Come vedere le Finals NBA in diretta TV e streaming

Sarà Denver contro Miami, Nuggets contro Heat. Le franchigie guidate da Michael Malone ed Erik Spoelstra si sfideranno nelle Finals che determineranno i campioni 2023 della NBA. Una serie inattesa, tra due squadre non date tra le favorite prima dell’inizio della stagione, che hanno, però, superato la concorrenza, vincendo la propria Conference e arrivando all’appuntamento finale.

Denver cerca il primo titolo NBA, dopo aver trionfato per la prima volta in Western Conference proprio in questa stagione. Diverso il palmares di Miami, che vanta tre titoli NBA, l’ultimo conquistato esattamente dieci anni fa. Nel 2013 gli Heat trionfarono nel segno dei cosiddetti “big three”: LeBron James, Dwyane Wade e Chris Bosh.

Le Finals (almeno quattro partite, fino a un massimo di sette) sono degli appuntamenti da non perdere per i fan del basket statunitense, che avranno più di una possibilità per vedere la NBA in streaming o in tv.

Finals NBA: il cammino delle due protagoniste

Ma qual è stato il percorso dei Nuggets e degli Heat fino all’ultimo appuntamento della stagione NBA? Denver è arrivata ai playoff da testa di serie numero uno, chiudendo la stagione regolare al primo posto della Western Conference. Nel primo turno, la squadra di Malone ha regolato in cinque gare i Minnesota Timberwolves, battuti 4-1.

In semifinale di Conference, poi, è stato il turno dei Phoenix Suns, superati in sei gare con un 4-2 finale. Senza storia, infine, la finale della Western Conference, vinta con un secco 4-0 contro i Los Angeles Lakers di LeBron James.

Più tortuoso il percorso di Miami, partita come testa di serie numero 8 ai playoff. Gli Heat sono stati costretti ad affrontare ai quarti di finale i primi classificati della Eastern Conference durante la stagione regolare, i Milwaukee Bucks di Giannis Antetokounmpo, superati in cinque gare con un 4-1 finale. Ne sono servite sei alla squadra di Spoelstra per battere, poi, i New York Knicks in semifinale.

La serie che ha consegnato agli Heat il titolo di campioni di Conference è stata epica. Avanti 3-0 contro i Boston Celtics, si sono fatti rimontare fino al risultato di 3-3, prima di dominare Gara-7 e portare a casa un posto nelle Finals NBA.

Le Finals inizieranno nella notte italiana tra giovedì 1 giugno e venerdì 2, con la palla due prevista alle ore 2:30 sul parquet della Ball Arena di Denver. Si inizierà in Colorado poiché i Nuggets hanno un record migliore degli Heat in regular season. Sarà questo il primo appuntamento della serie finale, che gli appassionati di NBA potranno vedere in tv e streaming, ma non gratis.

Finals Nba: gli appuntamenti

Venerdì 2 giugno , ore 2:30 italiane, Ball Arena (Denver): Gara-1

Lunedì 5 giugno , ore 2:00 italiane, Ball Arena (Denver): Gara-2

Giovedì 8 giugno , ore 2:30 italiane, FTX Arena (Miami): Gara-3

Sabato 10 giugno , ore 2:30 italiane, FTX Arena (Miami): Gara-4

Martedì 13 giugno , ore 2:30 italiane, Ball Arena (Denver): EVENTUALE Gara-5

Venerdì 16 giugno , ore 2:30 italiane, FTX Arena (Miami): EVENTUALE Gara-6

Lunedì 19 giugno, ore 2:00 italiane, Ball Arena (Denver): EVENTUALE Gara-7

Finals NBA in streaming e tv: ecco dove vederla

Gli appassionati di basket statunitense avranno più di una possibilità per vedere in diretta le Finals NBA, sia in live streaming, che in tv. Come già anticipato, invece, non c’è nessuna possibilità di vederle in chiaro e dunque gratis.

Se volete essere sicuri di non perdervi nemmeno una partita tra i Denver Nuggets e i Miami Heat, dovete essere abbonati a un solo servizio di streaming tra Sky Go e NOW. Entrambi, infatti, mettono a disposizione la visione integrale delle almeno quattro partite, al pari di Sky. La pay-tv fondata da Rupert Murdoch rappresenta la soluzione migliore, visto che è la storica emittente in Italia per la pallacanestro americana.

Un’ultima opzione in streaming è rappresentata dall’NBA League Pass, un abbonamento da effettuare sul sito nba.com o sull’app NBA. Questa alternativa rende possibile la visione online di tutte le partite della lega di basket statunitense, o soltanto di alcune, a seconda della formula che si sceglie di sottoscrivere.

Vediamo nel dettaglio, dunque, quali sono le piattaforme che permettono di seguire le Finals NBA in streaming.

Prodotto Caratteristiche Qualità A/V Prezzo mensile NOW Caratteristiche: Fino a 2 dispositivi

Sottotitoli inclusi

Possibilità di download

Prova gratuita 14 giorni Qualità A/V: FullHD Prezzo mensile: da 9,99€ al mese Vedi l'offerta Sky Caratteristiche: Fino a 4 dispositivi (Sky Go)

Sottotitoli inclusi

Possibilità di download

Prova gratuita 30 giorni Qualità A/V: 4K

FullHD Prezzo mensile: da 24,90€ al mese Vedi l'offerta

NOW

Partiamo da NOW, la piattaforma di Sky, che consente di fruire dei contenuti della pay tv, sia in diretta che on demand. Stiamo parlando di un servizio di streaming disponibile su più dispositivi: smart tv, console, pc e smartphone. NOW ha più di una tipologia di abbonamento e si adatta perfettamente alle necessità del telespettatore.

Chi vuole seguire le Finals NBA in streaming può optare per il “Pass Sport”, in offerta a 9,99 € per il primo mese (poi a 14,99 € al mese). In alternativa si possono pagare 9,99 € al mese, con un vincolo contrattuale di un anno. Una volta aver attivato l’offerta che si preferisce, basterà registrarsi alla piattaforma e scegliere l’evento preferito.

Oltre ad aver mandato in onda numerose partite della regular season e dei playoff, NOW trasmetterà tutte le partite della serie delle Finals NBA tra Denver Nuggets e Miami Heat, con telecronaca e commento tecnico in italiano.

Pro Contro Pro Messa in onda di tutte le partite delle Finals NBA

Abbonamento senza alcun vincolo Contro Il servizio non si può utilizzare contemporaneamente su due dispositivi

Non si possono usare funzioni come "Pausa" o “Riprendi"

Sky Go

Sky Go, il servizio incluso per coloro che sono abbonati da almeno un anno, trasmetterà tutti i match delle Finals NBA tra Denver e Miami in modo integrale, accompagnandole con telecronaca e commento tecnico in italiano.

Si può accedere da Sky Go tramite pc, tablet e smartphone, ma non tramite smart tv. Sarà possibile associare fino a 4 dispositivi, cambiandoli a proprio piacimento senza limitazioni. Tuttavia, Sky Go permette di vedere i propri eventi su un solo dispositivo alla volta.

Pro Contro Pro Messa in onda di tutte le partite delle Finals NBA

Utilizzo senza costi aggiuntivi per determinati clienti Sk Contro Necessità di un abbonamento attivo a Sky

Non è possibile vederlo su smart tv

Sky

Chi vuole seguire le Finals NBA sul proprio televisore dovrà necessariamente scegliere Sky. Come si è già visto con NOW e Sky Go, la pay tv offre la visione di tutte le partite della serie tra i Nuggets e gli Heat. Per seguire le Finals sarà indispensabile essere abbonati al pacchetto Tv+Sport di Sky, in offerta fino all’11 giugno a 24,90 € al mese per 18 mesi.

Le alternative a disposizione per accedere ai contenuti sono due: satellite o fibra ottica. La prima garantisce anche la risoluzione 4K, mentre la seconda si ferma all’HD.

Nba.com

L’ultima possibilità è rappresentata dall’NBA League Pass, il servizio ufficiale della lega che consente di guardare in diretta streaming tutte le partite del campionato di basket più famoso al mondo. Il costo del piano di 14,99 € al mese. La piattaforma dell’NBA è utilizzabile su smartphone, tablet, smart TV, XBox One e Apple TV.

Alternativo a questa versione base è l’NBA League Pass Premium. Quest’ultimo consente la visione su due dispositivi allo stesso tempo, oltre all’accesso ai contenuti dall’arena durante le interruzioni pubblicitarie delle partite. Il prezzo, però, sale a 19,99 € al mese.

Per acquistare l’NBA League Pass (anche in versione Premium) è sufficiente scaricare l’app NBA o recarsi sul sito nba.com, scegliere il piano d’abbonamento e registrarsi. A differenza di quanto accade su Sky, però, l’NBA League Pass non offre le partite con telecronaca e commento tecnico in italiano, ma solo in inglese.

Pro Contro Pro Messa in onda di tutte le partite delle Finals NBA

Accesso a contenuti extra, tra cui highlights, interviste esclusive e partite storiche Contro É possibile utilizzare il servizio contemporaneamente su due dispositivi solo con la versione Premium

Telecronaca non in italiano

Dove vedere le Finals NBA gratis

Queste erano le modalità per vedere le Finals NBA in streaming e in tv, mentre non sarà possibile seguire le partite tra i Denver Nuggets e i Miami Heat in “free streaming”, e dunque gratis. Infatti non ci sono piattaforme legali che trasmettono le Finals NBA senza alcun costo. Per accedere alla visione su NOW, Sky Go o tramite l’NBA League Pass è necessario sottoscrivere un abbonamento.

Finals NBA: differenza tra streaming on demand e diretta

Le partite delle Finals NBA tra Denver e Miami vanno assolutamente viste in diretta, per non perdersi nemmeno un istante. NOW, Sky Go e l’app NBA offrono la visione in tempo reale di tutti i match delle Finals. I vari servizi di streaming permettano di accedere anche a tantissimi contenuti on demand, disponibili in ogni momento della giornata.

L’on demand, perciò, permette di guardare le partite anche in differita, senza bisogno di seguire l’evento live. Oltre agli incontri, vengono messi a diposizione gli highlights dei match e altri contenuti extra come interviste, approfondimenti e partite storiche.

Vantaggi delle piattaforme streaming a pagamento

Le piattaforme a pagamento (NOW e Sky Go) offrono vantaggi da non sottovalutare. In primis, trasmettono tutte le partite della stagione NBA (incluse le Finals tra Denver e Miami) live. Inoltre, permettono di vederle anche se non si può utilizzare una televisione: basterà avere uno smartphone una connessione internet.

Gli standard qualitativi rappresentano un altro fattore da tenere in considerazione. Gli eventi sportivi, infatti, possono essere visti in HD e Full HD. Di rado, però, le piattaforme streaming li trasmettono in 4K o HDR, qualità di visione utilizzata spesso da Sky. Oltre alla risoluzione, tra gli svantaggi troviamo anche i problemi di connessione, che possono compromettere la visione dell’evento.

Come vedere le Finals NBA in italiano dall’estero

Cosa cambierebbe se ci trovassimo all’estero e volessimo seguire le Finals NBA in tv e in streaming? In realtà le cose sarebbe molto diverse, poiché alcune delle piattaforme analizzate in precedenza non consentono di vedere i propri eventi live in diversi Paesi al di fuori dell’Italia.

Per seguire i match tra Nuggets e Heat in diretta su NOW e Sky Go, dunque, dovremo affidarci a una VPN. Quest’ultima, infatti, consentirà agli appassionati di connettersi ai server italiani anche se si trovano all’estero. La VPN permette di nascondere l’ubicazione geografica di un computer o smartphone quando si connette a un server, assegnandogli un IP che risale a un’altra nazione.

In questo modo, perciò, sembrerà che ci stiamo connettendo dall’Italia e non verrà applicato nessun blocco. L’utilizzo di questo tipo di servizi, almeno nel nostro Paese, è assolutamente legale. Esistono diverse VPN, ma la più affidabile è senza dubbio NordVPN, che permette di connettersi a più di 5400 server in 60 Paesi.

Il discorso cambia totalmente se parliamo dell’NBA League Pass. Essendo un servizio di streaming internazionale, infatti, non rischia oscuramenti se utilizzato al di fuori dell’Italia (e dunque non necessita dell’utilizzo di una VPN).

Conclusioni

Come abbiamo visto all’interno della nostra guida esistono vari modi per seguire le Finals NBA. Tutte le possibili soluzioni necessitano di un abbonamento e, perciò, non sarà possibile seguire il duello tra Nuggets e Heat gratuitamente.

Coloro che vorranno optare per una piattaforma streaming potranno scegliere tra tre diverse opzioni (NOW TV, Sky Go e NBA League Pass), mentre chi preferisce la fruizione in tv sarà costretto ad abbonarsi a Sky. In ogni caso vi consigliamo di non perdervi l’avvincente testa a testa che terrà tutti con il fiato sospeso.

Domande frequenti sulle Finals NBA Quali squadre giocheranno le Finals NBA? A giocare le Finals NBA saranno i Denver Nuggets, campioni della Western Conference, e i Miami Heat, vincitori della Eastern. La squadra allenata da coach Malone, che rappresenta la città del Colorado, fonda le proprie speranze sulle prestazioni di Nikola Jokic, centro della formazione nonché MVP delle Finals della Western Conference. La franchigia della Florida, diretta sul parquet da coach Spoelstra, invece, si affiderà al suo leader Jimmy Butler, di ruolo guardia, che è stato eletto MVP delle Finals della Eastern Conference. Chi ha vinto le Finals NBA lo scorso anno? I vincitori delle Finals NBA nella stagione 2021-22 e dunque i detentori del titolo sono i Golden State Warriors, che il 16 giugno 2022 hanno conquistato il loro settimo trofeo battendo i Boston Celtics nella serie decisiva. La squadra di Steve Kerr ha superato 4-2 quella di coach Ime Udoka, rimontando dal risultato di 1-2 grazie soprattutto alle prodezze di Stephen Curry, eletto MVP delle Finals. Cos'è l'NBA League Pass? L’NBA League Pass è il servizio in abbonamento ufficiale della lega di basket statunitense che consente di guardare in diretta streaming tutte le partite del campionato di pallacanestro (comprese le Finals tra Denver e Miami). Per acquistare l’NBA League Pass è sufficiente scaricare l’app NBA, disponibile su App Store e Play Store, oppure recarsi sul sito nba.com, scegliere il piano d’abbonamento e registrarsi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.