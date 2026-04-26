 Disney+ in offerta: i piani mensili disponibili a partire da 4,99 euro
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Disney+ in offerta: i piani mensili disponibili a partire da 4,99 euro

Il prezzo promozionale è valido per i nuovi e vecchi abbonati che attivano un nuovo piano mensile entro il 6 maggio.
Disney+ in offerta: i piani mensili disponibili a partire da 4,99 euro
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Il prezzo promozionale è valido per i nuovi e vecchi abbonati che attivano un nuovo piano mensile entro il 6 maggio.

Disney+ è disponibile in offerta a partire da 4,99 euro al mese per 3 mesi. La nuova promo coinvolge i piani mensili della piattaforma streaming statunitense ed è rivolta sia ai nuovi abbonati sia alle persone che riattivano il loro vecchio abbonamento. L’ultima data utile per attivare la promozione è il 6 maggio.

I nuovi prezzi scontati dei piani mensili Disney+ sono i seguenti:

  • Standard con pubblicità: 4,99 euro al mese per 3 mesi (2 euro al mese di risparmio)
  • Standard: 7,99 euro al mese per 3 mesi (3 euro al mese di risparmio)
  • Premium: 10,99 euro al mese per 3 mesi (5 euro al mese di risparmio)

Al termine dei primi tre mesi ciascun piano si rinnova al prezzo di listino in vigore in quel momento.

Pagina offerta Disney+

Le principali novità in arrivo nel catalogo Disney+

Durante il mese di maggio sono attesi importanti ritorni. A tal proposito segnaliamo la seconda stagione di Tucci in Italy, il documentario di National Geographic che tornerà in piattaforma a partire dal 12 maggio con i nuovi episodi.

Tre giorni più tardi sarà la volta del secondo capitolo di Rivals, la serie tv ambientata nell’Inghilterra degli anni Ottanta con protagonisti David Tennant e Alex Hassell, nonché della quinta stagione di Welcome to Wrexham, la serie firmata FX che racconta gli eventi del club di calcio gallese Wrexham A.F.C. in seguito all’acquisto dei nuovi proprietari Rob McElhenney e Ryan Reynolds.

A giugno, infine, uscirà l’attesa nuova serie televisiva comedy Not Suitable for Work. Ideata da Mindy Kaling, segue un gruppo di cinque ventenni di Murray Hill, uno dei quartieri più alla moda di Manhattan, che hanno una sorta di ossessione per il lavoro e per il successo professionale. Debutterà il prossimo 2 giugno con il lancio di tre episodi, con il gran finale atteso per il 23 giugno.

Pagina offerta Disney+

https://youtu.be/KQYj3gMN4ko?si=T-zgxhO6OXs923sk

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Pubblicato il 26 apr 2026

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Federico Pisanu
Pubblicato il
26 apr 2026
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