Netflix: boom di abbonati con piano con pubblicità

Netflix ha registrato un aumento di 8 milioni di abbonati a livello globale negli ultimi mesi. In seguito a questa crescita, l’azienda sta concentrando la propria attenzione sul piano con pubblicità, che include la presenza di annunci pubblicitari di breve durata durante la visione dei contenuti.

Il successo del piano con pubblicità

Secondo i risultati del rapporto sui guadagni del secondo trimestre, l’abbonamento più economico, che include la presenza di annunci pubblicitari, rappresenta ora oltre il 45% di tutti i nuovi abbonamenti nei mercati in cui è disponibile. Questo dato evidenzia l’importanza strategica del piano ad-supported per la crescita futura di Netflix.

Per incoraggiare gli abbonati a passare al piano supportato da pubblicità, Netflix ha iniziato a eliminare gradualmente il suo piano più economico senza pubblicità per gli abbonati esistenti in Canada e nel Regno Unito. L’azienda prevede di estendere questa iniziativa anche agli Stati Uniti e alla Francia. Inoltre, Netflix sta testando le pubblicità in pausa, che appaiono sullo schermo ogni volta che si interrompe la visione.

Nella relazione sugli utili, Netflix ha sottolineato che le entrate pubblicitarie stanno crescendo in modo significativo e stanno diventando un contributo sempre più rilevante per il business. Tuttavia, l’azienda ha anche evidenziato la sfida a breve termine di scalare la propria capacità di monetizzare l’inventario pubblicitario in crescita. Con l’introduzione del piano di abbonamento con pubblicità, infatti, la piattaforma ha a disposizione nuovi spazi dove inserire annunci pubblicitari durante la riproduzione di contenuti.

Nuovi contenuti e iniziative

Negli ultimi mesi, Netflix ha arricchito il proprio catalogo con la terza stagione di Bridgerton, uno dei programmi più popolari della piattaforma. Per quest’anno, sono previsti anche una serie di contenuti live, tra cui uno speciale comico di Joe Rogan, una gara di mangiatori di hotdog, l’incontro tra Jake Paul e Mike Tyson, e partite della NFL in diretta. Inoltre, Netflix lancerà il suo nuovo gioco multiplayer Squid Game insieme alla seconda stagione dello show.

Cambiamento nel sistema di misurazione della crescita

A partire dal prossimo anno, Netflix modificherà il modo in cui misura la crescita degli abbonati. Invece di rivelare il numero di nuovi abbonati alla fine di ogni trimestre, fornirà solo una ripartizione dei ricavi per Paese. Questo cambiamento riflette l’evoluzione del business di Netflix, che sta rivolgendo la propria attenzione alla pubblicità e agli abbonati già esistenti (e non all’acquisizione di nuovi).