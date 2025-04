YouTube Music, come condividere i testi delle canzoni su Android

YouTube Music ha finalmente risolto la seccatura di dover mandare agli amici un brano intero quando si vuole far ascoltare solo un passaggio specifico – una funzione lanciata sui social già l’anno scorso. Ora qualcosa di simile sta per arrivare anche per i testi. Niente più screenshot improbabili o trascrizioni manuali dei propri versi preferiti. Secondo alcuni utenti Reddit, la funzione sta arrivando pian piano su YouTube Music per Android.

Come condividere porzioni di testo da YouTube Music?

Condividere le parti di una canzone è semplicissimo, basta:

Andare nella scheda “Testi” dell’app Android di YouTube Music;

Premere il nuovo pulsante “Condividi” in basso;

Selezionare la porzione di testo che si vuole condividere nella pagina “Seleziona testo”;

Premere “Avanti” ed è fatta.

Gli sticker per i testi delle canzoni

YouTube Music ora permette di trasformare i versi preferiti in veri e propri sticker personalizzati. Nella schermata “Condividi testo”, si può scegliere il colore dello sfondo, creando grafiche uniche per i social. In alto si troverà la copertina dell’album, il titolo della canzone e il nome dell’artista; mentre in basso compare il logo di YouTube Music.

Per salvare l’immagine sul proprio dispositivo, è sufficiente fare tap su “Salva immagine”. In alternativa, si può condividere direttamente sui social con il pulsante “Condividi con altre app”.