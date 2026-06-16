Migliori VPN per Mondiali di Calcio 2026: Streaming Veloce e Sicuro

Alberto Doria Pubblicato il 16 giu 2026

I Mondiali di Calcio non sono un semplice torneo: rappresentano l’evento sportivo più atteso dagli appassionati, il momento in cui nazionali, tifosi e grandi campioni si ritrovano sul palcoscenico più prestigioso del mondo. La FIFA World Cup 2026 promette spettacolo, rivalità storiche e partite decisive, con la possibilità di ammirare le gesta di stelle come Kylian Mbappé, Jude Bellingham o Vinícius Júnior, pronti a lasciare il segno nella competizione più importante del calcio mondiale. Tuttavia, capire dove guardare le partite dei Mondiali 2026 non è sempre facile. I diritti TV vengono infatti assegnati Paese per Paese, con piattaforme e servizi diversi in base all’area geografica.

Una VPN consente di creare una connessione cifrata tra il dispositivo in uso e un server remoto, modificando l’indirizzo IP visibile online. In questo modo, è possibile navigare con maggiore privacy, proteggere i dati su reti Wi-Fi pubbliche e accedere ai contenuti disponibili nella propria area di riferimento. Le migliori VPN per i Mondiali 2026 diventano quindi uno strumento fondamentale per seguire in streaming le notti magiche dei Mondiali nella massima libertà, sicurezza e stabilità.

Dove vedere le Partite dei Mondiali 2026 in Italia

Per capire dove guardare le partite dei Mondiali 2026 in Italia, occorre partire dai diritti TV ufficiali. La soluzione più completa sarà DAZN, che trasmetterà in diretta tutte le 104 partite della FIFA World Cup 2026. Si tratta quindi dell’opzione più indicata per chi non vuole perdere nessun match, dalla fase a gironi fino alla finale, con streaming live, repliche on demand, highlights e contenuti di approfondimento.

Accanto a DAZN ci sarà anche la Rai, che ha acquisito i diritti in chiaro per 35 partite. Il palinsesto gratuito comprenderà la gara inaugurale, una selezione di incontri per ogni fase del torneo, le semifinali e la finale. Le partite saranno trasmesse sui canali Rai. Salvo diverse indicazioni, saranno disponibili anche in streaming su RaiPlay, il che rende questa opzione perfetta per chi desidera seguire gratis gli incontri principali.

Secondo quanto emerso dall’accordo tra FIFA e YouTube, le emittenti titolari dei diritti potranno mostrare i primi 10 minuti di ogni partita sui propri canali ufficiali della piattaforma di Google. In alcuni Paesi potrebbero inoltre essere disponibili match completi in streaming gratuito, in base agli accordi locali. Negli Stati Uniti, YouTube TV consentirà di seguire tutte le partite tramite canali come FOX, FS1, Telemundo e Universo. In questi casi, una VPN può essere utile, perché consente di accedere ai servizi disponibili e di proteggere la connessione durante la visione.

Piattaforme Straniere per Vedere Partite dei Mondiali

Oltre alle opzioni disponibili in Italia, è bene conoscere anche alcune piattaforme straniere che trasmetteranno le partite dei Mondiali 2026 in chiaro o tramite servizi gratuiti. Per capire dove guardare le partite FIFA World Cup in streaming, è quindi utile distinguere tra servizi italiani, piattaforme straniere gratuite e contenuti disponibili solo in base all’area geografica. In alcuni mercati, le partite saranno disponibili su emittenti pubbliche o piattaforme online accessibili senza abbonamento. In questi casi, una VPN come ExpressVPNpuò consentire di collegarsi a un server del Paese interessato e verificare la disponibilità dello streaming, sempre nel rispetto dei termini d’uso dei singoli servizi. Questa soluzione può essere utile soprattutto a chi viaggia all’estero o vuole fruire di contenuti ufficiali, highlights e dirette disponibili in altre aree geografiche.

Paese Piattaforma Informazioni sui diritti Regno Unito BBC iPlayer, ITVX BBC e ITV hanno acquisito i diritti per i Mondiali 2026 e 2030, con trasmissione free-to-air su TV e piattaforme digitali. Australia SBS, SBS On Demand SBS dichiara la disponibilità di tutte le 104 partite live e gratis su SBS On Demand, con replay, mini-match e highlights. Brasile CazéTV, Globo CazéTV ha i diritti per trasmettere tutte le 104 partite gratuitamente in Brasile. I diritti sono condivisi con Globo, che trasmetterà 52 partite incluse tutte quelle del Brasile su tutte le sue piattaforme. Germania ARD, ZDF Le due emittenti tedesche trasmetteranno ciascuna 30 delle 104 partite della Coppa del Mondo FIFA 2026, comprese tutte le partite della nazionale tedesca. Spagna RTVE L’emittente pubblica spagnola trasmetterà 33 partite selezionate, l’incontro inaugurale, gli ottavi, le semifinali e la finale, oltre a tutte le partite della Roja. Francia M6 M6 trasmetterà 54 partite gratis, tra cui tutte quelle della Francia, l’apertura, le semifinali e la finale.

Perché Usare una VPN

Il primo motivo per usare una VPN premium come ExpressVPN – che sarà uno degli sponsor della Coppa del Mondo – è la libertà di accesso, ma il secondo è altrettanto importante: la sicurezza. Guardare una partita in streaming significa spesso inserire credenziali, accedere a servizi online e collegarsi da reti non sempre affidabili. Durante i Mondiali 2026, molti utenti seguiranno gli incontri da smartphone, tablet o notebook, magari usando Wi-Fi pubblici di hotel, aeroporti, bar o stazioni. Queste connessioni sono pratiche, ma possono esporre a rischi maggiori, soprattutto quando si utilizzano e-mail, piattaforme di streaming o servizi di pagamento.

Su una rete pubblica, un utente malintenzionato potrebbe tentare di intercettare il traffico, rubare credenziali, reindirizzare il traffico verso siti falsi o sfruttare attacchi man-in-the-middle, inserendosi tra il dispositivo dell’utente e il sito visitato. Una VPN riduce questi rischi creando un tunnel cifrato tra il dispositivo e Internet, così da rendere molto più difficile l’intercettazione dei dati trasmessi.

In termini di privacy, la VPN nasconde l’indirizzo IP reale e limita il tracciamento delle attività online. Le migliori VPN per i Mondiali 2026, come ExpressVPN, offrono inoltre funzioni come kill switch, protezione contro perdite DNS, blocco di siti pericolosi e protocolli all’avanguardia, pensati per mantenere stabile e sicura la propria connessione. In questo modo, lo stesso strumento consente di guardare le partite in streaming con maggiore libertà e di proteggere i propri dati anche su reti poco affidabili.

Migliori VPN per Fifa World Cup 2026

Seguire la FIFA World Cup 2026 con una VPN richiede una connessione veloce, stabile e sicura. Durante le partite più attese, un servizio lento o poco affidabile può causare buffering, cali di qualità e interruzioni proprio nei momenti decisivi. Allo stesso tempo, chi guarda gli incontri da reti Wi-Fi pubbliche o condivise deve proteggere account, credenziali e dati personali da possibili furti.

Per questo motivo abbiamo selezionato i migliori provider per la visione in streaming dei Mondiali 2026, con app semplici da usare su PC, smartphone, Smart TV e Fire TV Stick, protocolli moderni, crittografia avanzata, kill switch e protezione contro perdite DNS. Le migliori VPN per i Mondiali 2026 devono consentire una visione fluida in HD o 4K, proteggere la privacy dell’utente e offrire un accesso più flessibile ai servizi disponibili nelle diverse aree geografiche.

Express VPN – la VPN ufficiale della Coppa del Mondo

ExpressVPN 4.8 Recensione 🌍Server: 5900 server in 105 paesi 📱Massimo dispositivi: 8 🆓Versione Free: Garanzia rimborso di 30 giorni 💻Compatibilità: Windows, macOS, Android, iOS, Linux 🔐Sicurezza: IKEv2, OpenVPN 👨‍💻Assistenza 24/7: ✔ 🏢Sede legale: Isole Vergini Britanniche 🔥Offerte attive:80% di SCONTO per i Mondiali PROVALA SUBITO

ExpressVPN è una delle soluzioni più adatte per seguire la FIFA World Cup 2026 in streaming con una connessione veloce e sicura. Il provider offre server in 105 Paesi e app compatibili con PC, smartphone, Smart TV, Fire TV Stick, Android TV, Apple TV e router, per una visione immediata delle partite anche su schermi domestici.

Il protocollo Lightway è pensato per garantire connessioni rapide e stabili, anche quando si passa da Wi-Fi a rete mobile, mentre la larghezza di banda illimitata aiuta a guardare contenuti in HD o 4K, riducendo rallentamenti e buffering. Sul fronte sicurezza, ExpressVPN integra Threat Manager, in grado di limitare tracker e siti pericolosi a livello di sistema, non solo nel browser. Il kill switch Network Lock blocca il traffico in caso di disconnessione della VPN: una funzione fondamentale quando si guardano le partite da hotel, aeroporti o reti Wi-Fi pubbliche.

Paese Posizioni disponibili Regno Unito 4 Australia 5 Brasile 2 Germania 4 Spagna 2 Francia 5 Pro Larghezza di banda illimitata

Protocollo Lightway veloce e stabile

Network Lock incluso per proteggere il proprio IP

Threat Manager contro tracker e siti sospetti

App intuitive e disponibili su molti dispositivi Contro Prezzo più alto rispetto ad alcune VPN concorrenti

Nessun piano gratuito disponibile

NordVPN

NordVPN 4.7 Recensione 🌍Server: 8.000+ server in 129 paesi 📱Massimo dispositivi: 10 📍IP dedicato: ✔ 🆓Versione Free: Garanzia rimborso di 30 giorni 💻Compatibilità: Windows, macOS, Android, iOS 🔐Sicurezza: IKEv2/IPsec, OpenVPN, NordLynx 👨‍💻Assistenza 24/7: ✔ 🏢Sede legale: Panama 🔥Offerte attive:SCONTO fino al 74% PROVALA SUBITO

NordVPN punta su velocità, funzioni di sicurezza avanzate e accesso semplificato allo streaming, tre aspetti utili per seguire i Mondiali 2026. Il protocollo NordLynx garantisce connessioni rapide e stabili, adatte alla visione delle partite in HD o 4K, mentre SmartPlay aiuta ad accedere ai servizi di streaming disponibili nei vari Paesi senza interventi manuali sulle impostazioni.

Sul piano della sicurezza, NordVPN integra strumenti utili anche al di fuori dello streaming. Threat Protection Pro blocca siti pericolosi, tracker, annunci dannosi e file infetti, offrendo una protezione simile a quella di un antivirus. Dark Web Monitor controlla invece se le credenziali associate all’indirizzo e-mail dell’utente compaiono in database trapelati online. Queste funzioni sono utili quando si accede a servizi di streaming, account personali o pagamenti online durante il torneo, perché riducono il rischio di tracciamento, siti malevoli e uso improprio delle credenziali.

Paese Posizioni disponibili Regno Unito 3 Australia 2 Brasile 1 Germania 1 Spagna 1 Francia 2 Pro SmartPlay utile per accedere ai servizi di streaming

Threat Protection Pro con funzioni antivirus e anti-tracker

Dark Web Monitor per il controllo delle credenziali compromesse

Protocollo NordLynx veloce e stabile

App semplici da usare su molti dispositivi Contro Numero massimo di dispositivi inferiore rispetto ad alcune VPN concorrenti

Alcune funzioni avanzate disponibili solo nei piani più completi Guarda i Mondiali con NordVPN Surfshark Surfshark VPN 4.5 Recensione 🌍Server: 4500+ in 100 paesi 📱Massimo dispositivi: illimitati 🆓Versione Free: Garanzia rimborso di 30 giorni 💻Compatibilità: Windows, macOS, Android, iOS 🔐Sicurezza: OpenVPN, IKEv2, Shadowsocks, Wireguard e L2TP 👨‍💻Assistenza 24/7: ✔ 🏢Sede legale: Paesi Bassi 🔥Offerte attive:SCONTO fino all’88% + 3 mesi gratis🔥 PROVALA SUBITO Surfshark offre una rete ampia e funzioni pensate per chi vuole usare la VPN per lo streaming dei Mondiali 2026. I server a 10 Gbps e il protocollo WireGuard aiutano a mantenere una connessione rapida durante la visione delle partite, mentre la possibilità di usare un numero illimitato di device allo stesso momento permette di proteggere più dispositivi con un solo account, dal telefono alla Smart TV. La tutela dei dati personali passa anche da Alternative ID, che consente di creare un’identità online alternativa con indirizzo e-mail dedicato, utile per ridurre l’esposizione delle proprie informazioni durante registrazioni e accessi a servizi online. Incogni, incluso nei piani più completi, consente la rimozione dei dati personali dai database dei broker. CleanWeb aggiunge un ulteriore livello di protezione durante la navigazione, bloccando annunci invasivi, tracker e siti potenzialmente pericolosi. Paese Posizioni disponibili Regno Unito 4 Australia 5 Brasile N.D. Germania 2 Spagna 3 Francia 3 Pro Connessioni simultanee illimitate

Server a 10 Gbps per streaming e navigazione veloce

Alternative ID per ridurre l’esposizione dei dati personali

Server basati su sola RAM

App disponibili per molti dispositivi, comprese Fire TV e Apple TV Contro Alcune funzioni avanzate richiedono piani più costosi

Rete server meno estesa rispetto ad alcuni concorrenti Proton VPN ProtonVPN 3.9 Recensione ⚙️Numero di server: 18.000+ 🌍Aree geografiche: 90 🗺️Paesi: 120 💻Indirizzi IP: N/D 📱Device massimi supportati: fino a 10 dispositivi 🔐Sicurezza: OpenVPN, IKEv2, WireGuard 👨‍💻Assistenza 24/7: ❌ 🏢Sede legale: Svizzera 🔥Offerte attive: SCONTO fino al 50% Prova l’offerta Proton VPN è una soluzione molto interessante per chi cerca una VPN orientata alla privacy, ma utilizzabile anche per lo streaming sportivo. La funzione VPN Accelerator è pensata per migliorare la velocità della connessione, aspetto utile durante le partite della FIFA World Cup 2026, soprattutto quando si guarda in HD o 4K. NetShield Ad-blocker usa invece il filtraggio DNS per bloccare annunci invasivi, tracker e domini associati a malware, riducendo i rischi durante la navigazione e l’accesso ai servizi online. Proton VPN offre anche un piano gratuito senza limiti di dati, senza pubblicità e senza log, ma per seguire i Mondiali resta preferibile un piano premium, più completo nella scelta dei Paesi e più affidabile per lo streaming. La versione free può essere utile per proteggere la connessione in modo essenziale, ma non offre la stessa flessibilità dei provider a pagamento. Paese Posizioni disponibili Regno Unito 6 Australia 5 Brasile 1 Germania 2 Spagna 2 Francia 3 Pro Piano gratuito senza limiti di dati

NetShield contro annunci, tracker e malware

VPN Accelerator per migliorare velocità e stabilità

Politica no-log e forte attenzione alla privacy

App disponibili per molti dispositivi Contro Meno immediata per gli utenti che cercano una VPN semplice da usare

Meno focalizzata sull’intrattenimento Come Configurare una VPN per lo Streaming dei Mondiali di Calcio Configurare una VPN per lo streaming dei Mondiali di Calcio richiede pochi passaggi, ma è importante scegliere il dispositivo giusto in base alle proprie abitudini di visione. Su PC Windows e Mac, basta scaricare l’app ufficiale del provider scelto, installarla, effettuare l’accesso con il proprio account e selezionare un server nel Paese della piattaforma da usare. Ad esempio, per lo streaming su BBC iPlayer o ITVX si può scegliere un server nel Regno Unito, mentre per SBS On Demand occorre collegarsi all’Australia. Su smartphone e tablet la procedura è ancora più immediata. L’app VPN può essere scaricata da App Store o Google Play, quindi è sufficiente concedere le autorizzazioni richieste, scegliere il Paese e aprire l’app di streaming. Questa soluzione è pratica per seguire le partite fuori casa, in viaggio o durante una pausa, proteggendo allo stesso tempo la connessione su reti Wi-Fi pubbliche. Chi preferisce guardare la FIFA World Cup 2026 sulla Smart TV può installare la VPN direttamente sul televisore, se compatibile, oppure usare Fire TV Stick (Migliori VPN per Firestick), Android TV o Apple TV (Migliori VPN per Apple TV). In alternativa, è possibile configurare la VPN sul router, così da proteggere tutti i dispositivi collegati alla rete domestica. Prima del calcio d’inizio è sempre bene testare server, qualità video e accesso alla piattaforma scelta, per evitare problemi proprio durante la partita. Criteri di Selezione Per scegliere una VPN adatta allo streaming dei Mondiali 2026 è opportuno valutare criteri legati sia alla qualità della visione sia alla sicurezza della connessione. Un buon servizio deve infatti permettere di seguire le partite senza rallentamenti, ma anche proteggere dati personali e account durante l’uso quotidiano. Rete server : la presenza di server nei Paesi delle principali piattaforme straniere consente di verificare l’accesso ai servizi disponibili fuori dall’Italia, come BBC iPlayer, ITVX, SBS On Demand o CazéTV su YouTube.

: la presenza di server nei Paesi delle principali piattaforme straniere consente di verificare l’accesso ai servizi disponibili fuori dall’Italia, come BBC iPlayer, ITVX, SBS On Demand o CazéTV su YouTube. Velocità streaming : una connessione stabile è fondamentale per guardare le partite in HD o 4K, evitando buffering, cali di qualità e interruzioni durante gli incontri più attesi.

: una connessione stabile è fondamentale per guardare le partite in HD o 4K, evitando buffering, cali di qualità e interruzioni durante gli incontri più attesi. Protocolli di sicurezza : tecnologie come WireGuard, Lightway, NordLynx o VPN Accelerator proteggono il traffico senza rallentare la connessione.

: tecnologie come WireGuard, Lightway, NordLynx o VPN Accelerator proteggono il traffico senza rallentare la connessione. Compatibilità dispositivi : una buona VPN dovrebbe offrire app per PC, Mac (migliori VPN per Mac), smartphone, tablet, Smart TV, Fire TV Stick e router, così da coprire ogni scenario di visione.

: una buona VPN dovrebbe offrire app per PC, Mac (migliori VPN per Mac), smartphone, tablet, Smart TV, Fire TV Stick e router, così da coprire ogni scenario di visione. Assistenza clienti: è preferibile scegliere provider con guide chiare, chat rapida e supporto disponibile, utili in caso di problemi con server, accesso alle piattaforme o configurazione dell’app. VPN in Viaggio negli Stati Uniti per i Mondiali Chi viaggia negli Stati Uniti per assistere ai Mondiali 2026 può usare una VPN non solo per guardare le partite in streaming, ma anche per gestire con maggiore sicurezza tutte le attività legate alla trasferta. Durante il torneo sarà normale consultare biglietti digitali, prenotazioni di hotel, mappe, app di trasporto e account personali da smartphone o notebook. Molte di queste operazioni avverranno però fuori casa, collegandosi a reti Wi-Fi di aeroporti, stazioni, locali, strutture ricettive o aree nei pressi degli stadi. In questi contesti, una VPN cifra la connessione e rende più difficile l’intercettazione dei dati da parte di utenti malintenzionati presenti sulla stessa rete. Questa soluzione permette di proteggere informazioni personali quando si accede alla propria e-mail, si controllano prenotazioni, si effettuano pagamenti online o si usano app bancarie per acquistare trasporti, cibo, merchandising e servizi durante il viaggio. Un altro vantaggio riguarda il passaggio continuo tra reti diverse. Infatti, è possibile passare dai dati mobili al Wi-Fi dell’hotel, per poi collegarsi alla rete di un bar o di un mezzo pubblico nella massima sicurezza. Lasciare la VPN attiva permette di mantenere il traffico protetto e, collegandosi a server italiani, verificare l’accesso ai servizi disponibili nella propria area di riferimento anche mentre ci si trova negli Stati Uniti. Riepilogo Seguire i Mondiali 2026 in streaming richiede attenzione non solo ai diritti TV, ma anche alla qualità e alla sicurezza della connessione. In Italia, DAZN trasmetterà tutte le partite, mentre Rai e RaiPlay offriranno una selezione di incontri in chiaro. All’estero, invece, alcune piattaforme gratuite come BBC iPlayer, ITVX, SBS On Demand o CazéTV su YouTube possono rappresentare alternative interessanti, in base alla disponibilità territoriale dei contenuti. Proprio per questo, scegliere una delle migliori VPN per i Mondiali 2026 permette di verificare l’accesso ai servizi disponibili nei vari Paesi, proteggendo allo stesso tempo dati personali, account e pagamenti online. Tuttavia, è importante affidarsi a una VPN premium, come ExpressVPN, perché le VPN gratuite spesso offrono meno server, velocità inferiori e minore affidabilità durante lo streaming live. Un servizio di qualità riduce buffering, protegge i propri dati su Wi-Fi pubblici e garantisce maggiore stabilità nei momenti decisivi del torneo. Domande frequenti sulle migliori VPN per guardare i Mondiali È legale usare una VPN per guardare i Mondiali? Sì, usare una VPN è legale nella maggior parte dei Paesi, Italia compresa. Tuttavia, la VPN deve essere usata per proteggere la connessione e accedere ai servizi disponibili in modo legittimo, non per violare i termini d’uso delle piattaforme di streaming. Si può usare una VPN gratuita per guardare i Mondiali di calcio 2026? Sì, ma non è la scelta ideale. Le VPN gratuite spesso offrono meno server, velocità inferiori e prestazioni meno affidabili durante gli eventi live. Per seguire i Mondiali di calcio 2026 in streaming senza buffering e con maggiore sicurezza, è preferibile affidarsi a una VPN premium. La VPN rallenta la connessione Internet? Sì, una VPN può ridurre di poco la velocità, perché il traffico passa attraverso un server aggiuntivo e viene cifrato. Tuttavia, con una VPN premium, il calo è spesso minimo e non compromette lo streaming in HD o 4K. Per ottenere prestazioni migliori, è consigliabile usare protocolli veloci come Lightway, WireGuard o NordLynx. Qual è la migliore VPN per risultare in Italia? Per risultare in Italia è consigliabile scegliere una VPN con server italiani veloci e stabili, meglio ancora se presenti in più città. ExpressVPN è una delle opzioni più adatte, perché offre server in Italia, buone prestazioni in streaming e app semplici da usare su PC, smartphone, Smart TV e router. In questo modo è possibile ottenere un indirizzo IP italiano e accedere ai servizi disponibili nel proprio Paese anche quando ci si trova all’estero.