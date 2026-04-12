 The Punisher: One Last Kill in arrivo su Disney Plus: trailer e data di uscita
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The Punisher: One Last Kill in arrivo su Disney Plus: trailer e data di uscita

The Punisher: One Last Kill sta per arrivare su Disney Plus: ecco quando uscirà il nuovo speciale e il primo trailer ufficiale del progetto.
The Punisher: One Last Kill in arrivo su Disney Plus: trailer e data di uscita
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The Punisher: One Last Kill sta per arrivare su Disney Plus: ecco quando uscirà il nuovo speciale e il primo trailer ufficiale del progetto.

Disney Plus può contare su un catalogo in continua evoluzione, con nuovi contenuti in arrivo ogni settimana per arricchire le opzioni a disposizione degli utenti. In questi giorni è stata annunciata la data di uscita di uno dei contenuti più attesi per il prossimo futuro.

Lo speciale The Punisher: One Last Kill, che vedrà il ritorno di Jon Bernthal nei panni di The Punisher, sarà disponibile sulla piattaforma di streaming a partire dal prossimo 12 maggio 2026. Questo nuovo contenuto rientra nella Fase 6 del Marvel Cinematic Universe.

Per recuperare le serie precedenti di The Punisher e tutti gli altri contenuti dell’MCU è possibile accedere subito a Disney Plus. Per chi non ha un account, il servizio è disponibile con prezzi da 6,99 euro al mese. Per tutti i dettagli basta raggiungere il sito della piattaforma, qui di sotto.

Accedi qui a Disney Plus

Il trailer ufficiale

The Punisher: One Last Kill sarà un nuovo speciale dedicato al Punitore e sarà disponibile a partire dal 12 maggio 2026 sulla piattaforma di streaming. Per il momento, le informazioni sulla trama sono limitate. Marvel ha pubblicato il primo trailer ufficiale che ci mostra alcune sequenze d’azione e piccoli indizi su quella che potrebbe essere la trama dello speciale. Per tutti i dettagli vi lasciamo al trailer ufficiale che potete guardare trailer il player disponibile qui di sotto.

I piani per accedere a Disney Plus

Per accedere a Disney Plus è possibile scegliere tra i seguenti piani:

  • Standard con pubblicità al costo di 6,99 euro al mese
  • Standard senza pubblicità al costo di 10,99 euro al mese oppure 109,90 euro per un anno
  • Premium (con contenuti in 4K) al costo di 15,99 euro al mese oppure 159,90 euro per un anno

Per accedere al piano desiderato basta seguire il link qui di sotto.

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Pubblicato il 12 apr 2026

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Davide Raia
Pubblicato il
12 apr 2026
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