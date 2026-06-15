Migliori VPN del 2026: Confronto Prezzi e Offerte

Edoardo D'amato Pubblicato il 15 giu 2026

Nel 2026 una VPN non è più solo uno strumento per “nascondersi” online, ma una soluzione ormai fondamentale per proteggere i propri dati personali, sbloccare le piattaforme streaming estere o aggirare le censure online di Paesi fortemente restrittivi. Le migliori VPN permettono di difendersi da tracciamenti sempre più sofisticati e navigare in modo stabile anche su reti non sicure.

Ne esistono di svariati tipi, alcune sono anche VPN gratuite, ma scegliere un servizio a pagamento vuol dire avere maggiore affidabilità, velocità elevate, assistenza dedicata e reali politiche no-log, aspetti che le alternative free difficilmente garantiscono. Ma quale VPN scegliere oggi?

In questa guida verranno confrontate funzionalità, prestazioni e sicurezza di alcuni provider rigorosamente selezionati, senza dimenticare le offerte VPN più interessanti, così da trovare l’opzione più adatta alle proprie esigenze.

Top VPN in Offerta Ora

In base agli aggiornamenti più recenti, tra i servizi più avanzati nel panorama VPN di giugno 2026 si sono distinti NordVPN e Surfshark. Questi operatori hanno lavorato in modo significativo sulle proprie piattaforme, introducendo funzioni inedite e perfezionando diversi aspetti chiave dell’esperienza utente.

NordVPN fa della completezza il suo punto di forza: non è più considerabile una semplice VPN, dal momento che mette a disposizione un ecosistema di cybersecurity sempre più avanzato. Le sue qualità più rilevanti? Si tratta di un servizio veloce (merito in particolare del suo protocollo proprietario NordLynx), con sede nei Paesi Bassi (Paese con leggi sulla privacy rigorose) e una politica no-log solidissima. Senza dimenticare i quasi 8.0000 server sparsi in tutto il mondo. Inoltre, NordVPN ha rilasciato aggiornamenti di rilievo nelle ultime settimane. In primis, a confermare la politica di no log del servizio, ci ha pensato un recentissimo audit indipendente realizzato da Deloitte, che è stato passato positivamente per la sesta volta.

Tra le novità più importanti spicca NordWhisper, un protocollo proprietario pensato per gli scenari in cui OpenVPN o WireGuard risultano inefficaci. La tecnologia consente al traffico VPN di mimetizzarsi come normale navigazione web, diminuendo drasticamente le possibilità di intercettazione o blocco da parte di firewall e sistemi di filtraggio restrittivi. Ulteriori miglioramenti riguardano il modulo Threat Protection, che ora integra strumenti di sicurezza ancora più completi. La nuova Protezione Email aggiunge un livello di controllo attivo contro phishing, frodi e malware: analizza in tempo reale i link presenti nelle email aperte via browser e segnala eventuali destinazioni rischiose. A ciò si affianca una funzione dedicata al blocco automatico dei contenuti per adulti, attivabile direttamente dall’app mobile, che permette di filtrare siti non adatti su dispositivi Android e iOS senza ricorrere a software esterni.

Sul fronte della protezione avanzata, è stato inoltre introdotto un sistema di allerta contro il dirottamento di sessione, capace di individuare accessi sospetti ai dati sensibili prima che possano causare danni. Completa il quadro un indicatore di sicurezza integrato nei risultati di ricerca, che segnala in modo chiaro se un collegamento è affidabile o potenzialmente pericoloso.

I prezzi per i piani biennali di questa VPN partono da 2,99€ al mese, grazie a sconti che arrivano fino al 76%.

Anche Surfshark si è contraddistinta in questi anni per aver sempre più affinato la propria suite di privacy e sicurezza informatica, non limitandosi al già ottimo tool VPN sviluppato. Oltre a questo, è una delle poche reti virtuali private a poter essere utilizzata su dispositivi illimitati con un singolo account. Da menzionare, tra i suoi punti di forza, anche i server 100% solo-RAM.

Negli ultimi tempi è stata molto attiva a livello di aggiornamenti. Prima di tutto, si è sottoposta ad un audit indipendente della sicurezza dell’infrastruttura, condotto da SecuRing, un’azienda esterna specializzata in cybersicurezza. L’audit ha ribadito che l’infrastruttura di rete di Surfshark è protetta da accessi non autorizzati e interruzioni operative, risulta resistente ad attacchi reali e rispetta i più elevati standard di sicurezza. Altra grande novità è l’introduzione della crittografia post-quantistica su WireGuard, per proteggere anche dalle potenziali minacce legate ai computer quantistici.

Surfshark ha poi migliorato le impostazioni di sicurezza dei siti web, che da un lato analizzano i siti presenti nei risultati di ricerca di Google e dall’altro avvisano in caso di potenziali rischi. Ora, per chi usa l’estensione browser di questa VPN, è possibile controllare i risultati di ricerca di Google prima ancora di fare clic. Surfshark Antivirus ha ottenuto inoltre la certificazione AV-Test, organizzazione indipendente che esegue test sulle soluzioni di sicurezza online e ne valuta la qualità.

Offerta speciale da parte di Surfshark VPN, che propone i suoi piani biennali con prezzi che partono da 1,99€ al mese e sconti fino all’87%.

Confronto Migliori VPN a Pagamento del 2026

Per orientarsi meglio tra le numerose opzioni disponibili si devono analizzare nel dettaglio le caratteristiche specifiche e funzionalità. Confrontando la velocità e il grado di sicurezza, le politiche log e i protocolli di crittografia utilizzati, sarà possibile scegliere in completa autonomia e consapevolezza a quale servizio VPN affidare la protezione dei propri dispositivi.

Queste sono le migliori VPN provate e consigliate dalla redazione di Punto Informatico

I provider in questa lista delle migliori VPN sono tutti completi, ma presentano prezzi e compatibilità leggermente differenti. In ogni caso, con tutte le virtual private network elencate di seguito si può contare su performance ottime.

1. NordVPN

NordVPN 4.7 Recensione 🌍Server: 8.000+ server in 129 paesi 📱Massimo dispositivi: 10 📍IP dedicato: ✔ 🆓Versione Free: Garanzia rimborso di 30 giorni 💻Compatibilità: Windows, macOS, Android, iOS 🔐Sicurezza: IKEv2/IPsec, OpenVPN, NordLynx 👨‍💻Assistenza 24/7: ✔ 🏢Sede legale: Panama 🔥Offerte attive:SCONTO fino al 74% PROVALA SUBITO

La ricerca della miglior VPN a pagamento comincia con NordVPN, che si distingue per la ricchezza delle proprie funzionalità sia in ambito sicurezza, sia a livello di prestazioni.

Caratteristiche e prezzi

NordVPN aderisce totalmente a una politica no-log (non registra o conserva i dati degli utenti), utilizza una crittografia di livello militare AES-256 bit e un sistema a doppia cifratura dei dati. Fiore all’occhiello è il protocollo proprietario NordWhisper, di recente sviluppo, che camuffa ancora meglio il traffico VPN.

Sempre rimanendo in tema sicurezza, vanno citati il supporto a Onion e il kill switch automatico. Integra anche uno dei migliori antivirus del momento, denominato Threat Protection, che negli ultimi tempi è stato aggiornato con nuove opzioni, tra cui Protezione Email e il blocco automatico dei contenuti per adulti.

Si tratta peraltro di una delle migliori estensioni VPN per il browser Google Chrome.

Le prestazioni di NordVPN sono sensibilmente migliorate da quando ha lanciato il protocollo proprietario NordLynx. La velocità di download media è 236,50 Mbps. Interessanti anche i dati riguardo a ping e jitter, rilevanti per chi gioca online o videochiama frequentemente. Il ping medio per una partita online a un gioco come League of Legends è di 31,8 ms, mentre il jitter 1,2 ms.

Anche la politica dei log è molto chiara: NordVPN non mantiene nessun log degli utenti, ovvero l’azienda non registra e trattiene in nessun modo i dati degli utenti. Il sesto audit di Deloitte passato brillantemente lo conferma. Si possono connettere fino a 10 dispositivi contemporaneamente.

I prezzi di questa VPN sono concorrenziali, si va da un costo di 3-7 € se si scelgono i piani a lunga scadenza, a salire sui 13 € per piani brevi di 1 mese. Gli abbonamenti a medio termine sono di 1 anno e hanno un costo compreso tra i 4,59 € e gli 8,50 €. Da sottolineare il fatto che NordVPN al momento non dispone di una versione free, ma c’è la possibilità di sfruttare la garanzia “Soddisfatti o rimborsati” entro 30 giorni dalla sottoscrizione dell’abbonamento.

Compatibilità

NordVPN si può utilizzare con dispositivi diversi, quello più scontato è ovviamente il PC, che sia Windows, MacOS o Linux. Si tratta peraltro di una delle 5 migliori VPN per PC del 2026.

La protezione si amplia anche agli smartphone, anche con i dati mobili, ed è presente ovviamente l’applicazione per tablet. Se non si vuole scaricare l’applicazione si può usare anche l’estensione per browser web, che quindi protegge e cripta il traffico del solo sito web e non quello di tutto il PC.

Localizzazione server

NordVPN è una delle top VPN con più server sul mercato, attualmente ce ne sono più di 7.800 localizzati in oltre 160 paesi in tutto il mondo. Negli ultimi mesi il provider ha lanciato server con IP dedicato a Milano e altri localizzati a Roma e a Palermo.

Ci sono poi anche dei server più avanzati, che offrono la possibilità di connettersi con IP dedicati, con anche opzioni aggiuntive come il P2P per la condivisione sicura dei dati e l’offuscamento per navigare in paesi con delle restrizioni alla rete internet.

Tracciamento e registrazione dati

NordVPN è considerata una delle migliori VPN anche perché è molto attenta al trattamento dei dati personali degli utenti. Non lasciare traccia di sé online è molto difficile, con l’utilizzo di una VPN affidabile però è possibile. Anche in questo caso però i propri dati passano dai server, ecco perché è importante che i provider dichiarino esplicitamente di non registrarli.

Supporto a reti P2P e streaming

Il supporto a reti P2P è un punto molto importante dell’offerta di NordVPN. Molti server offrono un’esperienza P2P sicura, mascherando gli indirizzi IP, criptando tutto il traffico in entrata in uscita e salvaguardando la privacy.

Per quanto riguarda lo streaming, con la funzione SmartPlay riesce a sbloccare senza problemi tutte le principali piattaforme online. È possibile accedere ai cataloghi di Netflix, Prime Video e Disney+, ma anche guardare gli eventi sportivi live proposti da DAZN. Non a caso, rientra tra le migliori VPN per IPTV del mercato.

Supporto e assistenza clienti

NordVPN non ha un call center dove poter interagire a voce con il supporto clienti. Tuttavia, live chat e email funzionano bene. Optando per l’assistenza tramite chat, un chatbot troverà soluzioni pratiche ai problemi più comuni. Invece, se si ha bisogno di risposte a domande più articolate, è consigliabile mandare un’e-mail all’indirizzo support@nordvpn.com. Inoltre, sul sito ufficiale di NordVPN c’è una sezione FAQ dove vengono fornite le risposte alle domande più frequenti degli utenti.

Per altre informazioni su NordVPN leggi la recensione completa.

Pro Rete server vasta

Server italiani con IP dedicati

Rigorosa politica no-log certificata da audit indipendenti

Protocolli di sicurezza proprietari

Crittografia impenetrabile Contro Non è semplice da usare per utenti inesperti

Non esiste una versione free

2. Surfshark VPN

Surfshark VPN 4.5 Recensione 🌍Server: 4500+ in 100 paesi 📱Massimo dispositivi: illimitati 🆓Versione Free: Garanzia rimborso di 30 giorni 💻Compatibilità: Windows, macOS, Android, iOS 🔐Sicurezza: OpenVPN, IKEv2, Shadowsocks, Wireguard e L2TP 👨‍💻Assistenza 24/7: ✔ 🏢Sede legale: Paesi Bassi 🔥Offerte attive:SCONTO fino all’88% + 3 mesi gratis🔥 PROVALA SUBITO

Surfshark è la miglior VPN del 2026 in quanto a facilità d’uso. Tutto ciò che si vede nell’interfaccia è l’opzione “Connessione rapida” e “Tutte le posizioni”, accompagnate da un’icona Impostazioni. Oltre alla facilità d’uso, i suoi punti forti sono i server 100% su sola RAM e i dispositivi illimitati.

Caratteristiche e prezzi

Il servizio VPN si basa su OpenVPN UDP e TCP, i protocolli di sicurezza IKEv2, la crittografia AES-256 e il kill switch. Inoltre, Surfshark vanta un DNS privato e una copertura di sicurezza aggiuntiva tramite un doppio salto VPN.

Da menzionare anche la modalità MultiHop, che rende ancora più difficile per chiunque seguire le proprie tracce. Sulla versione Android è presente anche la funzionalità Bypasser, ovvero lo split-tunneling proprietario di Surfshark. Presenti inoltre tutta una serie di extra features che aumentano ancora di più la sicurezza: tra queste, il Data Leak Checker per effettuare un controlla rapido sulle caselle email e Alternative ID per avere un in indirizzo email e profilo personale alternativo (utile per registrarsi su siti di cui non ci si fida al 100%).

La connessione è molto veloce anche collegandosi a server su altri continenti. Merito anche della nuova tecnologia Nexus, che prevede l’instradamento del traffico su un’unica rete di server, anziché su un singolo tunnel VPN. La velocità mediamente si è attestata sui 238,46 Mbps. Un valore inferiore rispetto a NordVPN ma in linea con la maggioranza dei provider. I valori di ping sono ottimi, non ci sono lag e chi gioca online non deve abbassare la risoluzione del gioco per ottenere velocità più elevate.

I piani biennali previsti per questa top VPN hanno un prezzo molto ragionevole: si parte da 1,99€ per il piano Starter a 2,29 € per quello One. E poi c’è il piano One+, che al prezzo di 4,19€ include anche Incogni, il tool che rimuove i dati personali dai database delle aziende e dai siti di ricerca personale. Tutti e tre i piani hanno 3 mesi gratis extra inclusi. Pur non prevedendo alcuna versione free, Surfshark offre una prova gratuita di 7 giorni e una garanzia di rimborso di 30 giorni, dando tutto il tempo per provare la virtual private network prima di impegnarsi per un periodo più lungo.

Compatibilità

Uno dei pregi che rende questa una delle migliori VPN del 2026 è il fatto che l’abbonamento copre un numero illimitato di dispositivi, compresi Windows, Mac, Linux, Android e iOS. Può anche essere installata manualmente su router domestici compatibili, per proteggere tutti i dispositivi connessi. Si tratta di un’opzione davvero utile, soprattutto nell’ottica di utilizzarla su dispositivi che non la supportano direttamente, come ad esempio le Smart TV e le console di gioco.

Localizzazione server

La rete di Surfshark non è tra le più grandi ma offre comunque un buon numero di server tra cui scegliere: più di 4.500 unità distribuite in 100 paesi. Una delle caratteristiche più interessanti è la gestione dei server con memorie volatili (RAM) per cui i dati dei server vengono cancellati in automatico ogni volta che vengono spenti o riavviati.

La maggior parte dei server è negli USA, ma possiamo trovare server anche in India, Regno Unito, Canada, Australia, Germania, Spagna e Francia.

Tracciamento e registrazione dati

La sede dell’azienda è a Amsterdam. Nei Paesi Bassi non esistono normative sulla conservazione dei dati, per cui Surfshark legalmente non deve tenere alcun registro delle azioni dell’utente, ma solo i dati di fatturazione e l’indirizzo e-mail.

Grazie a questa politica no-log, l’azienda non conserva dati come indirizzi IP in entrata e in uscita; dati su navigazione, download o cronologia degli acquisti; server utilizzati dall’utente; larghezza di banda utilizzata; informazioni sulla sessione; timestamp di connessione e traffico di rete, rendendo il suo utilizzo del tutto anonimo.

Supporto a reti P2P e streaming

Surfshark supporta senza problemi il P2P tramite i suoi server, così da poter scaricare i file senza lasciare tracce ed evitando anche i rallentamenti che spesso i fornitori di internet applicano su queste connessioni.

Per quanto concerne lo streaming, Surfshark è in grado di sbloccare tutte le principali piattaforme, tra cui Netflix (è possibile accedere a 30 cataloghi internazionali), Prime Video, Disney+, BBC iPlayer, Sky e molti altri. È considerata infatti una delle migliori VPN per lo streaming.

Supporto e assistenza clienti

Il supporto clienti di Surfshark consiste in una live chat 24/7 dalle risposte cordiali e veloci. In alternativa, c’è anche un modulo e-mail all’indirizzo support@surfshark.com: anche in questo caso, le risposte sono rapide e utili. Detto questo, sul sito c’è anche una sezione Risorse, che offre una buona quantità di informazioni, con guide di configurazione, tutorial e molto altro (compresa una sottosezione con le FAQ più frequenti).

Per altre informazioni su Surfshark leggi la recensione completa.

Pro Installazione e configurazione molto semplici

Dispositivi illimitati con un singolo account

Piani di abbonamento cybersecurity a 360°

Velocità elevate

Sever 100% ram-only Contro Non si può selezionare manualmente un server specifico

Assistenza solo in lingua inglese

3. Proton VPN

ProtonVPN 3.9 Recensione 🇮🇹Server in Italia: Milano e Palermo ⚙️Numero di server: 20.017 🗺️Paesi: 145 💻Indirizzi IP: N/D 📱Device massimi supportati: fino a 10 dispositivi 🔐Sicurezza: OpenVPN, WireGuard, Stealth 👨‍💻Assistenza 24/7: e-mail e ticket (risposta entro 24 ore) 🏢Sede legale: Svizzera 🔥Offerte attive: SCONTO fino al 70% Prova l’offerta

Tra le migliori VPN sul mercato c’è anche Proton VPN, che mette al centro della sua proposta privacy e sicurezza. E una vasta rete di server. Con tanto di piano gratuito senza alcun limite di traffico, ma con un numero di server limitato.

Caratteristiche e prezzi

Per prima cosa, Proton VPN ha una politica no-log rigorosa, certificata di recente per la quarta volta da un audit indipendente redatto da Securitum. Il test dunque è stato brillantemente superato. Proton inoltre utilizza i sistemi di crittografia più robusti: tutto il traffico di rete è protetto dallo standard militare AES-256, mentre le chiavi sono scambiate con RSA a 4096 bit e viene utilizzato HMAC con SHA384 per l’autenticazione dei messaggi.

A livello di protocolli, Proton VPN si affida principalmente a WireGuard, ma mette a disposizione anche OpenVPN. Tra le altre funzionalità, molto importante la presenza di kill switch e split tunneling validi per tutti i sistemi operativi tranne Linux. Rispetto alla connessione senza VPN, la perdita di velocità è minima: le percentuali sono tra il 4 e l’8% di differenza in negativo. A tal proposito, è integrata la tecnologia VPN Accelerator, che aumenta ancora di più le prestazioni.

I piani a pagamento sono VPN Plus e Proton Unlimited, il primo costa 2,99€ al mese per due anni e il secondo 7,99€ mensili sempre con riferimento alla durata biennale. Con entrambi è possibile utilizzare il servizio fino a 10 dispositivi. Tra i due piani cambia solo il fatto che con Unlimited si accede a tutto l’ecosistema Proton, ovvero password manager, mail, Calendar e Drive.

Oltre ai piani a pagamento, Proton VPN ha anche una versione free, l’unica senza alcun limite di traffico mensile. Tuttavia, dà la possibilità di connettersi ai server di soli 10 Paesi, selezionati casualmente. Inoltre, si può proteggere un dispositivo alla volta.

Compatibilità

Come per le altre VPN presenti in questa lista, anche Proton VPN può essere utilizzata con dispositivi diversi. Risulta compatibile sia con i PC, Windows, MacOS e Linux, che con smartphone e tablet Android e iOS.

Disponibile anche l’estensione per browser web, che cripta e protegge il traffico del solo sito web e non quello di tutto il PC. Proton è altresì compatibile con Chromebook, Apple TV, Android TV e Fire TV.

Localizzazione server

La rete di Proton VPN è davvero notevole: oltre 20.200 server, distribuiti in 145 Paesi. Di questi, 104 unità sono presenti in Italia.

Quindi, anche chi è temporaneamente all’estero e ha bisogno di utilizzare servizi italiani, può farlo senza problemi collegandosi ai server presenti nel territorio del Bel Paese. Inclusi ci sono anche i server collegati alla rete Tor, tramite cui è possibile instradare tutto il traffico attraverso la rete di anonimato di Tor.

Tracciamento e registrazione dati

Proton VPN ha pochi “rivali” da questo punto di vista. Innanzitutto, la sua sede è in Svizzera, Paese con le leggi sulla privacy tra le più rigorose al mondo. Proprio sul territorio elvetico sono presenti i Secure Core, server ultra sicuri e offuscati, che garantiscono una navigazione sicura e protetta in ogni scenario d’uso.

A questo aggiunge un’infrastruttura open source che nessun’altra VPN presente in questa lista può vantare: chiunque può consultare il codice sorgente delle sue app. In sintesi, grazie a questa caratteristica, è più difficile nascondere funzionalità indesiderate, raccolta dati non dichiarata o vulnerabilità.

Supporto a reti P2P e streaming

Nelle varie app di Proton VPN sono presenti server speciali: alcuni ottimizzati per lo streaming e in grado di sbloccare più velocemente le piattaforme, altri per il P2P. Nel caso delle connessioni P2P, è la stessa app a fornire il port forwarding per poter scaricare alla massima velocità. Da notare la presenza del protocollo Stealth, che consente di aggirare le limitazioni geografiche e governative, e di conseguenza di sbloccare le librerie di streaming internazionali.

Supporto e assistenza clienti

Gli utenti possono in primis contare su una pagina di supporto completa sul sito ufficiale di Proton, dove si trovano guide sia per principianti che per esperti. La pagina web è molto comoda, perché consente di navigare in diverse sezioni: fugare i propri dubbi in autonomia è più semplice così. Se però si ha bisogno di un contatto diretto, si può contattare il team di Proton tramite email o servizio ticket. La risposta arriverà entro 24 ore dalla richiesta.

Pro Sede in Svizzera

App completamente open source

Politica no-log certificata da audit indipendenti

Vasta rete di server

Piano gratuito senza limiti di traffico Contro Copertura del piano gratuito limitata a 10 Paesi

4. TotalVPN

Total VPN 4.5 Recensione 🌍Server: 1.800+ in 80 paesi 📱Massimo dispositivi: 5 📍IP dedicato: ❌ 🆓Versione Free: Garanzia rimborso entro 30 giorni 💻Compatibilità: Windows, macOS, Android, iOS 🔐Sicurezza: OpenVPN e IKEv2 👨‍💻Assistenza 24/7: ✔ 🏢Sede legale: Stati Uniti 🔥Offerte attive:SCONTO fino a 80€ su Piani Annuali PROVALA SUBITO

Tra i servizi VPN migliori del 2026 c’è anche TotalVPN, sviluppata da TotalAV, azienda conosciuta principalmente per il suo antivirus. Ed è proprio la proposta che comprende la coppia VPN + antivirus a spiccare come una delle più interessanti nel mercato. Poter contare su una doppia azione di privacy e protezione informatica non è da tutti.

Caratteristiche e prezzi

TotalVPN mette a disposizione due protocolli con cui proteggere la propria connessione: OpenVPN e IKEv2. Non saranno sviluppati come WireGuard o i protocolli proprietari di NordVPN e ExpressVPN, ma fanno il loro dovere. Da menzionare anche tool come il kill switch, disponibile sia su Windows e Mac che sulle app Android e iOS. Alla VPN aggiunge in un unico pacchetto anche TotalAV antivirus e TotalADblock. L’antivirus protegge in tempo reale, mentre l’adblock migliora l’esperienza di navigazione eliminando pubblicità e banner invasivi.

Per quanto riguarda i prezzi, è ora disponibile con un prezzo ridotto a 1,59 euro scegliendo il piano annuale, grazie a uno sconto dell’80%. La spesa complessiva è di 19 euro anziché 99 euro. Attualmente, è una delle VPN più economiche sul mercato. Prevista una garanzia di rimborso di 30 giorni.

Compatibilità

A livello di sistemi operativi, TotalVPN funziona su tutte le principali piattaforme più diffuse. Può essere utilizzata su un massimo di cinque dispositivi Windows, Mac, Linux, Android e iOS.

Localizzazione server

La rete di TotalVPN fornisce oltre 50 server, sparsi in tutto il mondo. Grazie ad essi, è possibile utilizzare questo strumento per lo streaming estero quando si è in Italia e per quello italiano una volta fuori dal Bel Paese.

Tracciamento e registrazione dati

TotalVPN non registra i dati dei suoi utenti: non a caso viene considerato uno dei servizi VPN più attenti al tracciamento dei dati personali. La politica no-log dell’azienda è stata confermata anche da audit indipendenti, anche se non così recenti.

Supporto a reti P2P e streaming

La presenza di server distribuiti capillarmente rende TotalVPN uno strumento utile per chi vuole guardare contenuti in streaming, sia in diretta che on-demand. Non ha server P2P dedicati.

Supporto e assistenza clienti

Il supporto tecnico di TotalVPN può essere contattato mediante email. Per risolvere problematiche più sbrigative, si può consultare un pratico elenco di guide dettagliate sul sito ufficiale.

Pro Suite di sicurezza completa con uno dei migliori antivirus

VPN con tutte le caratteristiche essenziali richieste

Server sparsi in tutto il mondo

Una delle più economiche in circolazione

Kill Switch efficace Contro Massimo 5 dispositivi con l’abbonamento di base

Non ha server per il P2P e manca l’IP dedicato

5. PrivadoVPN

Privado VPN 4.2 🌍Server: 100+ in 66 paesi 📱Massimo dispositivi: 10 📍IP dedicato: ❌ 🆓Versione Free: ✔ 💻Compatibilità: Windows, macOS, Android, iOS, Fire TV, Android TV 🔐Sicurezza: OpenVPN, IKEv2, WireGuard, SOCKS5 👨‍💻Assistenza 24/7: ✔ 🏢Sede legale: Svizzera 🔥Offerte attive:SCONTO fino al 73% su Piani Annuali PROVALA SUBITO

PrivadoVPN è un servizio VPN relativamente nuovo sul mercato, avendo lanciato la prima app nel 2019. L’azienda si pone come soluzione per tutti gli utenti che vogliono accesso libero a Internet senza censure, puntando tutto su ottimi standard di sicurezza, una crittografia di livello militare e una rigida politica no-log. Ed è una delle poche tra le migliori VPN a mettere a disposizione una versione gratuita.

Caratteristiche e prezzi

Su PrivadoVPN è possibile trovare le migliori caratteristiche di sicurezza richieste da un prodotto moderno: una potente crittografia AES-256 e un’ampia scelta di protocolli di connessione come OpenVPN (sia UDP che TCP), WireGuard e IKEv2. L’applicazione sceglie automaticamente il migliore, assicurando così sempre la massima velocità.

Non mancano kill switch, uno split tunneling e la possibilità di bloccare qualsiasi leak IPv6, DNS, e WebRTC, il tutto per un elevato livello di privacy. Tra le offerte VPN di PrivadoVPN c’è anche un piano gratuito con 13 server e 10 GB di dati ogni 30 giorni.

Chi cerca più server di connessione o traffico dati illimitato può scegliere l’abbonamento VPN al costo di 1,11€ al mese (+ 3 mesi gratis), attivando un abbonamento di 2 anni, con tanto di rimborso garantito entro 30 giorni (Soddisfatti o Rimborsati).

Compatibilità

L’app di PrivadoVPN è installabile senza problemi su PC e su Mac, semplice da utilizzare anche su Android e su iPhone. Questo provider permette di collegare fino a un massimo di 10 dispositivi sullo stesso account.

Localizzazione server

Attualmente è possibile scegliere tra 67 città diverse, un numero in media con la concorrenza delle giovani reti virtuali private, ma lontani dai numeri raggiungibili da un servizio VPN più rodato.

Tracciamento e registrazione dati

PrivadoVPN ha sede in Svizzera, una delle nazioni più rispettose della riservatezza dei dati personali (e fuori dai 14-eyes). Nessuna informazione sensibile può essere raccolta e nessuna legge obbliga le aziende a monitorare i suoi clienti, rendendola un vero “paradiso della privacy”.

Questo rende molto affidabile la rigida politica di no-log applicata su qualsiasi connessione, anche se finora l’azienda non si è sottoposta a nessun test indipendente.

Supporto a reti P2P e streaming

PrivadoVPN permette di scaricare con ottime velocità dalle reti P2P, in particolare se si sceglie un server molto vicino alla posizione geografica attuale. Invece di scegliere un server casuale o automatico si suggerisce di optare per quelli in Italia o Svizzera per avere ottime prestazioni durante lo scaricamento. I server di questo provider sbloccano abbastanza facilmente anche i cataloghi streaming esteri.

Supporto clienti e assistenza

PrivadoVPN fornisce aiuto ai clienti tramite FAQ, canale di supporto e ottime guide per l’installazione delle varie app. La maggior parte dei problemi è risolvibile leggendo le guide, ma non tutte sono tradotte o presentano screenshot. Per il supporto in tempo reale è necessario aprire un ticket, con tempi di risposta non molto rapidi (2 ore per una risposta competente).

Pro Protocolli veloci e sicuri

Rigida politica no-log (sede in Svizzera)

Sblocca le piattaforme di streaming

Piano gratuito

I piani a pagamento sono molto economici Contro Rete molto piccola

Solo 13 server per la versione gratis

6. ExpressVPN

ExpressVPN 4.4 Recensione 🌍Server: 5900 server in 105 paesi 📱Massimo dispositivi: 8 🆓Versione Free: Garanzia rimborso di 30 giorni 💻Compatibilità: Windows, macOS, Android, iOS, Linux 🔐Sicurezza: IKEv2, OpenVPN 👨‍💻Assistenza 24/7: ✔ 🏢Sede legale: Isole Vergini Britanniche 🔥Offerte attive:SCONTO fino al 67% + 4 mesi GRATIS PROVALA SUBITO

ExpressVPN è un altro servizio VPN molto conosciuto e apprezzato soprattutto per la facilità d’uso e la possibilità di personalizzazione, ma anche per le velocità che riesce a garantire.

Caratteristiche e prezzi

ExpressVPN si pone come obiettivo essere la miglior VPN in quanto a velocità, senza incidere sulla connessione. Da questo punto di vista, l’introduzione della funzionalità Fastest Location è emblematica: grazie ad essa, è possibile connettersi automaticamente al server più veloce con un solo tocco.

L’attenzione alla velocità è anche testimoniata dallo speed test integrato direttamente all’interno dell’applicazione per PC, per monitorare la rapidità della rete.

In più ExpressVPN supporta la tecnologia del tunnel diviso, chiamato split tunneling, del kill switch ed è dotata della crittografia AES a 256 bit.

A livello di sicurezza, ExpressVPN mette a disposizione il protocollo proprietario Lightway, che insieme a OpenVPN e L2TP/IPsec forniscono una protezione elevata. Recentemente, è stato aggiornato con l’integrazione di Turbo, tecnologia che lo ha reso ancora più veloce. Da considerare anche l’ottimo supporto del DNS, con una funzione che impedisce i DNS leak. Molto interessanti due recentissime novità: ExpressKeys, ovvero un password manager per la gestione delle credenziali, e ExpressMailGuard, che aiuta a proteggere la casella email utilizzando degli alias per le registrazioni.

Riguardo ai prezzi, si parte da circa 2,09 € per il piano biennale (+ 4 mesi extra gratis), fino ad arrivare ai circa 11 € dell’abbonamento mensile. I piani a medio termine (12 mesi) hanno un costo di 3,14 € (+ 3 mesi extra gratis). C’è la garanzia di rimborso entro 30 giorni.

Compatibilità

ExpressVPN è compatibile con tanti dispositivi, sia con l’app ufficiale che con app di terze parti. La sua applicazione è presente sia su PC, che sia Windows, Mac o Linux, sia per smartphone, Android o iOS, ma anche per Chromebook, Kindle Fire e Nook.

Ci sono ovviamente anche le estensioni per Chrome e per Firefox. Il supporto si amplia a molti altri dispositivi come le console, Playstation, Xbox, ma anche Nintendo Switch, le smart TV, la Fire TV Stick di Amazon ed è anche una delle migliori VPN per Apple TV.

Express VPN può essere configurata praticamente su un massimo di 14 dispositivi utilizzabili contemporaneamente.

Localizzazione server

I server di ExpressVPN sono posizionati in 105 paesi in tutto il mondo, con 160 posizioni e più di 6.000 server. Non tutti i server supportano tutti gli standard di crittografia più avanzati, quindi alcuni sono più sicuri di altri.

Tracciamento e registrazione dati

Come tutte le altre top VPN, neanche ExpressVPN registra dati sull’utente e sulla sua attività online. Gli unici dati che vengono raccolti sono le applicazioni attivate con successo, le date di connessione al servizio VPN, ma non gli orari, la scelta della posizione server e il totale in MB dei dati trasferiti al giorno. Tutti essenziali per garantire il giusto funzionamento della rete, risolvere i problemi tecnici relativi alle applicazioni e fornire supporto tecnico.

Supporto a reti P2P e streaming

Sul sito ufficiale di ExpressVPN è menzionato il supporto ai file P2P: consente di scaricare torrent in modo completamente anonimo.

Si tratta di uno dei provider più affidabili per sbloccare i siti di streaming: si può accedere tranquillamente a Netflix, Prime Video, Disney+, BBC iPlayer, DAZN e molte altre piattaforme.

Supporto e assistenza clienti

Esistono due modi per contattare l’assistenza clienti di ExpressVPN: tramite la live chat sempre disponibile oppure via email (store@expressvpn.com). Ci sono anche delle pratiche guide presenti sul sito, che potrebbero rivelarsi utili nel caso in cui il problema non sia urgente o troppo complesso.

Per altre informazioni su ExpressVPN leggi la recensione completa.

Pro App intuitiva

Crittografia molto solida

Protocollo Lightway proprietario

Aggiornamenti continui su sicurezza e velocità

Rigorosa politica no-log Contro Nell’abbonamento base solo 10 dispositivi da poter connettere

Kill switch non disponibile su Android e iOS

7. CyberGhost VPN

CyberGhost 4.2 Recensione 🌍Server: 12.000+ in 100 paesi 📱Massimo dispositivi: 7 🆓Versione Free: Garanzia rimborso di 45 giorni 💻Compatibilità: Windows, macOS, Android, iOS 🔐Sicurezza: OpenVPN, IKEv2, WireGuard® 👨‍💻Assistenza 24/7: ✔ 🏢Sede legale: Romania 🔥Offerte attive:SCONTO fino al 82% + 4 mesi gratis PROVALA SUBITO

CyberGhost è una delle prime VPN comparse sul mercato, e per questo vanta un’esperienza di molti anni. Una scelta affidabile e apprezzata.

Il suo programma soddisfatti o rimborsati è di ben 45 giorni, contro i 30 della maggior parte dei concorrenti, e nel panorama delle VPN si distingue in particolare per la sua flotta di server davvero imponente.

Caratteristiche e prezzi

Anche questo provider utilizza la crittografia AES a 256 bit per i dati, e sono presenti i protocolli OpenVPN e IKEv2 (quest’ultimo stabilisce le connessioni rapidamente ed è la scelta migliore per i dispositivi mobile). Recentemente, inoltre, è stato aggiunto anche il protocollo WireGuard.

Sempre parlando di sicurezza, la funzionalità kill switch è disponibile sia sulle app desktop che su quelle per dispositivi mobile (alcuni competitor non ce l’hanno sulle versioni iOS e Android). Anche lo split tunneling è presente su Android.

In più promette di essere tra le VPN più veloci, grazie alla posizione e alla qualità dei server, ai protocolli più rapidi e alla tecnica del tunnel diviso.

I prezzi di CyberGhost sono leggermente più bassi dei concorrenti, si parte dai 2,03 euro circa per il piano biennale (+ 4 mesi gratis), passando per i 6,99 € al mese per l’abbonamento a medio termine di 6 mesi. Mentre il costo previsto per il piano VPN mensile è il più alto tra i concorrenti, ossia intorno ai 12 €.

CyberGhost può essere provato gratuitamente (24 ore per Windows e MacOs, 3 per Android o 7 giorni per iPhone), senza dover nemmeno inserire la carta di credito o fornire un metodo di pagamento.

Compatibilità

A livello di compatibilità CyberGhost è adatta a tantissimi dispositivi, praticamente tutti quelli che potrebbero aver bisogno di una top VPN. Oltre alla classica app per desktop, Windows, Mac e Linux, e a quella per Android e iOS, c’è anche il supporto per Amazon Fire Stick e tutti i dispositivi Android TV, oltre ovviamente alle estensioni per browser web.

Localizzazione server

Come estensione e numero di server CyberGhost è tra le migliori VPN sul mercato, in quanto permette di connettersi a più di 12.000 server in oltre 100 paesi. Tuttavia le posizioni server sono solo 125. Sono disponibili anche dei server ottimizzati per lo streaming.

Tracciamento e registrazione dati

Per tutte le aziende del settore la politica no log è fondamentale, in quanto la privacy è uno dei pilastri del settore delle reti sicure. CyberGhost non tiene nessun dato dell’utente, eccetto i dati di cui ha bisogno per far funzionare bene il servizio VPN e dare assistenza ai clienti, ma tutto in modo anonimo.

Supporto a reti P2P e streaming

CyberGhost supporta le reti P2P e protegge anche durante il download dei contenuti online. Sulla lista dei server è indicato per ogni posizione se è presente o meno il supporto alle reti P2P, e quindi la protezione, mentre si scaricano i dati da servizi come torrent.

Supporta inoltre lo sblocco di tutte le principali piattaforme streaming, comprese Netflix, Prime Video e Disney+, anche mediante l’utilizzo di server dedicati proprio a questo scopo.

Supporto clienti e assistenza

CyberGhost offre una chat in tempo reale efficiente. In alternativa, è possibile contattare l’assistenza via e-mail all’indirizzo support@cyberghost.com, ottenendo una risposta dettagliata entro 24 ore. Sul sito sono presenti inoltre diverse guide tutorial.

Per altre informazioni su CyberGhost leggi la recensione completa.

Pro Rete server tra le più estese sul mercato

Server ottimizzati per streaming e P2P

Kill switch e split tunneling per Android

Ottimo rapporto qualità-prezzo

Prova gratuita su tutte le app Contro Limite di 7 dispositivi da poter usare in contemporanea

Alcuni server sono virtuali e non fisici

8. PrivateVPN

PrivateVPN 4.2 Recensione 🌍Server: 200+ in 100 paesi 📱Massimo dispositivi: 10 🆓Versione Free: Garanzia rimborso di 30 giorni 💻Compatibilità: Windows, macOS, Android, iOS, Linux, Kodi, Router 🔐Sicurezza: AES a 256 bit chiave DH a 2048 bit 👨‍💻Assistenza 24/7: ✔ 🏢Sede legale: Svezia 🔥Offerte attive:SCONTO fino all’85% PROVALA SUBITO

La ricerca della migliore VPN sul mercato prosegue con PrivateVPN. Com’è facile intuire dal nome, PrivateVPN è dedicata alla sicurezza e alla privacy dei dati personali, che troppo spesso sono nelle mire di agenzie governative, di hacker o di traccianti online. La rigorosa privacy garantita è però solo uno degli aspetti che la contraddistingue: questa VPN, grazie ai suoi server dislocati in diverse parti del mondo, è indicata per sbloccare le principali piattaforme di streaming e per il torrenting.

Caratteristiche e prezzi

Scegliendo PrivateVPN, una delle migliori VPN del 2026, si sfruttano server affidabili in qualsiasi situazione, anche grazie alla rigorosa politica di no-log, i sistemi di sicurezza avanzati (utilizza i protocolli OpenVPN, L2TP/IPsec e IKEv2) e meccanismi per ottimizzare sempre la connessione. Tuttavia, pur essendo un servizio VPN certamente rapido, non è veloce come altri competitor (pensiamo a CyberGhost o ExpressVPN).

Tra le funzionalità più interessanti troviamo Stealth VPN, pensata per bypassare i filtri applicati a livello governativo da alcuni paesi con forte censura, ma adatta anche per nascondere la connessione quando si naviga su Internet dall’Italia o da qualsiasi altro paese. C’è il kill switch, ma va segnalata una mancanza importante: non è disponibile lo split tunneling.

Scegliendo un abbonamento annuale è possibile portare a casa la protezione per soli 2,08 € al mese (piano triennale). In alternativa, è possibile optare per il piano trimestrale da 6,20 € al mese e per quello mensile da 10,39 € mensili. Previsto il rimborso entro 30 giorni su tutti i piani proposti.

Compatibilità

PrivateVPN può essere utilizzato senza problemi su dispositivi Windows, Mac, Android e iOS. Per gli utenti più esperti sono disponibili sul sito le guide all’installazione manuale su sistemi Linux, sui router compatibili e sul media center Kodi. Non esiste un’estensione browser per Chrome, Firefox, Safari, Edge o altri.

Si può usare la rete su 10 dispositivi diversi contemporaneamente.

Localizzazione server

La rete è composta da oltre 200 server dedicati dislocati su 63 Paesi, così da poter coprire tutte le principali aree del globo senza problemi. Come capita spesso sui provider che dispongono di così pochi server è necessario scegliere sempre il server più vicino (o una nazione con server vicini), per una maggiore velocità di connessione. I server dagli Stati Uniti tendono a essere veloci a tutte le distanze, dimostrandosi la scelta migliore per chi vuole usare PrivateVPN per lo streaming video.

Tracciamento e registrazione dati

PrivateVPN non registra nessun dato sulla connessione e sui server, risultando uno dei più sicuri al netto della collocazione geografica della sede legale (Svezia). Tutte le app utilizzano la crittografia AES-256 e supportano i protocolli OpenVPN, L2TP, IPSec, IKEv2 e PPTP.

Supporto a reti P2P e streaming

Tutti i server supportano i protocolli P2P: anche in questo caso è necessario attivare la virtual private network prima di avviare la connessione, così da poter proteggere sia i dati in ingresso sia i dati in uscita.

Per quanto concerne lo streaming, PrivateVPN non ha server specializzati in tal senso, ma quelli con IP dedicato consentono di accedere alle piattaforme più popolari senza problemi.

Supporto e assistenza clienti

Rispetto alle altre reti di cui abbiamo parlato nei paragrafi precedenti, PrivateVPN offre una modalità aggiuntiva di assistenza clienti. Oltre a live chat e email, è possibile infatti essere aiutati per qualsiasi cosa utilizzando l’assistenza da remoto. Il suo funzionamento è semplice: basta installare TeamViewer per poi condividere le credenziali di accesso da remoto con un operatore, che si occuperà di risolvere il problema prendendo direttamente in mano la gestione del desktop dell’utente.

Per altre informazioni su Private VPN leggi la recensione completa.

Pro App semplici e intuitive

Rigorosa politica no-log

Funzionalità Stealth VPN per eludere i blocchi governativi

Assistenza anche tramite TeamViewer

Prova gratuita di 7 giorni Contro Rete server non molto estesa

10 dispositivi da poter connettere con un solo account

9. PureVPN

Pure VPN 4.1 Recensione ⚙️Numero di server: 6500 🗺️Paesi: 78 paesi 🔐Sicurezza: AES a 256 bit 📱Massimo dispositivi: 10 📍IP dedicato: ✔ 🆓Versione Free: 31 Giorni di prova 💻Compatibilità: Windows, macOS, Android, iOS, Linux, Router, Smart TV 👨‍💻Assistenza 24/7: ✔ 🏢Sede legale: Hong Kong 🔥Offerte attive:SCONTO fino al 82%+ 3 mesi EXTRA in regalo PROVALA SUBITO

Per provare un servizio VPN in offerta senza spendere troppo si può optare per PureVPN, che fa del prezzo uno dei suoi principali punti di forza. Questa, tra le migliori VPN, si distingue per la funzione di port forwarding in tutte le app.

Caratteristiche e prezzi

PureVPN dispone di split tunneling, presente su pochi competitor di fascia alta. Accanto a questa caratteristica troviamo anche il kill switch e il supporto ai protocolli PPTP, L2TP, SSTP, IKEv2, OpenVPN e Stealth. Integrato c’è anche il protocollo WireGuard e ovviamente non manca la crittografia AES-256-bit. Tra le funzionalità extra, PureVPN offre anche il port forwarding (che permette di accedere da qualsiasi parte del mondo) e la protezione da perdite DNS.

Dal punto di vista della velocità della connessione, l’uso PureVPN non interferisce. Si registrano cali di velocità in media pari al 20%, il che non è tanto se consideriamo altri servizi di questo tipo. Questo con riferimento ai server standard, perché utilizzando quelli virtuali si potrebbero avere maggiori difficoltà (specialmente con riferimento al valore del ping per il gaming online).

Come detto, il vero punto di forza di questa rete virtuale privata sono i prezzi: il costo del piano standard biennale parte da 1,99 $, quello Max, ovvero quello più completo, ha un prezzo in linea con i competitor, ovvero 2,61 $. Non viene offerta una versione free da provare, ma è possibile usufruire di una garanzia di rimborso entro 31 giorni (un periodo di tempo ideale per testarne le funzioni).

Compatibilità

PureVPN può essere installato come app su Windows, Mac, Android, iPhone, iPad, Linux e come estensione per Chrome e Firefox, così da poter ottenere un livello di protezione davvero completo. Oltre a questi dispositivi è possibile installare la virtual private network anche sui router, su l’Amazon Fire TV Stick, su Kodi, su Playstation e su Xbox.

Localizzazione server

PureVPN dispone di oltre 6.500 server in 75 paesi. I migliori risultati in termini di velocità si ottengono con i server presenti vicini alla propria nazione, con un occhio di riguardo ai server posizionati negli Stati Uniti (sempre abbastanza veloci in ogni situazione). Non sono presenti server specializzati, né per lo streaming né per il P2P.

Tracciamento e registrazione dati

Come molte altre società simili PureVPN non conserva i log della connessione e non può cedere i dati degli utenti a nessuno, anche sotto richiesta delle autorità. La sede legale in passato è stata ad Hong Kong, ma nel 2021 viene spostata nelle Isole Vergini, un territorio in cui privacy e anonimato sono particolarmente protetti.

Supporto a reti P2P e streaming

I protocolli P2P sono accettati senza problemi sui server di PureVPN; questo servizio VPN offre anche uno speciale port forwarding, così da poter accedere al P2P con porte sbloccate e massima velocità senza compromettere la privacy e la sicurezza della connessione. Nessun problema a sbloccare tutte le principali piattaforme di streaming online.

Supporto e assistenza clienti

PureVPN offre ai suoi utenti due modalità per contattare l’assistenza: chat in tempo reale e supporto via ticket/email (enquiry@www.purevpn.com). Ovviamente sul sito ufficiale del provider ci sono tutta una serie di guide aggiornate per risolvere i problemi meno complessi.

Per altre informazioni su PureVPN leggi la recensione completa.

Pro Sede nelle Isole Vergini Britanniche

Rete server ampia

Split tunneling presente in tutte le app

Port Forwarding disponibile

Protocollo WireGuard integrato Contro Non è velocissima

Non ha server dedicati allo streaming

10. Private Internet Access

Private Internet Access 4.2 Recensione Massimo dispositivi: illimitati Versione Free: Garanzia rimborso di 30 giorni Sistemi Operativi: Windows, macOS, Android, iOS Server: 3386 in 91 paesi Sicurezza: OpenVPN, PPTP, IPsec/L2TP, Wireguard Assistenza 24/7: ✔ Sede legale: Stati Uniti Offerte attive:SCONTO fino al 82% + 2 mesi gratis🔥 PROVALA SUBITO

Un’altra delle migliori VPN che si possono utilizzare è Private Internet Access, che vanta tutte le caratteristiche necessarie per offrire un buon livello di protezione su ogni dispositivo a un prezzo giusto. Si tratta di una VPN molto semplice da usare, che pone l’accento sulla privacy che riesce ad assicurare. Ed è ottima per chi vuole scaricare torrent.

Caratteristiche e prezzi

Private Internet Access è un servizio VPN fortemente orientato alla privacy e alla sicurezza. Tra tutte quelle elencate rappresenta una buona scelta per gli utenti che cercano una virtual private network affidabile, sicura e attenta alla privacy, il tutto a un prezzo fortemente competitivo.

Gli utenti esperti hanno la possibilità di sfruttare alcune opzioni avanzate per proteggere tutti i dispositivi, oltre a poter creare un tunnel dedicato per ogni app che gestiamo. Tra le varie feature disponibili segnaliamo il kill switch, lo split tunneling (non disponibile su iOS, mentre su Android prende il nome di “Per App Settings”) e il port forwarding (una delle poche top VPN a offrire questa funzionalità).

A livello di velocità, viaggia a una media di circa 200 Mbps utilizzando OpenVPN, con una latenza complessivamente bassa con i server locali. Per quanto riguarda il valore del ping (riferimento utile per il gaming online), è di circa 8ms.

I prezzi per Private Internet Access partono da 1,75 € al mese per il piano triennale (più 3 mesi gratis), decisamente una delle scelte più economiche per cominciare a proteggere tutte le connessioni e navigare in pieno anonimato. Il piano di 1 anno costa invece 3,10 € al mese, mentre quello mensile 11,69 € mensili. C’è la garanzia di rimborso 30 giorni.

Compatibilità

Private Internet Access può essere utilizzato su Windows, Mac, Android, iOS, Chrome, Firefox, PS4/Xbox e vari router (per maggiori info rimandiamo alla nostra guida su come configurare una VPN su router di casa), così da proteggere qualsiasi device esposto alla rete Internet. Non mancano inoltre le estensioni browser.

Localizzazione server

Attualmente la rete di Private Internet Access copre 90 Paesi, grazie agli oltre 35.000 server. In Italia ce ne sono alcuni, ottimi per nascondere la propria identità e accedere comunque ai contenuti destinati al territorio italiano (per esempio quando siamo all’estero). Nella rete server di PIA ci sono anche quelli ottimizzati per lo streaming.

Tracciamento e registrazione dati

Come molti prodotti simili, anche questo offre una politica di no-log rigida. La crittografia di livello militare e il supporto di molteplici protocolli rappresentano i punti di forza del servizio VPN, così da poter tenere lontani hacker, tracker e altri soggetti. La rete privata in questione permette di scegliere tra OpenVPN e WireGuard, senza dimenticare che la versione iOS offre anche IPsec.

Supporto a reti P2P e streaming

Tutti i server forniti da Private Internet Access offrono il supporto alle connessioni P2P, non sono quindi presenti dei server dedicati per lo scopo. Quando si utilizza il P2P non bisogna far altro che attivare la rete prima della connessione vera e propria e iniziare a scaricare, sicuri che nessuno potrà mai tracciare la propria attività.

Aggira le restrizioni geografiche della maggior parte delle piattaforme di streaming, tra cui Netflix, Prime Video e Disney+.

Supporto e assistenza clienti

Private Internet Access mette a disposizione una live chat e un servizio e-mail per contattare l’assistenza clienti. Da menzionare anche i tutorial e le guide presenti sul sito ufficiale, molto curati.

Per altre informazioni su Private Internet Access leggi la recensione completa.

Pro Rete server vastissima

Protocollo WireGuard integrato

Presente il Port Forwarding

Dispositivi illimitati con un singolo abbonamento

Ottimo rapporto qualità-prezzo Contro Nessun server dedicato a P2P

Split tunneling non disponibile su iOS

11. Mullvad

Mullvad VPN 4.0 🌍Server: 700+ in 60 paesi 📱Massimo dispositivi: 5 🆓Versione Free: ❌ 💻Compatibilità: Windows, macOS, Android, iOS 🔐Sicurezza: OpenVPN, IKEv2, Shadowsocks, Wireguard e L2TP 👨‍💻Assistenza 24/7: ❌ 🏢Sede legale: Svezia PROVALA SUBITO

Mullvad è consigliata in particolare a chi viaggia spesso in paesi a forte censura o a chi deve accedere a contenuti protetti senza voler mostrare chiaramente la propria identità digitale. Punto forte di questa VPN è sicuramente la privacy: per la registrazione non chiede dati personali o email, ma solamente la generazione di un numero casuale di 16 cifre che identifica l’utente.

Caratteristiche e prezzi

Mullvad supporta i protocolli OpenVPN e WireGuard, considerati oggi i più sicuri e veloci. Le connessioni sono cifrate AES 256. L’app è semplice da utilizzare sia da PC sia da dispositivi mobile e include un kill switch e vari strumenti di gestione delle fughe di dati, per bloccare sul nascere qualsiasi perdita su WebRTC e tramite IPv6.

Per proteggere la privacy degli utenti sono presenti anche le funzioni Multihop e Shadowsocks; la prima permette di rimbalzare la connessione tra due server diversi, mentre Shadowsocks nasconde il traffico generato dalla VPN come semplice traffico Internet, riuscendo così a bypassare la maggior parte dei firewall aziendali e dei sistemi di sorveglianza attivi nelle nazioni a forte censura (come la Cina).

Mullvad prevede un abbonamento utilizzabile su 5 dispositivi al costo di 5€ al mese, qualsiasi sia il periodo scelto per la durata dell’abbonamento (mensile, annuale o per 10 anni). Può essere provata gratuitamente per 14 giorni sfruttando la formula “Soddisfatti o Rimborsati”.

Compatibilità

L’app Mullvad è disponibile sia per Android sia per iPhone, oltre a poter essere installata su qualsiasi PC, sui sistemi Mac e sui computer dotati di sistema operativo Linux. Al momento non è possibile installare Mullvad su Fire TV Stick o su Apple TV

Localizzazione server

La rete server di Mullvad non è molto estesa: circa 600 server distribuiti in 90 città e 50 paesi. Nonostante il ridotto numero di server è possibile ottenere velocità davvero molto elevate, che l’hanno portata a confrontarsi dal punto di vista prestazionale con concorrenti molto più quotati come NordVPN e Surfshark.

Non mancano server dal Regno Unito e dagli Stati Uniti, così come i principali paesi europei. Si possono trovare ottimi server anche nell’area Asia-Pacifico (Australia, Hong Kong e Giappone), in Sud America (Brasile) e nel Medio Oriente.

Tracciamento e registrazione dati

Mullvad è un servizio VPN con sede in Svezia, uno dei paesi che partecipano al 14-eyes. Nonostante ciò, la sua politica di registrazione dei dati è stringente, mostra chiaramente i dati che vengono raccolti (quasi nulla) e come vengono gestiti quelli necessari per il pagamento (rispettando le leggi dell’Unione Europea).

Ad aumentare il livello di privacy ci sono il pagamento tramite contanti e la possibilità di registrarsi senza indirizzo email, cosa che fa di Mullvad una VPN davvero anonima e non associabile a nessuna persona fisica.

Supporto a reti P2P e streaming

I server di Mullvad sono molto veloci e si prestano particolarmente bene ai download massivi tramite reti P2P. Scaricare i file di grandi dimensioni senza lasciare tracce non sarà un grande problema, qualsiasi sia il server scelto. Qualche problema invece con lo streaming, dove la VPN non mostra il meglio di sé in termini di fluidità.

Supporto clienti e assistenza

Mullvad vanta un’ottima assistenza clienti disponibile via email all’indirizzo support@mullvadvpn.net. La maggior parte delle volte la risposta viene fornita al cliente entro 10 minuti. Esiste anche una valida pagina d’aiuto FAQ, dove è possibile trovare risposte rapide ai problemi più comuni. Purtroppo sia l’assistenza via email sia le pagine d’aiuto sono disponibili solo in lingua inglese.

Per altre informazioni su HMA VPN leggi la recensione completa.

Pro Non sono richiesti dati personali per registrarsi

Interfaccia molto intuitiva

Protocollo WireGuard integrato

Crittografia di alto livello

Possibilità di pagare in contanti Contro Non è molto veloce

Supporto fino ad un massimo di 5 dispositivi

12. TorGuard

TorGuard VPN 4.0 🌍Server: 3000+ in 50 paesi 📱Massimo dispositivi: 5 📍IP dedicato: ✔ 🆓Versione Free: Garanzia di rimborso entro 7 giorni 💻Compatibilità: Windows, macOS, Android, iOS 🔐Sicurezza: OpenVPN, IKEv2 e L2TP 👨‍💻Assistenza 24/7: ✔ 🏢Sede legale: Stati Uniti 🔥Offerte attive:SCONTO fino al 50% su Piani Annuali PROVALA SUBITO

La ricerca della VPN migliore si conclude con TorGuard, che ha sede negli Stati Uniti ed è attiva dal 2012. Anche se il nome sembra rievocare il sistema di connessione tramite rete Tor, non ha nulla a che fare con esso.

Rispetto alle altre VPN presenti in questa lista, offre la possibilità di personalizzare l’abbonamento a seconda della categoria di server e della velocità che si vuole raggiungere. Notevole anche la sua rete di server.

Caratteristiche e prezzi

Come molte concorrenti tra le migliori VPN, questa supporta i più recenti protocolli di connessione come WireGuard, OpenVPN e OpenConnect, tutti pensati per offrire fin da subito la massima velocità di connessione e una cifratura molto elevata.

Con TorGuard si può scegliere il livello di crittografia da attivare (ChaCha20, AES-256, AES-128), e contare sull’accesso sicuro alle app tramite autenticazione a due fattori, scelta della porta da utilizzare per l’accesso alla rete e quale cifratura utilizzare per l’autenticazione (funzione non presente in altri servizi).

Per quanto riguarda i prezzi, TorGuard si distingue dalle altre VPN presenti in questa guida, per via di una proposta che prevede solo abbonamenti mensili. Si parte dall’abbonamento VPN Standard dal prezzo di 10,99$ al mese, mentre quello Pro costa 14,29$ al mese perché aggiunge 12 account simultanei con un singolo abbonamento (invece che 8). Infine, il piano Stealth VPN Ultimate include 16 account simultanei, il protocollo Stealth, split tunneling e molte altre funzionalità aggiuntive al prezzo di 19,99$.

Compatibilità

TorGuard può essere installato praticamente ovunque, offrendo delle app per Windows, macOS, Linux, Android e iOS. Come ottimo extra è possibile provare le estensioni per Chrome e Firefox.

Localizzazione server

Essendo un servizio VPN attivo da molto tempo la rete di server è ampia: oltre 3.000 server in 68 sedi e 50 paesi. I server presenti negli Stati Uniti e in Germania sono particolarmente veloci e spingono lo streaming fino alla risoluzione 4K, sempre se si sceglie di attivare i server ottimizzati allo scopo.

Tracciamento e registrazione dati

TorGuard ha sede negli Stati Uniti, paese fondatore del 14-eyes e che autorizza la raccolta delle informazioni personali e dei dati su Internet per la sicurezza nazionale. Questo non è un vantaggio: anche se presenta una politica di no-log non è possibile verificarne l’autenticità senza un audit esterno completo. Meglio essere consapevoli di questo aspetto.

Supporto a reti P2P e streaming

I server di TorGuard supportano qualsiasi protocollo P2P, garantendo velocità elevate su app di scaricamento come BitTorrent (da cui si ispira il nome).

Per quanto riguarda lo streaming bisogna fare delle distinzioni, i server anonimi di base non sono ottimizzati allo scopo. Le elevate velocità raggiungibili sono sfruttabili con lo streaming solo se si sceglie un server compatibile (server residente), così da accedere a Netflix USA o ad altri cataloghi pagando un extra sull’abbonamento.

Supporto clienti e assistenza

TorGuard offre assistenza tramite FAQ, tutorial e forum. In alternativa si può aprire un ticket di supporto (con risposta entro un’ora) e usufruire di una chat dal vivo. Questo provider fornisce supporto 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, tuttavia la chat dal vivo non è sempre disponibile.

Pro Buona rete di server

Server specializzati nel P2P

Protocollo WireGuard integrato

Include Stealth VPN

Abbonamenti mensili, non di lunga durata Contro Prezzi sopra la media

Sede negli USA

Quanto Costa una VPN (Prezzi)

Quando si cerca quanto costa una VPN bisogna tener conto delle variazioni tra le offerte e promozioni, la durata dell’abbonamento e i servizi inclusi. Sul mercato attuale esistono soluzioni per tutte le esigenze: dai pacchetti mensili più flessibili ma costosi, agli abbonamenti annuali o biennali che garantiscono forti riduzioni e vantaggi aggiuntivi. Valutare attentamente i costi delle VPN permette non solo di risparmiare, ma anche di individuare la formula più adatta alle proprie necessità di sicurezza e privacy. Spesso le VPN sono in offerta, per questo si consiglia di monitorare gli sconti.

Ecco una tabella riepilogativa dei prezzi delle VPN analizzate in questa guida e delle offerte disponibili:

Prezzo VPN MENSILE Prezzo VPN ANNUALE Prezzo VPN BIENNALE OFFERTA IN CORSO NordVPN 12.99€ A partire da 59.88€ A partire da 83.43€ Sconti fino al 76% +3 mesi gratis sul piano biennale Surfshark 15.45€ A partire da 47.85€ A partire da 53.73€ Sconti fino all’87% + 3 mesi gratis sul piano annuale e biennale + 7 giorni di prova gratuita Proton VPN 9.99€ A partire da 47.88€ A partire da 71.76€ Sconti del’60% sui piani annuali e del 70% su quelli biennali TotalVPN 1.59€ 19€ – Sconto fino all’80% PrivadoVPN 10.99€ 15.96€ 26.64€ Sconti fino al 90% + 3 mesi gratis CyberGhost 11,99€ 83.88€ 48.72€ Sconti fino all’83% + 4 mesi gratis + prova gratuita + garanzia di rimborso di 45 giorni PrivateVPN 10.39€ 74.40 74.88€ (3 anni) Sconti fino all’85% ExpressVPN A partire da 11,49€ A partire da 37.68€ A partire da 50.16€ Sconti fino all’81% + 4 mesi gratis PureVPN A partire da 12.95$ A partire da 30.60$ A partire da 51.60$ Sconti fino all’83% + 3 mesi gratis PIA VPN 11.69€ 37.20€ 63€ (3 anni) Sconti fino all’85% + 4 mesi gratis Mullvad 5€ 60€ 120€ – TorGuard A partire da 10,99$ A partire da 131.88$ A partire da 263.76$ –

Metodo di valutazione

Le migliori VPN del 2026 sono state selezionate e confrontate secondo questi parametri:

Caratteristiche tecniche e funzionalità: viene valutata la presenza di tutti i principali protocolli di sicurezza e di tutte le funzioni più richieste dagli utenti (split tunnel, kill switch e protezione dai leak). I migliori in questa categoria sono NordVPN, CyberGhost e Surfshark. Rete server: viene considerata la grandezza della rete, il numero di server e di nazioni disponibili e il numero di città selezionabili (Milano e Roma per l’Italia). Su questo parametro spiccano Private Internet Access e CyberGhost. Velocità: vengono testate le velocità in download e upload, sia per i server vicini sia per i server lontani. Così come i valori di ping e jitter. Per le prestazioni le top VPN sono ExpressVPN, Surfshark e NordVPN. Sicurezza e privacy: si analizza la politica di no-log, la sede del servizio VPN e la presenza di cifrature di livello militare sia per l’accesso sia per la singola connessione. Tutti i provider raccolti tra le migliori VPN hanno ottimi standard da questo punto di vista, con una menzione speciale per Proton VPN. Assistenza clienti: sono sempre apprezzati canali di supporto vari e reattivi, chat dal vivo e di altri sistemi di comunicazione efficaci (come email, ticket o FAQ). I migliori da questo punto di vista sono PrivateVPN e NordVPN. Offerte VPN e sconti: il rapporto qualità-prezzo è importante, ma è necessario verificare anche la durata del piano e i vantaggi offerti se si sceglie un abbonamento più lungo. I più economici sono TotalVPN e PrivadoVPN.

Soffermandosi su questi parametri anche in autonomia si ha una panoramica di quali siano le migliori VPN sul mercato al momento.

Quale VPN Scegliere Secondo le Esigenze

La scelta della migliore VPN a pagamento non dipende solo dalle prestazioni generali, ma soprattutto dall’utilizzo previsto. Alcuni servizi puntano tutto su velocità e sblocco streaming, altri su sistemi di privacy e sicurezza avanzata. O, ancora, sul rapporto qualità-prezzo. Per orientarsi rapidamente tra le opzioni disponibili, ecco una panoramica sintetica che aiuta a capire quale soluzione può risultare più adatta in base alle necessità principali.

Esigenza VPN consigliata Perché Streaming contenuti estero/fuori dall’Italia Cyberghost Ha server specificamente dedicato allo streaming e la sua rete è molto grande Privacy e mascheramento dei dati personali Proton Sede in Svizzera + strumenti per la privacy Sicurezza in viaggio NordVPN Mette a disposizione misure tecnologicamente più avanzate Protezione famiglia/gruppi Surfshark e Private Internet Access Entrambe offrono dispositivi illimitati con un singolo account Con strumenti antimalware/blocchi pubblicità TotalVPN Non è solo una VPN: è anche un antivirus con protezione in tempo reale e adblock VPN per gaming online ExpressVPN VPN molto veloce con valori di ping e jitter molto bassi Semplicità d’utilizzo Surfshark Nonostante sia ricca di funzionalità, le sue app sono intuitive anche per utenti inesperti su tutti i sistemi operativi Risparmio economico TotalVPN L’abbonamento annuale a soli 19€ è davvero economico

Conclusioni

Alla luce di quanto emerso in questa guida, si può dire che non esista una VPN migliore in senso assoluto, poiché molte VPN sono valide e in grado di coprire esigenze diverse. Alcuni servizi stanno oggettivamente investendo di più nell’aggiornamento della propria offerta: provider come NordVPN, Surfshark e ExpressVPN hanno introdotto in questi mesi novità rilevanti, che ne hanno accresciuto il valore sia lato sicurezza che prestazioni. Ma non è detto che siano le migliori per tutti gli utenti: quando si sceglie una VPN, la prima cosa da fare è chiarire di cosa si ha bisogno. Ad esempio, se, oltre a voler rendere anonima la propria navigazione, l’obiettivo è quello di proteggersi dalle minacce del web, allora si deve optare per un piano che abbia incorporato anche un antivirus top: a tal proposito, TotalVPN è il meglio che c’è sul mercato.

Non si può comunque prescindere da due fattori fondamentali, pienamente rispettati da tutte le VPN selezionate: la non registrazione dei dati personali e la crittografia impenetrabile. Senza questi due cardini su cui poggia tutto il resto, non vale nemmeno la pena valutare l’acquisto, perché si metterebbe a rischio la propria privacy.

Domande Frequenti sulle Migliori VPN Qual è la migliore VPN per mobile? Surfshark spicca per il suo prezzo competitivo, l’app intuitiva per Android e iOS, le connessioni illimitate e le funzioni avanzate di sicurezza come kill switch e protezione da tracker. Qual è la migliore VPN per l’Italia? La migliore VPN per l’Italia è NordVPN, che ha server ottimizzati nel Paese, connessioni veloci per streaming e gaming e massima sicurezza per navigare e accedere ai contenuti italiani anche dall’estero. Le VPN sono legali? L’utilizzo delle VPN è legale nella maggior parte dei paesi. Le VPN sono strumenti legittimi utilizzati per proteggere la privacy e la sicurezza dei dati online. Tuttavia, ci sono alcune nazioni in cui l’uso delle VPN è regolamentato o vietato. È importante quindi informarsi sulle leggi specifiche del proprio paese o di qualsiasi paese in cui si intende utilizzare una VPN. Ho davvero bisogno di una VPN? Sì, avere una VPN può essere molto vantaggioso. Questa fornisce sicurezza aggiuntiva quando si naviga su Internet, proteggendo i dati da occhi indiscreti, specialmente su reti Wi-Fi pubbliche. Offre anche privacy, nascondendo le attività online dai fornitori di servizi Internet e da eventuali tracciamenti. Inoltre, permette di accedere a contenuti geograficamente limitati, come film o serie TV disponibili solo in certe regioni. Se la sicurezza, la privacy online e l’accesso a contenuti globali sono una prerogativa, allora una VPN è un ottimo strumento da considerare. Che cos'è una VPN? Una VPN è una “rete virtuale privata” ovvero un sistema di connessione tra due o più dispositivi tramite un tunnel cifrato. Questo tunnel passa attraverso Internet ed impedisce a chiunque esterno alla connessione di recuperare informazioni sui siti visitati o sui dati scambiati all’interno. Qual è la differenza tra una VPN Gratis e una a Pagamento? Esistono grosse differenze in termini di sicurezza, velocità e funzionalità: le VPN gratuite forniscono pochi server, limiti di dati e minore protezione della privacy, mentre quelle a pagamento garantiscono connessioni più veloci, banda illimitata, crittografia avanzata e maggiore affidabilità.