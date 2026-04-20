Hai una settimana di streaming gratis Apple TV: attivala subito

Che ne dici di una settimana gratis su Apple TV? La puoi attivare in pochi secondi, iniziando subito a vedere tutti i contenuti inclusi nel catalogo della piattaforma, da ogni dispositivo e senza alcuna pubblicità. Vuoi un consiglio? La prima stagione della serie Margo ha problemi di soldi fa per te se cerchi un family drama originale, commovente e divertente: la protagonista (interpretata da Elle Fanning) è una ragazza che ha recentemente abbandonato il college e aspira a diventare scrittrice.

Una settimana di streaming gratis su Apple TV

In alternativa c’è la seconda di Your Friends and Neighbors, con un Jon Hamm in gran forma. Racconta la storia di un titano della finanza che si trova all’improvviso senza lavoro e divorziato, deciso a rubare ai vicini ricchi per restare a galla. Con il suo ritmo e una satira decisamente amara ti terrà incollato allo schermo, episodio dopo episodio. Fai un salto sulla homepage del servizio, non rimarrai deluso dall’offerta.

Ci sono anche Monarch: legacy of monsters da prendere in considerazione se ti piacciono le avventure a base di creature enormi (Godzilla è appena passato da San Francisco), For all manking che racconta una storia alternativa dell’esplorazione spaziale e Shrinking con Harrison Ford a metà strada tra la commedia e il drama. La varietà e la qualità delle produzioni sono due punti di forza.

Per iniziare la tua settimana di streaming gratis su Apple TV non devi far altro che registrarti al servizio. Deciderai poi con calma se mantenere attiva la sottoscrizione al prezzo mensile di 9,99 euro oppure cancellarla prima della scadenza. Nel frettempo, avrai 7 giorni a disposizione per le tue maratone di streaming, a costo zero, senza nemmeno mettere mano al portafoglio.