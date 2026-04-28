Disney+ rinnova Welcome to Wrexham per altre tre stagioni: a maggio il quinto capitolo

Disney+ ha annunciato il rinnovo di Welcome to Wrexham, la docuserie che racconta il percorso del club gallese AFC Wrexham, per altre tre stagioni. La scelta arriva a poche settimane dall’arrivo della quinta stagione, che farà il suo debutto sulla piattaforma il 15 maggio.

Sempre a proposito di maggio, scadrà tra una settimana esatta – mercoledì 6 maggio appunto – l’offerta speciale riservata ai nuovi e vecchi abbonati Disney+. La nuova promozione consente di attivare il servizio streaming a partire da 4,99 euro al mese per tre mesi, in seguito tornerà il prezzo di listino in vigore per quella data.

Le sorti del club gallese continueranno a farci compagnia fino al 2029

In seguito al maxi rinnovo ufficializzato nelle scorse ore, la docuserie sul club di Ryan Reynolds e Rob Mac proseguirà almeno fino all’ottava stagione, in programma nel 2029. Nel frattempo, però, è già ora di tuffarsi a capofitto sulla quinta stagione, il cui arrivo nella piattaforma streaming statunitense è ormai imminente.

Il 15 maggio il nuovo capitolo debutterà con i primi due degli otto episodi totali. In questa quinta stagione gli spettatori seguiranno l’incredibile cammino della squadra gallese, che dopo tre promozioni consecutive potrebbe coronare il sogno di raggiungere la Premier League, il campionato più importante al mondo.

Al momento dell’acquisto, completato a inizio 2021, il club militava nella National League, che qui in Italia corrisponderebbe all’Eccellenza (quinta divisione). A distanza di cinque anni l’AFC Wrexham si trova ora in Championship, la nostra Serie B, in seguito a tre promozioni consecutive: 1° in National League nella stagione 2022-2023, 2° in League Two nella stagione 2023-2024, 2° in League One nella stagione 2024-2025. A un turno dalla fine della stagione regolare di Championship, il Wrexham si trova in sesta posizione in coabitazione con l’Hull Ciy: se riuscirà a mantenere il sesto posto, si qualificherà ai playoff che decreteranno la terza squadra promossa in Premier League.

https://youtu.be/j_asCJyvyI0?si=s7xxL1rPA58ekPV_