Me at the zoo: 20 anni fa, il primo video su YouTube

YouTube, la piattaforma che più di ogni altra è entrata a gamba tesa sulla TV tradizionale cambiando le nostre abitudini e permettendoci di prendere confidenza con il concetto di streaming, compie 20 anni. Per essere più precisi, a spegnere le candeline è oggi il primo video caricato sulla piattaforma, quel Me at the zoo che i suoi protagonisti mai avrebbero pensato potesse diventare un pezzo di storia. Già, perché la fondazione vera e propria della società che avrebbe poi ceduto il servizio a Google risale a un paio di mesi prima, al 14 febbraio 2005.

Il primo video su YouTube compie 20 anni

Era il 24 aprile 2005 e la clip è quella visibile qui sotto. 19 secondi girati allo zoo di San Diego, in California, davanti al recinto degli elefanti. Rigorosamente in 4:3, come imponeva lo standard dell’epoca. Nessuno sapevo cosa sarebbe stato di lì a breve uno smartphone e cosa avrebbe comportato l’esplosione del settore mobile. La risoluzione di upload è 240p.

Il primo piano è di Jawed Karim, allora 25enne, co-fondatore insieme a Steve Chen e Chad Hurley. Pochi ne sono a conoscenza, ma i tre sono stati tra i primi dipendenti di PayPal e il progetto è stato finanziato proprio con il denaro accumulato in seguito all’acquisizione da parte di eBay.

La ripresa è stata effettuata da Yakov Lapitsky, un compagno di scuola. Questa la trascrizione.

Bene, quindi eccoci qui di fronte agli, ehm, elefanti. E la cosa bella di questi ragazzi è che hanno delle proboscidi davvero, davvero, davvero lunghe. Ehm… questo è, questo è fantastico. E questo è praticamente tutto quello che c’è da dire.

Non un vero e proprio trattato di zoologia, a dire il vero, ma il video entrerà comunque a modo suo nella storia.

C’è anche un piccolo easter egg. Come visibile qui sopra, l’indicatore che mostra l’avanzamento della riproduzione è stato trasformato per l’occasione in una torta di compleanno.