20 anni di YouTube: oltre 20 miliardi di video in streaming

Sono trascorsi 20 anni da quando Jawed Karim, uno dei co-fondatori di YouTube, ha caricato la prima clip sulla piattaforma: Me at the zoo. Per l’occasione Google (Alphabet), che la controlla fin dall’acquisizione del 2006, celebra la ricorrenza condividendo alcune statistiche e curiosità a proposito della sua storia. Diamo uno sguardo a quelle più interessanti.

YouTube compie 20 anni

Il servizio ospita oltre 20 miliardi di video in streaming, numero che include quelli musicali, gli Shorts, i podcast e ogni altra tipologia di contenuto supportata. Ogni giorno, sono più di 20 milioni quelli nuovi caricati dalla community dei creator.

Nel corso del 2024, gli utenti hanno scritto oltre 100 milioni di commenti al giorno. A loro volta, questi hanno ricevuto mediamente 10 milioni di apprezzamenti da parte di chi gestisce i canali. I like attribuiti superano quotidianamente quota 3,5 miliardi.

A proposito di video musicali, ecco la Top 5 di quelli che hanno raggiunto più velocemente il miliardo di riproduzioni.

Adele “Hello” (88 giorni); Ed Sheeran “Shape of you” e Luis Fonsi “Despacito” (a pari merito, 97 giorni); J Balvin, Willy William “Mi Gente” (103 giorni); ROSÉ & Bruno Mars “APT” (105 giorni).

La piattaforma non è l’unica a celebrare il compleanno: ci sono anche i 10 anni di YouTube Music e di YouTube Kids. Entrambe possono essere considerate sue macro categorie.

Il compleanno (quello vero) è il 14 febbraio

Google ha deciso di far coincidere il 20esimo compleanno di YouTube con la ricorrenza legata alla pubblicazione del primo video (24 aprile 2005), ma la fondazione è avvenuta oltre due mesi prima: il 14 febbraio 2005. Il progetto è nato da un’idea di tre ex dipendenti PayPal: il già citato Jawed Karim, Steve Chen e Chad Hurley.

Il gruppo di Mountain View ne ha subito intravisto il potenziale, presentandosi un anno e mezzo dopo al trio con un’offerta da 1,65 miliardi di dollari per portare a termine l’acquisizione con successo.

Una fallimentare piattaforma di incontri

La vera curiosità che in poco conoscono sulle origini di YouTube è che, in un primo momento, la piattaforma era stata immaginata come un’evoluzione dei tradizionali siti di incontri. Ispirandosi al modello di Hot or Not, avrebbe permesso ai suoi utenti di presentarsi attraverso brevi filmati (e non fotografie).