Come vedere la RAI in diretta streaming dall'estero

Pubblicato il 19 mar 2024

“Siamo spiacenti, Rai detiene i diritti per lo streaming del contenuto esclusivamente per connessioni dall’Italia“: questo messaggio d’errore accompagna tutti gli italiani che desiderano vedere la Rai in streaming dall’estero.

Per risolvere è possibile usare una virtual private network (VPN) con cui ottenere un indirizzo IP italiano e mascherare la propria connessione come se provenisse direttamente dal nostro Paese.

Nei paragrafi seguenti è possibile scoprire nel dettaglio come si usa una VPN per vedere Rai 1, 2, 3 e tutti gli altri canali in diretta streaming dall’estero: dalla scelta del servizio, all’installazione e all’attivazione.

Si può vedere la Rai in streaming dall’estero?

La Rai trasmette su Internet tutti i canali in diretta tramite l’app e il sito RaiPlay. Questo è raggiungibile direttamente dal browser in versione web dove i canali sono visibili anche senza un account; RaiPlay è disponibile anche come app per Android e per iPhone/iPad, in questo caso per vedere tutti i canali è necessario effettuare l’accesso con un account gratuito.

Oltre alla trasmissione dei canali in diretta l’app fornisce accesso ai contenuti on-demand per i programmi trasmessi. Se si perde una puntata della fiction preferita, ad esempio, è possibile rintracciarla e recuperarla.

Se ci si trova all’estero l’app RaiPlay non funziona perché bisogna avere un indirizzo IP italiano, l’unico modo per aggirare questa limitazione è usare una virtual private network.

Vedere Rai in streaming dall’estero con una VPN

Per visualizzare la Rai in diretta streaming dall’estero è necessario ottenere un indirizzo IP italiano grazie a una virtual private network con server dislocati in Italia.

Il primo passo è quindi l’avvio di connessione VPN tramite una delle app che forniscono questo servizio (vedremo alcune opzioni nel prossimo paragrafo). Una volta dentro l’applicazione bisognerà scegliere un server presente sul territorio italiano (di solito Milano o Roma) e confermare la connessione quando richiesto, in particolare sui telefoni e sui tablet (se non abbiamo mai usato prima la connessione VPN).

Dopo aver avviato la connessione è possibile aprire l’app o il sito di RaiPlay e accedere ai contenuti come se fossimo in Italia, effettuando l’accesso e avviando il contenuto in streaming preferito o premendo sul link per avviare la diretta live streaming. In basso vedremo la procedura passo passo.

Tutte le VPN per guardare la Rai dall’estero

Per accedere ai contenuti della Rai in streaming anche dai paesi esteri è consigliabile utilizzare subito uno dei servizi visti nei seguenti capitoli. Anche se sono molti i provider VPN che forniscono server italiani quelli inseriti in questa guida si distinguono per velocità di connessione, rispetto della politica sulla privacy (no-log certificato) e per la presenza di protocolli di connessione talmente efficaci da poter garantire un’ottima velocità Internet in qualsiasi parte del mondo, indipendentemente dalla distanza dal territorio italiano.

In sintesi, per scegliere una VPN per guardare la Rai dall’estero bisogna considerare due fattori: velocità di streaming e stabilità della connessione e presenza di server in Italia.

1. NordVPN

NordVPN 4.7 Recensione 🇮🇹 Server in Italia: 60+ server a Roma e Milano 🌍 Server: 6200+ server in 104 paesi 📱 Massimo dispositivi: 10 📍 IP dedicato: ✔ 🆓 Versione Free: Garanzia rimborso di 30 giorni 💻 Compatibilità: Windows, macOS, Android, iOS 🔐 Sicurezza: IKEv2/IPsec, OpenVPN, NordLynx 👨‍💻 Assistenza 24/7: ✔ 🏢 Sede legale: Panama 🔥 Offerte attive: SCONTO fino al 63% PROVALA SUBITO

La VPN più consigliata per guardare la Rai dall’estero è senza dubbio NordVPN: streaming veloce e senza interruzioni su qualsiasi dispositivo (l’app è disponibile per telefono, tablet e notebook) e privacy garantita. Grazie alle sue funzioni è uno strumento di protezione della connessione a 360 gradi, offrendo quindi molto più di un semplice sistema per bypassare le restrizioni geografiche.

Velocità di streaming

La velocità di streaming è al top anche grazie con l’aiuto del protocollo NordLynx: con esso si può accedere velocemente ai server posizionati in Italia da qualsiasi parte del globo ed ottenere un livello di privacy invidiabile senza compromettere la stabilità della connessione.

Oltre a RaiPlay è possibile sbloccare anche altri servizi di streaming come Infinity, Disney+, DAZN e Netflix, usando i server posizionati in Italia e accedendo ai contenuti offerti al pubblico italiano sui servizi appena citati.

Server e posizioni in Italia

NordVPN vanta una rete di server molto estesa, realizzata in modalità “solo RAM” e con connessioni dirette a 10 Gbps, che ne fanno una dei migliori servizi per velocità e sicurezza della connessione. Sono presenti anche server per connessioni Tor (Tor-over-VPN) e server per creare una doppia connessione VPN (Double VPN), da usare solo se si cerca la massima protezione possibile e l’anonimato assoluto durante la navigazione.

Per l’Italia sono presenti 2 posizioni diverse, così da poter gestire efficacemente qualsiasi tipo di richiesta anche in giornate con molti utenti connessi.

Assistenza e prezzo

L’assistenza in italiano e la politica di rimborso (soddisfatti o rimborsati entro 30 giorni) fanno il resto, rendendolo la prima scelta per chi vuole guardare la Rai dall’estero. L’abbonamento più economico che è possibile sottoscrivere è disponibile a 3,99€ al mese (piano Standard di 2 anni).

Pro Massima velocità e stabilità di connessione

Server italiani ottimizzati per lo streaming

Sblocca RaiPlay e le principali piattaforme di streaming Contro Solo 6 dispositivi attivabili contemporaneamente

Offerte più convenienti sugli abbonamenti biennali

2. Atlas VPN

AtlasVPN 4.5 Recensione 🇮🇹 Posizioni server in Italia: Milano 🌍 Server: 1000+ in 48 paesi 📱 Massimo dispositivi: illimitati 🆓 Versione Free: Garanzia rimborso di 30 giorni 💻 Compatibilità: Windows, macOS, Android, iOS 🔐 Sicurezza: WireGuard, IKEv2/IPSec 👨‍💻 Assistenza 24/7: ✔ 🏢 Sede legale: Stati Uniti 🔥 Offerte attive: SCONTO fino al 86% + 6 mesi gratis PROVALA SUBITO

Atlas VPN è un’ottima VPN economica per guardare in streaming RaiPlay anche all’estero.

Velocità di streaming

La velocità di streaming è garantita dalla presenza del protocollo WireGuard, riconosciuto come uno dei migliori protocolli per la trasmissione dei flussi audio e video. Attivando WireGuard ed stabilendo una connessione con il server italiano è possibile beneficiare di una connessione cifrata e sicura (con cifratura AES-256) e delle funzionalità avanzate come SafeSwap (cambio IP periodico), Kill Switch e Split Tunnel, dedicate agli utenti più esperti.

Questo provider non sblocca solo RaiPlay: è compatibile anche con servizi come Infinity, Disney+ e Netflix, usando anche in questo caso i server posizionati in Italia.

Server e posizioni in Italia

I principali server della rete garantiscono connessioni da 10 Gbps. Per la connessione dall’Italia fornisce un server ad alta capacità, in grado quindi di supportare le connessioni da qualsiasi parte del mondo, senza rallentamenti percepibili.

Assistenza e prezzo

Atlas VPN fornisce un’assistenza tramite chat dedicata (anche se per il momento solo in lingua inglese) e dispone di 7 giorni di prova gratuita (solo da dispositivi mobili). La formula “soddisfatti o rimborsarti” è valida 30 giorni.

Il prezzo d’abbonamento è di 1,59€ al mese, sul piano con durata di 3 anni.

Pro Prezzo concorrenziale

Dispositivi illimitati

Sblocco contenuti in streaming Contro Rete meno estesa rispetto alla concorrenza

Alcuni servizi di streaming non sono sbloccabili

Assistenza e app in inglese

3. Surfshark

Surfshark VPN 4.5 Recensione 🇮🇹 Posizioni server in Italia: Roma e Milano 🌍 Server: 3200+ in 100 paesi 📱 Massimo dispositivi: illimitati 🆓 Versione Free: Garanzia rimborso di 30 giorni 💻 Compatibilità: Windows, macOS, Android, iOS 🔐 Sicurezza: OpenVPN, IKEv2, Shadowsocks, Wireguard e L2TP 👨‍💻 Assistenza 24/7: ✔ 🏢 Sede legale: Isole Vergini britanniche 🔥 Offerte attive: SCONTO fino all’82% + 4 mesi gratis 🔥 PROVALA SUBITO

Questo provider ha sia un’app (che si può installare su un numero infinito di dispositivi) che un’estensione browser per vedere il sito di RaiPlay dall’estero direttamente dal browser.

Velocità di streaming

Surfshark utilizza il protocollo WireGuard per garantire da subito la massima velocità di connessione su qualsiasi server presente sulla sua rete.

Sblocca senza problemi Infinity, Disney+, DAZN e Netflix e, usando i server in Italia, permette di mantenere l’accesso ai contenuti personali senza dover forzare l’accesso ai contenuti esteri (spesso non disponibili in lingua italiana).

Server e posizioni in Italia

La rete di Surshark è molto estesa e presenta server “senza RAM” e connessioni da 10 Gbps. In Italia sono presenti due server utilizzabili per guardare la Rai in streaming dall’estero: il primo è posizionato a Milano ed è uno dei server più veloci utilizzabili per lo scopo; il secondo invece è a Roma.

Assistenza e prezzo

Surfshark fornisce l’assistenza in italiano tramite chat o email disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Questo operatore ha un abbonamento a partire da 1,99€ al mese (piano dei primi 28 mesi). Per provare il servizio è disponibile la formula Soddisfatti o rimborsati valida 30 giorni dall’attivazione.

Pro Dispositivi illimitati

Comoda estensione per browser

Doppio server in Italia (Roma e Milano) Contro Abbonamenti a breve termine poco convenienti

4. Private VPN

PrivateVPN 4.4 Recensione 🇮🇹 Posizioni server in Italia: Milano 🌍 Server: 200+ in 100 paesi 📱 Massimo dispositivi: 10 🆓 Versione Free: Garanzia rimborso di 30 giorni 💻 Compatibilità: Windows, macOS, Android, iOS, Linux, Kodi, Router 🔐 Sicurezza: AES a 256 bit chiave DH a 2048 bit 👨‍💻 Assistenza 24/7: ✔ 🏢 Sede legale: Svezia 🔥 Offerte attive: SCONTO fino all’85% PROVALA SUBITO

Per chi viaggia molto all’estero PrivateVPN è da sempre una delle migliori scelte, anche perché uno dei pochi che fornisce un livello di cifratura e offuscamento in grado di superare anche il restrittivo firewall presente in Cina.

Gli utenti che si recano nel paese orientale possono quindi accedere al RaiPlay senza problemi anche dalla Cina, scegliendo il server italiano e attivando la Stealth Mode per risultare invisibili a qualsiasi forma di censura e controllo digitale.

Velocità di streaming

Private VPN supporta tutti i tipi di connessione (L2TP/IPsec, OpenVPN, IKEv2/IPSec e WireGuard) adattandosi così a qualsiasi tipo di dispositivo presente sul mercato. L’app di streaming si connette da solo con il protocollo migliore, scegliendo nella maggior parte dei casi IKEv2 e WireGuard, ossia i protocolli in grado di offrire la migliore velocità di streaming.

Questo provider sblocca Infinity, Disney+, DAZN e Netflix, accessibili direttamente dal territorio italiano (per i contenuti personali, come per esempio Rai in streaming dall’estero) o dagli Stati Uniti (per i contenuti non disponibili in Italia).

Server e posizioni in Italia

La rete di PrivateVPN presenta 200 server posizionati in 63 Paesi, tutti compatibili con la tecnologia Stealth. In Italia c’è un server a Milano. Tutti sono ottimizzati per sbloccare i contenuti in streaming, permettono di inoltrare le porte per le connessioni P2P (tramite Port Forwarding) e forniscono un indirizzo IP privato e anonimo su qualsiasi tipo di connessione.

Assistenza e prezzo

PrivateVPN dispone dell’assistenza via chat o email ma solo in lingua inglese. L’abbonamento meno costoso è disponibile a 2,08€ al mese sul piano di 3 anni. Chi vuole testare il servizio può usufruire della formula Soddisfatti o rimborsati valida 30 giorni dall’attivazione.

Pro Prezzo competitivo

Accessibile dalla Cina

Politica di no-log rigorosa Contro Nessuna estensione per browser

Assistenza in inglese

Connessioni simultanee limitate (10)

5. CyberGhost

CyberGhost 4.4 Recensione 🇮🇹 Server in Italia: 333 server a Roma e Milano 🌍 Server: 10.000+ in 100 paesi 📱 Massimo dispositivi: 7 🆓 Versione Free: Garanzia rimborso di 45 giorni 💻 Compatibilità: Windows, macOS, Android, iOS 🔐 Sicurezza: OpenVPN, IKEv2, WireGuard® 👨‍💻 Assistenza 24/7: ✔ 🏢 Sede legale: Romania 🔥 Offerte attive: SCONTO fino al 82% + 2 mesi gratis PROVALA SUBITO

Per vedere RaiPlay all’estero si può contare su CyberGhost conosciuto per la facilità di installazione sia su dispositivi mobile (come telefoni e tablet) sia su Smart TV e Fire TV Stick.

Sono presenti server ottimizzati solo per lo streaming.

Velocità di streaming

Tutti i server presenti sulla rete dispongono del supporto al protocollo WireGuard e connessioni a 10 Gbps, ottimi per gestire i flussi in streaming del sito o dell’app RaiPlay.

CyberGhost sblocca anche Infinity, Disney+, DAZN e Netflix sia per i contenuti italiani che quelli negli Stati Uniti, non ancora distribuiti nel Bel Paese.

Server e posizioni in Italia

CyberGhost è uno dei provider con la rete più grande (oltre 10.000 server in 91 Paesi) e fornisce due posizioni diverse per l’Italia.

Assistenza e prezzo

CyberGhost fornisce a tutti i suoi clienti l’assistenza via chat o email anche in lingua italiana. L’abbonamento base è disponibile a 2,19€ al mese sul piano di 2 anni (più dei mesi aggiuntivi in promozione). La formula Soddisfatti o rimborsati in questo caso è valida 45 giorni dall’attivazione.

Pro Rete VPN molto ampia

Velocità di connessione elevate

App con split tunneling e triggering Contro Estensione browser migliorabile

Solo 7 dispositivi attivabili contemporaneamente

6. ExpressVPN

ExpressVPN 4.4 Recensione 🇮🇹 Posizioni server in Italia: Napoli, Cosenza e Milano 🌍 Server: 5900 server in 105 paesi 📱 Massimo dispositivi: 8 🆓 Versione Free: Garanzia rimborso di 30 giorni 💻 Compatibilità: Windows, macOS, Android, iOS, Linux 🔐 Sicurezza: IKEv2, OpenVPN 👨‍💻 Assistenza 24/7: ✔ 🏢 Sede legale: Isole Vergini Britanniche 🔥 Offerte attive: SCONTO fino al 49% + 3 mesi GRATIS PROVALA SUBITO

La massima velocità di connessione è quella di ExpressVPN. Questo provider deve la sua fortuna alla presenza di una vasta rete di server veloci dislocati in tutto il mondo, a cui affianca il protocollo proprietario Lightway (basato su WireGuard).

L’app è compatibile con qualsiasi dispositivo, inclusi Fire TV e Chromecast con Google TV.

Velocità di streaming

ExpressVPN fa affidamento su una combinazione di server ultra veloci (con connessioni da 10 Gbps) e protocollo Lightway per fornire da subito la massima velocità di streaming (anche per connessioni oltre i 500 Mbps).

Sblocca velocemente anche Infinity, Disney+, DAZN e Netflix.

Server e posizioni in Italia

La rete server di ExpressVPN copre 105 paesi e i server più veloci sono accessibili sia con la connessione automatica dell’app sia con la selezione manuale. Per l’Italia è disponibile un il server italiano molto veloce, da usare tutte le volte che si viaggia all’estero e si vuole vedere i canali Rai in streaming dall’estero.

Assistenza e prezzo

L’assistenza in live chat è accessibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7 anche in italiano.

L’abbonamento base è disponibile a 7,89€ al mese accessibile sul piano di 12 mesi. Per gli indecisi è disponibile la formula Soddisfatti o rimborsati, ottimo per testare il server italiano e accedere all’app RaiPlay per viaggi all’estero di breve durata.

Pro Connessioni veloci e stabili

Sblocca qualsiasi servizio di streaming

Protocollo Lightway Contro Prezzi alti rispetto alla concorrenza

Solo 8 dispositivi attivabili contemporaneamente

Come usare una VPN

Dopo aver scelto il servizio VPN da usare per vedere Rai 1 all’estero (o qualsiasi altro canale Rai come 2, 3, 4 in diretta streaming) è sufficiente scaricare l’app e procedere con il collegamento al server scelto. La procedura cambia in base al servizio scelto ma i passaggi da seguire sono molto simili tra loro, al punto da poter schematizzare ogni fase in pochi step.

1. Download e Installazione

Una volta sottoscritto un abbonamento è sufficiente recarsi nella pagina personale nella sezione Download o App e scaricare la versione giusta per il dispositivo in uso in quel preciso momento.

Se si sta configurando l’app su telefono o su tablet è sufficiente aprire lo store integrato sul device (Google Play Store o Apple App Store), cercare il nome del servizio VPN e avviare l’installazione.

Dopo l’installazione bisogna aprire l’app, inserire le credenziali d’accesso (o effettuare l’accesso senza password, come nel caso di Surfshark) e iniziare a prendere confidenza con la schermata iniziale.

2. Scelta del server

Nella schermata principale è presente una lista dei server disponibili o una rappresentazione grafica della mappa del mondo. Per vedere la Rai in diretta streaming dall’estero va selezionato un server Italia o Italy; potrebbe apparire una schermata di richiesta di approvazione per la nuova connessione VPN.

3. Avvio dello streaming di Rai

Ora che la connessione è attiva si apre l’app o il sito di Rai Play e si effettua l’accesso al canale preferito o al contenuto da vedere in streaming.

Per i contenuti on-demand o per accedere dall’app per dispositivi mobili è necessario disporre di un account Rai gratuito. Per creare un nuovo account è sufficiente premere sul seguente link e seguire le istruzioni fornite; per lo scopo è possibile usare anche gli account Google, Apple, Facebook, Huawei e X/Twitter per velocizzare la registrazione.

Come vedere RaiPlay all’estero gratis

Finora si è parlato di servizi VPN premium per poter vedere RaiPlay all’estero, ossia di servizi a pagamento. Per lo scopo è possibile usare anche delle VPN gratuite accettando alcune limitazioni. Inoltre con un servizio free si rischia di:

non poter usare un server italiano : sono pochi i provider VPN gratis che forniscono un server italiano, spesso bisogna accontentarsi di quello disponibile al momento;

: sono pochi i provider VPN gratis che forniscono un server italiano, spesso bisogna accontentarsi di quello disponibile al momento; non poter avviare lo streaming : i server gratis sono intasati e non presentano le stesse performance dei servizi a pagamento, essenziali per uno streaming senza interruzioni;

: i server gratis sono intasati e non presentano le stesse performance dei servizi a pagamento, essenziali per uno streaming senza interruzioni; minimo rispetto della privacy: per poter mantenere il servizio gratuito alcuni provider vendono i dati personali raccolti durante la connessione o la lista dei siti visitati, profilando così gli utenti.

Per questi motivi conviene sempre evitare le VPN free e sfruttare invece i periodi di prova o le modalità di rimborso previsti dai provider VPN premium, così da poter testare il servizio preferito per la visione dei canali Rai in streaming dall’estero ed ottenere un’esperienza decisamente più fluida.

VPN gratuite

Al momento della scrittura di questo articolo l’unico provider che fornisce un server italiano gratuito (accessibile anche per vedere i canali Rai in streaming dall’estero) è TunnerBear, ma le limitazioni di questo servizio sono evidenti: il limite di traffico è pari a 2 GB, insufficienti per reggere uno streaming per più di qualche minuto.

Come già detto poco fa molto meglio sfruttare le prove gratuite e le prove con la formula “soddisfatti o rimborsati“, così da avere a disposizione server italiani senza limiti di traffico o di velocità.

Senza VPN

Su Internet sono presenti anche dei siti che forniscono un “mirroring” dei canali di streaming forniti da RaiPlay, accessibili con qualsiasi indirizzo IP. Questo tipo di trasmissione, oltre ad essere illegale, non fornisce garanzie sulla trasmissione: da un momento all’altro il segnale potrebbe interrompersi, impendendo quindi di vedere Rai 1, Rai 2 o altri canali Rai in streaming dall’estero.

Con un servizio come NordVPN o con uno degli altri servizi VPN premium questo rischio non sussiste, perché dopo aver ottenuto l’indirizzo IP italiano è possibile accedere al sito Rai o all’app RaiPlay ufficiale, senza dover usare siti di dubbia provenienza.

Canali Rai in diretta streaming dall’estero

Su RaiPlay sono disponibili diversi canali oltre a Rai 1 in streaming si trovano Rai 2, Rai 3 e tutti i canali di approfondimento dell’emittente:

Rai 1 (Sanremo ed altri eventi principali)

(Sanremo ed altri eventi principali) Rai 2 (Eurovision, serie TV e attualità)

(Eurovision, serie TV e attualità) Rai 3 (attualità)

(attualità) Rai 4 (serie TV)

(serie TV) Rai 5 (cultura e arte)

(cultura e arte) Rai News 24 (notizie)

(notizie) Rai Sport (sport)

(sport) Rai Premium (Serie TV e film)

(Serie TV e film) Rai Movie (Film)

(Film) Rai Gulp (cartoni animati e programmi per bambini)

(cartoni animati e programmi per bambini) Rai YoYo (cartoni animati e programmi per bambini)

(cartoni animati e programmi per bambini) Rai Storia (documentari)

(documentari) Rai Scuola (documentari)

Oltre ai canali in diretta streaming sono disponibili anche i contenuti on-demand, accessibili direttamente dall’app o dal sito utilizzando il motore di ricerca interno o selezionando uno dei contenuti presenti nella schermata principale. Per le dirette non è necessario effettuare l’accesso (dal sito), mentre per i contenuti on-demand o per l’accesso dall’app è necessario usare l’account gratuito Rai.

Conclusioni

La Rai applica restrizioni geografiche per l’accesso alle dirette streaming e ai contenuti on-demand. Queste sono facili da superare scegliendo una VPN premium dotata di server in Italia, essenziale per ottenere subito un indirizzo IP italiano ed accedere senza problemi ai contenuti della Rai anche quando si viaggi all’estero.

Le VPN più adatte a vedere Rai dall’estero sono NordVPN, Surfshark, CyberGhost e ExpressVPN che dispongono di posizioni diverse in Italia per superare qualsiasi ostacolo geografico e vedere la Rai in streaming senza blocchi.

Per la massima velocità ExpressVPN è altamente raccomandato anche se ad un prezzo maggiore, mentre per risparmiare si può optare per Atlas VPN anche se ha un solo server per l’Italia.

Se si sta organizzando un viaggio in Cina la VPN da utilizzare per vedere Rai in streaming dall’estero è Private VPN, che con la modalità Stealth permette di superare anche il restrittivo firewall presente sul territorio cinese.

Domande Frequenti su Come vedere la Rai in Streaming dall'estero Cos'è una VPN? Una VPN è una rete virtuale privata che crea una connessione cifrata e diretta tra dispositivi posti in luoghi diversi. I provider forniscono un server per mascherare la connessione Internet in uso in quel preciso momento, assegnando un indirizzo IP della nazione che si sceglie al momento della connessione. È legale usare una VPN per guardare la Rai all'estero? L’utilizzo di una VPN non è di per sé illegale in Italia ma è necessario prima leggere attentamente le condizioni d’uso di ogni servizio streaming. Come si intuisce dal sito Rai, per aspetti legati ai diritti di trasmissione, la diretta web è geoprotetta e quindi visibile soltanto agli utenti che si collegano dal territorio nazionale. Per vedere la Rai in streaming dall’estero conviene quindi cambiare spesso server e indirizzo IP. Come vedere la Rai all'estero dal cellulare? Per guardare la Rai in streaming dall’estero utilizzando un telefono è necessario installare l’app RaiPlay sul dispositivo in questione, attivare la VPN, selezionare il server italiano e accedere all’app RaiPlay solo dopo aver ottenuto l’indirizzo IP italiano. Come vedere la TV italiana all'estero via satellite? I programmi televisivi e radiofonici della Rai sono trasmessi in digitale dal satellite Eutelsat Hot Bird. Le trasmissioni avvengono in chiaro ad esclusione di alcuni programmi ed eventi, per i quali la Rai ha i diritti solo in Italia (segnale criptato). Se interessati è sufficiente puntare il satellite su Eutelsat e sintonizzare il decoder satellitare, ottenendo così accesso ai canali Rai senza usare la diretta streaming via Internet.