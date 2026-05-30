TivùSat: 719 canali di notizie, intrattenimento, film, show e tanto altro

TivùSat è la piattaforma satellitare alternativa al digitale terrestre. Anch’essa offre un intrattenimento completo che include 719 canali che trasmettono notizie, film, show, programmi, pubblicità e tanto altro ancora. Tra questi, infatti, troviamo:
- 187 canali TivùSat;
- 306 canali in alta definizione;
- 109 TV italiane gratuite;
- 475 emittenti TV estere;
- 121 stazioni radiofoniche.
Inoltre, Canali SAT ha raggiunto un importante traguardo recentemente: dieci anni di attività. “L’hobby della TV satellitare, che non smette di appassionare, evoluto in un portale web pratico, immediato, sempre aggiornato e senza pubblicità.
Un sito, lanciato il 24 marzo 2016 con l’obiettivo di tenervi aggiornati sulla LCN TivùSat, cresciuto col tempo fino a diventare un piccolo faro per tutti i movimenti dei satelliti Hotbird e Astra, che ha ricevuto anche l’apprezzamento di diversi addetti ai lavori“, si legge sul sito ufficiale.
Tutti i canali TivùSat con la loro numerazione
Ecco di seguito la lista completa con tutti i canali TivùSat e la loro numerazione per trovarli facilmente con il telecomando.
- Rai 1 HD
- Rai 2 HD
- Rai 3 HD
- Rete 4 HD
- Canale 5 HD
- Italia 1 HD
- La7 HD
- Tv8 HD
- Nove HD
- Rai 4 HD
- Iris HD
- La 5 HD
- Rai 5 HD
- Rai Movie HD
- Rai Premium HD
- Italia 2 HD
- Mediaset Extra HD
- TV2000 HD
- Cielo HD
- Mediaset 20 HD
- Rai Sport HD
- Focus HD
- Rai Storia HD
- Rai News 24 HD
- TgCom 24 HD
- Rai Scuola HD
- TwentySeven HD
- Dmax HD
- La7 Cinema HD
- We Do Movies
- Real Time HD
- QVC HD
- Food Network HD
- Cine 34 HD
- Radio Italia Tv HD
- RTL 102.5 Tv HD
- Discovery HD
- Giallo HD
- Top Crime HD
- Boing HD
- Cartoonito HD
- Rai Gulp HD
- Rai Yoyo HD
- Frisbee HD
- K2 HD
- Super!
- Arte HD
- Mezzo
- RDS Social TV HD
- Equ Tv HD
- ACI Sport Tv HD
- Sportitalia Solo Calcio HD
- Marcopolo Travel Tv
- HGTV HD
- Euronews Italian
- Discovery Turbo HD
- We Do Big Stories HD
- RTL 102.5 Caliente HD
- Radio Italia Live HD
- Radio Kiss Kiss Tv HD
- Radio Zeta Tv HD
- Radio Freccia Tv HD
- Radio Monte Carlo Tv HD
- Virgin Radio Tv HD
- France 24 HD English
- BBC News Europe
- Al Jazeera English HD
- TRT World HD
- NHK World HD
- Freedom
- France 24 HD Français
- Dim Tv
- Al Jazeera HD
- Sonlife Broadcasting Network
- CNBC Europe HD
- Bloomberg European Tv
- Daystar HD
- DW – Deutsche Welle HD
- Euronews HD English
- CGTN HD
- CGTN Documentary HD
- Senato Italiano HD
- Camera dei Deputati
- KBS World HD
- CCTV 4 HD
- Svoboda Tv
- Svoboda News
- Svoboda Plus
- Russia’s Future
- Belarus Tomorrow
- Gordon Live
- CGTN
- Rai Radio 2 Visual
- Rai 4K
- Museum 4K
- MyZen 4K
- TravelXP 4K
- Hot Bird 4k
- Rai 3 TGR Valle d’Aosta
- Rai 3 TGR Piemonte
- Rai 3 TGR Liguria
- Rai 3 TGR Lombardia
- Rai 3 TGR Veneto
- Rai 3 TGR Alto Adige
- Rai 3 TGR Trentino
- Rai Südtirol HD
- Rai 3 TGR Friuli Venezia Giulia
- Rai 3 TGR FVG Bis
- Rai 3 TGR Emilia Romagna
- Rai 3 TGR Toscana
- Rai 3 TGR Marche
- Rai 3 TGR Umbria
- Rai 3 TGR Lazio
- Rai 3 TGR Abruzzo
- Rai 3 TGR Molise
- Rai 3 TGR Campania
- Rai 3 TGR Puglia
- Rai 3 TGR Basilicata
- Rai 3 TGR Calabria
- Rai 3 TGR Sardegna
- Rai 3 TGR Sicilia
- Teleradio Pace HD
- Sender Neu Jerusalem
- People Tv – Rete 7 HD
- Telecupole
- Horse Tv HD
- Padre Pio Tv HD
- BeJoy Kids
- Parole di Vita
- Tivù La Guida
- TRM h24
- San Marino Rtv HD
- Rai Radio 1
- Rai Radio 2
- Rai Radio 3
- Rai Isoradio
- Rai GR Parlamento
- Rai Radio 1 Sport
- Rai Radio 3 Classica
- RDS
- DimSuono Roma
- RTL 102.5
- Radio Zeta
- Radio Freccia
- Radio Gamma Stereo
- Radio 105
- Virgin Radio
- R101
- Radio Monte Carlo
- Rai Radio Südtirol
- Radio Italia s.m.i.
- M2O
- Radio Capital
- Radio DeeJay
- Radio 24
- DiscoRadio
- Radio Onda d’Urto
- Anni 60
- Radio Supersound
- Radio Margherita
- Radio Number One
- Radio Maria
- Radio Mater
- Popolare
- Rai No Name Radio
- Rai Radio Tutta Italiana
- Rai Radio Techetè
- Rai Radio Kids
- Rai Radio Live Napoli
- Rai Radio 1 L’Ora della Venezia Giulia
- Rai Radio Trst A
- Radio Kiss Kiss
- Radio Sportiva
- RVS Accendi la Speranza
- Canzoni Napoletane
- RFI Francais
- Swiss Pop
- Swiss Jazz
- Swiss Classica
- DW-FM02
- DW08
- DW09
- Uninettuno University Tv
- Vatican Media Europa HD
- Videolina HD
- Tele Sardegna HD
- TvA Vicenza
- Arte In Channel HD