anche che potrebbero essere potenzialmente rischiosi per la propria privacy.

I programmi più popolari di Canale 5

Canale 5 ospita diversi programmi originali e interessanti. Tra questi abbiamo:

Grande Fratello

Striscia la Notizia

Uomini e Donne

Avanti un altro

Forum

Pomeriggio 5

Tg5

Conclusioni

Sono diverse le VPN che si possono sfruttare per guardare Canale 5 dall’estero, ed è possibile farlo senza che lo streaming sia lento o instabile, e senza quindi perdere qualità. È necessario acquistare un abbonamento a una VPN e usarla per connettersi a un server italiano, ed ecco che Canale 5 sarà visibile proprio come se fossimo in Italia, anche dall’estero.

Ci sono anche modi gratuiti per vedere Canale 5 live online in streaming all’estero, ma si tratta di metodi che non risultano molto vantaggiosi, e ai quali consigliamo di ricorrere soltanto in condizioni estreme, per non compromettere la propria esperienza durante la visione.

Domande frequenti su Canale 5 in diretta streaming dall'estero Come vedere Canale 5 in streaming gratis? In Italia Canale 5 è accessibile gratuitamente tramite Mediaset Infinity, mentre per potervi accedere dall’estero senza spese, è necessaria una VPN gratis con server situati in Italia, oppure accedere a siti di terzi che ricaricano le trasmissioni del canale. Come faccio a vedere Canale 5 sul telefono? È necessario scaricare l’app gratuita Mediaset Infinity e selezionare Canale 5 tra i vari canali presenti. È legale usare una VPN per guardare Canale 5 all'estero? No, poiché l’utilizzo di una VPN per accedere ai canali della Mediaset va contro i Termini e Condizioni della piattaforma di streaming. I contenuti di questo articolo non sono mirati a supportare l’utilizzo delle VPN per questo scopo, e hanno meramente scopo illustrativo. Come guardare il Grande Fratello all'estero? È necessario usare una VPN, connettersi a un server italiano e recarsi su Mediaset Infinity, e cercare il Grande Fratello tra i programmi di Canale 5.