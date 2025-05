Leone XIV è il primo papa con uno storico social che parla per lui

Papa Francesco ha utilizzato il megafono delle piattaforme online per comunicare in seguito alla sua elezione, ma Papa Leone XIV è il primo pontefice nella storia della chiesa cattolica a salire al trono di Pietro con uno storico di attività sui social network. L’account @drprevost su X, verificato dalla piattaforma, è attivo fin dal 2011. Non è trascorso molto dalla fumata bianca prima che finisse sotto la lente di ingrandimento. Questi alcuni tweet risalenti all’epoca.

Cosa dice l’account X di Robert Prevost, papa Leone XIV

87 profili seguiti, in gran parte riconducibili all’attività apostolica, con una preferenza particolare per le comunità agostiniane. E poco meno di 370.000 follower, numero in costante aumento già mentre scriviamo e pubblichiamo questo articolo.

L’ultimo post è un retweet, risalente a poche settimane fa (15 aprile). Rimanda a due articoli di Associated Press e del Catholic Standard che toccano il delicato tema delle deportazioni. Bukele è il presidente di El Salvador, lo stesso che negli anni scorsi ha deciso di legare l’economia del paese all’andamento di Bitcoin.

Per trovare un intervento diretto del nuovo papa Leone XIV bisogna invece tornare al 13 febbraio, quando cita il riferimento all’ordo amoris nella lettera ai vescovi USA pubblicata pochi giorni prima dal predecessore Francesco. Il link allegato porta a un pezzo dell’America Magazine piuttosto critico nei confronti di Donald Trump, di JD Vance e della loro politica sull’immigrazione.

Lasciamo ad altri, più competenti e preparati, tracciare biografie complete e dettagliate sul nuovo pontefice, su quanto le sue visioni pregresse e le sue posizioni potranno influenzare la politica vaticana sotto la sua guida. Ci limitiamo a segnalare che, da qui in avanti, l’account X di Papa Leone XIV sarà un altro, quello ufficiale della Santa Sede, @pontifex. E una vecchia foto che testimonia la sua passione per i Chicago White Sox.