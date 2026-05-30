TivùSat: 719 canali di notizie, intrattenimento, film, show e tanto altro

TivùSat è la piattaforma satellitare alternativa al digitale terrestre. Anch’essa offre un intrattenimento completo che include 719 canali che trasmettono notizie, film, show, programmi, pubblicità e tanto altro ancora. Tra questi, infatti, troviamo:

187 canali TivùSat;

306 canali in alta definizione;

109 TV italiane gratuite;

475 emittenti TV estere;

121 stazioni radiofoniche.

Inoltre, Canali SAT ha raggiunto un importante traguardo recentemente: dieci anni di attività. “L’hobby della TV satellitare, che non smette di appassionare, evoluto in un portale web pratico, immediato, sempre aggiornato e senza pubblicità.

Un sito, lanciato il 24 marzo 2016 con l’obiettivo di tenervi aggiornati sulla LCN TivùSat, cresciuto col tempo fino a diventare un piccolo faro per tutti i movimenti dei satelliti Hotbird e Astra, che ha ricevuto anche l’apprezzamento di diversi addetti ai lavori“, si legge sul sito ufficiale.

Tutti i canali TivùSat con la loro numerazione

Ecco di seguito la lista completa con tutti i canali TivùSat e la loro numerazione per trovarli facilmente con il telecomando.